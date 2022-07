Startseite Gustavo Gusto trauert um William Cohn Pressetext verfasst von pr-gateway am Mo, 2022-07-04 09:32. Geretsried, 4.Juli 2022. Gustavo Gusto trauert um den am Donnerstag plötzlich verstorbenen Kultsprecher und Schauspieler William Cohn. Das Unternehmen hatte mehrfach mit Cohn zusammengearbeitet. "Wir sind zutiefst betroffen und traurig. Mit William Cohn verlieren wir mehr als nur einen Geschäftspartner, wir verlieren einen guten Freund unseres Hauses. Unser tiefes Mitgefühl gilt William Cohns Familie," äußert sich bestürzt Michael Götz, CMO von Gustavo Gusto. Noch vor wenigen Wochen wirkte William Cohn als Schauspieler in diversen Werbefilmen von Gustavo Gusto mit, zusammen mit Roland Trettl. "Für uns wird William Cohn immer als ein Mensch voller Freude und tiefsinnigem Humor in Erinnerung bleiben. Wir haben unendlich gerne mit ihm zusammengearbeitet. Seine Stimme wird immer bei uns sein," sagt Michael Götz. Gustavo Gusto ist ein Hersteller von Premium-Tiefkühlpizzen. Seit 2021 wird in Deutschland unter der Marke Gustavo Gusto auch Speiseeis angeboten. Firmenkontakt

Gustavo Gusto

Christoph Schramm

Böhmerwaldstraße 55

82538 Geretsried

+49 8171 911 72 53

info@gustavogusto.com

wwww.gustavogusto.com Pressekontakt

Gustavo Gusto

Patricia Franzius

Böhmerwaldstraße 55

82538 Geretsried

+49 8171 90 83 830

p.franzius@gustavogusto.com

wwww.gustavo-gusto.de Über pr-gateway Komplettes Benutzerprofil betrachten