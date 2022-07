Startseite Schnellere Heilung von Blutergüssen mit Lucis Light Patch, einer Siebdruck-Lichtquelle, die Blutergüsse über Nacht heilt Pressetext verfasst von pr-gateway am Mo, 2022-07-04 09:32. Das heute auf den Markt gebrachte Lucis Light Patch bietet eine erschwingliche und bequeme Behandlung von Prellungen überall am Körper und ermöglicht es den Menschen, ihre Genesung individuell zu gestalten. Dresden, Deutschland - (04. Juli 2022) Blutergüsse heilen schneller mit Lucis Light Patch (https://www.lucis-de.com/), einer siebgedruckten Lichtquelle, die künstliches Licht nutzt Sonnenlicht imitiert und blaue Flecken schneller heilt.

Das heute vorgestellte Lucis Light Patch ist ein innovativer und praktischer Ansatz zur Behandlung von Behandlung. Es ist eine ideale Lösung für jedermann, Sportler, chronische Quetschungen, Kinder und ältere Erwachsene. Ein Bluterguss entsteht, wenn die Haut oder das Gewebe unter der Haut verletzt werden. Laut Healthline dauert es im Durchschnitt bis zu drei Wochen, bis er vollständig verheilt ist. Wenn man den Bluterguss 15 Minuten lang dem Sonnenlicht (UV-Strahlung) aussetzt, kann das helfen, Bilirubin abzubauen, die Bilirubin, die Substanz, die blaue Flecken verfärbt, abzubauen. Aber Sonnenlicht ist nicht rund um die Uhr verfügbar und es ist auch nicht immer bequem oder möglich, einen Bluterguss dem Licht auszusetzen. Die Laserlichttherapie ist eine gängige Behandlung, um Patienten bei der Heilung einer Vielzahl von medizinischen Problemen zu helfen, einschließlich Prellungen nach Verletzungen und Injektionen. Diese Laserbehandlungen können teuer und unbequem sein, da sie meist in einer Arztpraxis durchgeführt werden. Büro. Es gibt zwar Blaulichttherapiegeräte zur Behandlung von Akne auf dem Markt, aber es gibt keine gibt es keine Lichttherapiegeräte, die den ganzen Körper behandeln können. "Die Phototherapie ist eine weit verbreitete medizinische Behandlung für Akne, Psoriasis und sogar Blutergüsse", sagte Pavel Benes, CEO von Photothera Labs. "Laserbehandlungen sind teuer und zeitaufwändig, Oft sind mehrere Sitzungen erforderlich, um einen blauen Fleck oder eine Narbe zu beseitigen. Das Lucis Light Patch bietet eine bequeme und erschwingliche Alternative, um blaue Flecken schneller loszuwerden." Beim Lucis Light Patch werden die Blutergüsse mit Hilfe eines Pflasters und eines elektrischen Inverters mit kaltem Licht Wechselrichter. Dies gibt den Menschen die Freiheit, ihre blauen Flecken von zu Hause oder unterwegs zu behandeln. Die gelben und blauen Lichtpflaster nutzen die Phototherapie, um das Sonnenlicht in der Nacht zu imitieren, und sind mit speziellem medizinischem Silikon überzogen, um Hautschäden zu vermeiden. Das gelbe Pflaster hilft, die Blut- und Lymphzirkulation zu beschleunigen Blut- und Lymphzirkulation in den ersten Tagen nach einem Bluterguss, während das blaue Pflaster die Bilirubin Verteilung. Bei der Lichttherapie werden verschiedene Wellenlängen verwendet, die unterschiedlichen Farben entsprechen, z. B. Blau und Gelb. Die Cleveland Clinic stellte fest, dass blaues Licht die oberste Hautschicht beeinflusst, während gelbes Licht tiefer eindringt. Beide heilen blaue Flecken schneller und ermöglichen eine schnellere Heilung von Blutergüssen. Lucis Light Patch bietet eine erschwingliche und bequeme Alternative zu Laserbehandlungen und anderen Geräten auf dem Markt. Bringen Sie einfach das gelbe oder blaue Lichtpflaster (je nach Farbe des Blutergusses) nachts auf die Haut und schalten Sie den elektrischen Inverter ein, um den Heilungsprozess einzuleiten. Eine optionale dehnbare Manschette kann helfen, das Lichtpflaster an seinem Platz zu halten. Stecken Sie das Pflaster bis zur nächsten Anwendung in das Ladegerät bis zur nächsten Verwendung. Jede Ladung reicht für acht Stunden. Lucis Light Patch ist ab 84,00 € erhältlich unter ff.go2.fund/lucis (https://www.indiegogo.com/projects/lucis-light-patch-light-recovery-for-...) Über Lucis Lichtterapie GmbH

Die Lucis Lichtterapie GmbH hat ihren Sitz in Dresden, Deutschland, und ist eine globale Vertriebseinheit von Photothera Labs, einem Forschungs- und Entwicklungsunternehmen. Die Lucis Lichtterapie GmbH konzentriert sich auf Natur Naturwissenschaften, Medizin und gedruckte elektronische Geräte. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://www.lucis-de.com/ . Kontakt

Lucis Lichtterapie GmbH

Brittany Corl

Enderstr. 94

01277 Dresden

980-819-0099

britt@photothera.org

https://www.lucis-de.com

Lucis Lichtterapie GmbH

Brittany Corl

Enderstr. 94

01277 Dresden

980-819-0099

britt@photothera.org

