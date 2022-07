Fabromont Teppichfliesen - Vorteil in Büro und Objekt

Schalldämmung, hohe Strapazierfähigkeit und Feinstaubbindung sind nur einige Vorteile

Fabromont Kugelgarn Teppichfliesen (https://www.allfloors.de/teppichboden/teppichboden-kugelgarn.html) sind besonders in Objektbereichen wie Büros eine gute Wahl. Die Vorteile liegen bei diesem textilen Bodenbelag in seiner speziellen Art der Herstellung. Teppichfliesen lassen sich wesentlich einfacher und schneller verlegen als herkömmlicher Teppichboden. Mit Teppichfliesen können verschiedene Designs und Farben miteinander einfach kombiniert werden um so zum Beispiel Laufwege in einer praktischer Farbgebung zu zeigen oder bestimmte Bereiche wie Ruhezonen hervorzuheben und in Ihrer Gestaltung farblich anzupassen. Einer der größten Vorteile von Teppichfliesen liegt jedoch in der Wiederaufnehmbarkeit. Das heißt, Teppichfliesen können temporär verwendet und danach zurück gebaut und wieder eingelagert werden. Auch ist ein Austausch einzelner, verschlissener Teppichfliesen zum Beispiel in Laufbereichen einfach möglich und spart erheblich Kosten.

Teppichfliesen sind der ideale Teppichboden für das Büro und für all jene, die flexibel bleiben wollen. Ausgestattet mit einem Juterücken, Vinyl-Rücken oder einem Schwerschichtrücken sind Teppichfliesen einfach zu verlegen und wieder aufnehmbar, ohne Rückstände auf dem Untergrund zu hinterlassen. Durch das praktische Fliesenformat können auch einzelne Teppichfliesen entfernt und ersetzt werden. Teppichfliesen wurden aufgrund ihrer Vorteile zuerst im gewerblichen Bereich angewendet. Mit ihren Eigenschaften eignen sie sich hervorragend für stark strapazierte Bereiche, in denen viel Kundenverkehr, etc. vorhanden ist. Durch ihre Strapazier- und Widerstandsfähigkeit halten sie auch starken Belastungen stand.

Bei Beschädigungen können Teppichfliesen einzeln ausgetauscht werden. Der komplette Austausch des Bodenbelags entfällt und der Geschäftsbetrieb muss nicht gestoppt werden. Die einfache Verlegung der Teppichfliesen ermöglicht diesen Austausch auch in Eigenregie.

Vorteile von Teppichfliesen sind unter anderem der geringe Verschnitt, die einfache Verlegung, die hohe Strapazier- und Widerstandsfähigkeit (besonders von Kugelgarn / Fabromont) sowie Austausch einzelner Fliesen auch während des laufende Geschäftsbetriebs.

Teppichfliesen in Büro und Objekt: Dura, Fabromont, Forbo Flotex - vor allem im gewerblichen Bereich bieten Teppichfliesen viele Vorteile. Dura, Fabromont und Forbo bieten für gewerbliche Objekte besonders strapazierfähige Teppichfliesen, die sehr starken Belastungen standhalten, den Feinstaub binden und die Raumakustik erheblich verbessern.

Aus Kugelgarn hergestellt, weisen die Teppichfliesen von Fabromont eine extrem hohe Widerstandsfähigkeit auf. Durch die Strapazierfähigkeit von Kugelgarn halten Fabromont Teppichfliesen auch stärksten Beanspruchungen stand. Damit eignen sich Fabromont Teppichfliesen für den Einsatz in Büros und Läden mit starkem Kundenverkehr.

