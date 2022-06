Startseite Rosso del Conte 2017 der Tenuta Regaleali, Symbol einer Nachhaltigkeit mit System und Wertschöpfung Pressetext verfasst von memo@thurner-pr.com am Mi, 2022-06-29 16:18. Tenuta Regaleali ist das älteste Anwesen von Tasca d’Almerita und immer noch Zentrum und pulsierende Ideenschmiede dieser großen sizilianischen Weinfamilie. Der Startschuss für seine önologische Geschichte fiel hier im grünen Herzen der Insel vor fast zwei Jahrhunderten und ebenfalls hier nahm der erste sizilianische Lagenwein Gestalt an, der Rosso del Conte, der auf der Lage San Lucio angebaut wurde, der ersten großen Einzellage, die vor 63 Jahre auf dem Weingut identifiziert wurde.

Etwas emotional präsentiert das Weingut heute den Jahrgang 2017 des Rosso del Conte als Beweis für die Nachhaltigkeit, die für eine Region spricht: Sizilien. "Vergangenheit und Zukunft haben bei Regaleali einen engen Pakt geschlossen", berichtet Alberto Tasca, "so war es schon vor vielen Generationen, und der Rosso del Conte, einer unserer wichtigsten Weine, zeugt davon".

Diese Cuvée aus Nero d'Avola und Perricone entstand 1970 von alten Rebgärten von Regaleali, die 1959 mit Bäumchen-Erziehung gepflanzt wurden. Eine Methode, die es der Rebe ermöglicht, ihre Produktion auf wenige Gramm pro Pflanze zu konzentrieren und dem Einfluss des extremen Klimas Siziliens zu widerstehen, das sowohl heiß als auch recht kalt sein kann. Sicherlich eine avantgardistische Idee, wenn man bedenkt, dass sich damals Graf Giuseppe, der die Idee dazu hatte, sicherlich keine Vorstellung davon machen konnte, welche Auswirkungen der Klimawandel auf den Weinbau haben würde. Die Verwendung des Erziehungssystems Alberello für die beiden autochthonen Sorten auf einer besonders wertvollen Parzelle der Tenuta Regaleali hat zu einem Rebgarten mit außergewöhnlicher Widerstandsfähigkeit geführt, obwohl sie nicht bewässert wird. Ein Weinberg, in dem jeder Rebstock wie ein weiser Alter von der Zeit erzählt. Obwohl der Jahrgang 2017 einer der trockensten der letzten Jahre war, konnten die jungen Reben des Rosso del Conte die ihnen zur Verfügung stehenden Ressourcen optimal ausnutzen. Der sandige Lehm mit durchschnittlichem Kalkgehalt hat die Aufrechterhaltung der Wasserversorgung begünstigt. Eine gute Balance von Makro- und Mikroelementen half dabei, die Wuchskraft der Pflanzen auf natürliche Weise einzudämmen und ermöglichte es den Reben, das kritische Klima von 2017 umzuwandeln in Stärke des aromatischen Aromenprofils, Körper und Struktur.

Der Rosso del Conte 2017 zeigt den Geist und die Philosophie, die das Weingut schon immer geprägt haben. „Unsere Landwirtschaft basiert seit jeher auf Nachhaltigkeitsprinzipien. Im Weinberg wurden immer alle verfügbaren Techniken und Kenntnisse in die Praxis umgesetzt, um Boden, Pflanzen, Umwelt und die nächsten Generationen nicht zu schädigen, keine einfachen Abkürzungen zu verwenden, sondern Handarbeit und unschädlichen Schutzmethoden den Vorzug und Wert zu geben“, fährt Alberto Tasca fort. Aus diesem Ansatz, den er als Denkweise zusammen mit dem Land ererbt hat, entwickelte Alberto Tasca ein weitsichtiges Bewusstsein und hat als Pionier der Branche Überlegungen und weitere innovative Projekte wie SOStain angestossen, das erste Nachhaltigkeitsprogramm für den sizilianischen Weinbau.

Eine beharrliche Arbeit, die auf der ständigen Messung und Reduzierung der Umweltauswirkungen der eigenen Tätigkeiten basiert, die das Unternehmen in erster Linie für seine eigenen Ländereien durchführt, deren Wert jedoch durch einige sehr wichtige Auszeichnungen wie "Europäische Weinkellerei des Jahres 2019" von Wine Enthusiast und das Robert Parker Green Emblem im Jahr 2021, das nur 24 Weingütern weltweit und drei Betrieben in Italien verliehen wurde. Im Jahr 2020 ging das Konzept der Nachhaltigkeit über die Grenzen der Besitztümer von Tasca d'Almerita (fünf Betriebe in den schönsten Gegenden Siziliens) hinaus und wurde zu einem Gemeinschaftsprojekt mit der Gründung der SOStain Sicilia Foundation, zu deren Präsident Alberto Tasca gewählt wurde.

Um den Wert des sizilianischen Territoriums zu steigern und mit dem Traum von einem komplett grünen, naturnahen Weinbau in Sizilien, wurde Tasca d'Almerita - zusammen mit dem Konsortium zum Schutz der Weine der DOC Sicilia und Assovini Sicilia – zum Initiator eines immer virtuoseren Systems für den Weinbau, um Sizilien zur ersten italienischen Region zu machen, die auf einheitliche und gemeinsame Weise ein integriertes Protokoll entwickelt hat, das das eigentliche Konzept der Nachhaltigkeit auf die breitere Basis der vereinten Kraft stellt zur Schaffung eines Systems, um gemeinsam zu wachsen und bessere Lösungen zu finden. Im Heute für die Zukunft, ausgehend von den Bedürfnissen der Produzenten für die Produzenten. „Die Zukunft kommt nicht mehr ohne eine nachhaltige Bewirtschaftung der Territorien aus und dafür brauchen wir klare Regeln und eine strukturierte Forschung zur Umsetzung der besten Lösungen. Dank der SOStain Foundation hat in Sizilien eine wahre Kulturrevolution begonnen. Derzeit sind wir 31 Produzenten, die zur Vereinigung gehören und gelernt haben, vernetzt zu arbeiten, sich über unterschiedliche Themen auseinander zu setzen und Widersprüche nicht mehr als unverrückbare Position, sondern für wechselseitiges Wachstum zu nutzen.“ - fährt Alberto Tasca fort – "Das "Ich" durch ein "Wir" ersetzen, arbeiten zum gemeinsamen Wohl als Multiplikator des kollektiven Wohlergehens unter Beibehaltung sehr unterschiedlicher Identitäten". Die SOStain Foundation führt zahlreiche Forschungsprojekte durch, darunter ein neues und ehrgeiziges Projekt zur Begrenzung der Umweltauswirkungen von Glas auf den Prozess der Weinproduktion. In Marsala, wo O-I, die einzige sizilianische Glasfabrik ihren Sitz hat, nimmt in exklusiver Partnerschaft mit SARCO, die sich um die Sammlung von Glas aus der Mülltrennung kümmert, das Konzept für eine Flasche „Centopercento Sicilia“ (100% Sizilien) Gestalt an. Diese wird mit einem hohen Anteil aus recyceltem Glas hergestellt, das ausschließlich aus der lokalen Müllsammlung stammt. Ein Projekt, das für das Territorium Siziliens eine kleine Revolution darstellt und zukünftigen ökologischen, sozialen und wirtschaftlichen Perspektiven Raum geben kann. Tasca d'Almerita ist die Geschichte eines Familienunternehmens mit Visionen für die Zukunft als Interpret jener engen Verbindung von Qualität und Identität, die Sizilien Anerkennung als eine der faszinierendsten und facettenreichsten Weinregionen der Welt gebracht hat. Tenuta Regaleali, der Hauptsitz des Unternehmens, ein 500 Hektar großes Anwesen im Herzen Siziliens, befindet sich seit 1830 im Besitz der Familie. Hier demonstrierte Graf Lucio Tasca d'Almerita Ende der 1970er Jahre als erster, dass Sizilien Weine auf internationalem Niveau erzeugen kann, die mit den besten Jahrgängen aus Europa und der Neuen Welt mithalten können. Heute führen seine Söhne Giuseppe und Alberto die Erfahrung ihres Vaters fort und bewahren den Forschergeist, die Qualität und die Leidenschaft für Innovation. Seit 2001 leiten sie die organische Expansion des Unternehmens. Heute gehören zu Tasca fünf Weingüter, die die Komplexität des sizilianischen Territoriums repräsentieren: Tenuta Regaleali im Herzen Siziliens, Tenuta Tascante an den Hängen des Ätna, Tenuta Capofaro auf der Insel Salina, Tenuta Whitaker auf der Insel Mozia und Sallier de La Tour in der Anbauzone der DOC Monreale. Anhang Größe Tasca d'Almerita - Rosso_del_Conte_2017.png 599.12 KB Über memo@thurner-pr.com Komplettes Benutzerprofil betrachten