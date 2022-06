Startseite IT-Beratung Rewion mit neuem Standort in der Schweiz Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2022-06-29 14:17. Die Rewion bietet ihre Dienstleistungen als herstellerunabhängiges und neutrales IT-Beratungshaus an. Spezialisiert ist das Unternehmen auf Themen rund um Modern Workplace, IT-Infrastruktur, Public Cloud und Digitalisierung von Organisationen und Unternehmen. Langjährige Erfahrung im IT-Consulting, eine Can-do-Attitude und umfassende Kenntnisse in agilen Arbeitsmethoden machen die beiden Geschäftsführer Fabian Brechlin und Nico Ziegler aus. Jetzt ist das Team den nächsten Schritt gegangen und hat einen neuen Standort in der Schweiz eröffnet. Die Geschäftsführung des neuen Standorts übernimmt Business Consultant und Digital Advisor Mauricio de Sousa. Im Juni 2022 hat der neue Standort bei Zürich seine Pforten geöffnet. Auch hier werden ab jetzt Brücken zwischen Business und IT geschlagen - mit Leidenschaft, Expertise und Freude. Diese Leistungen bietet die Rewion Schweiz AG an: IT-Beratung

Ob Cloud, Microsoft 365, Green IT oder New Work - die Rewion-Consultants sind digitale Profis. Sie wünschen sich Transformation in Ihrem Unternehmen, möchten moderne Arbeitsplätze mit der richtigen Technologie verbinden und so Ihren Teams zu größerem Erfolg verhelfen? Rewion begleitet Sie von der Entwicklung des passenden New Work Konzepts bis zum Onboarding Ihrer Mitarbeiter. Auch in den Bereichen Cloud, Microsoft und Green IT steht vor allem eines im Mittelpunkt: die Erarbeitung einer individuellen Strategie, die zu Ihrem Unternehmen passt. SAP-Beratung und Entwicklung

SAP ist eines der beliebtesten Modelle für die Automatisierung und Digitalisierung von Geschäftsprozessen. Die zahlreichen Module sind nicht nur auf verschiedenste Branchen und Abteilungen zugeschnitten, sondern lassen sich auch von SAP-Experten individualisieren. Ziel ist es, die Arbeit Ihrer Mitarbeiter zu erleichtern und Prozesse zu vereinfachen. Rewion unterstützt Sie in jedem Schritt hin zur erfolgreichen Arbeit mit SAP-Systemen. Ob Logistik, Produktion oder Projektmanagement - Rewion steht vom Kick-Off über die Entwicklung und Individualisierung bis hin zum Go-Live an Ihrer Seite. Auch die Nachbetreuung ist eine Selbstverständlichkeit. IT Services

Eine gut funktionierende IT-Infrastruktur ist die Basis für ein produktives und erfolgreiches Unternehmen. In einer 360° IT-Analyse finden die Experten von Rewion heraus, ob Ihre IT-Infrastruktur wirklich zu Ihren Bedürfnissen passt und wo es Verbesserungspotenzial gibt. Im Anschluss erhalten Sie einen maßgeschneiderten Plan zur Umsetzung individueller Maßnahmen. Im Rahmen der Managed Services bauen die Experten Ihre IT-Infrastruktur auf und optimieren sie. Auch um die Wartung müssen Sie sich mit Rewion keine Gedanken machen. IT-Management und Prozesse

Die Planung und Durchführung eines IT-Projekts kann schnell zur echten Herausforderung werden. Damit Sie sich entspannt zurücklehnen können, übernimmt Rewion diese Arbeit. Von der Initiierung und Planung über die Steuerung und Kontrolle bis hin zum finalen Projektabschluss stehen erfahrene Consultants an Ihrer Seite - ob in Form von agilem, hybridem oder klassischem Projektmanagement. Verlassen Sie sich auf Rewions Expertise und lernen Sie neue Arbeits- und Projektmanagementmethoden kennen. Alle Leistungen im Überblick:

- Cloud Beratung

- Anforderungsorientierte Konzepte

- IT-Strategie Beratung

- IT Governance

- Microsoft 365 - Tenant Reviews

- Projektmanagement

- Changemanagement

- New Work und Modern Workplace Beratung

- SAP Beratung und Entwicklung

- IT-Managed Services

- Green IT Beratung

- Unabhängiger Review & Sparringpartner Innovative, herstellerunabhängige und ganzheitliche Beratung im Bereich Business und IT-Infrastruktur zeichnen Rewion als Beratungshaus aus. Erfahrung, Kundennähe und Flexibilität sind unsere Stärken. Firmenkontakt

Rewion GmbH

Nico Ziegler

Fichtenweg 6

71711 Murr

07144160980

info@rewion.de

https://www.rewion.de Pressekontakt

Über pr-gateway Komplettes Benutzerprofil betrachten