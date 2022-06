Beyond.pl gewinnt HPE Service Provider of the Year 2022 Award

Grüner und mit Rated 4 eingestufter Rechenzentrums- und Cloud-Anbieter aus Polen punktet bei Award für die Region Mitteleuropa, Russland, Türkei und Afrika

Hewlett Packard Enterprise hat die Preisträger der HPE Partner of the Year Awards 2022 verkündet. Damit werden HPE Partner ausgezeichnet, die beispielhaft für Engagement und Erfolg bei der Bereitstellung von Mehrwert für Endkunden auf ihrer digitalen Transformationsreise sind. Diese Auszeichnung wurde an diejenigen HPE Partner verliehen, die herausragende Leistungen bei der Entwicklung innovativer Lösungen und signifikanter Geschäftsergebnisse erzielt haben. Einer dieser ausgezeichneten Partner ist Beyond.pl, führender Rechenzentrums- und Cloud-Anbieter aus Polen, der den HPE Service Provider of the Year 2022 in der Region Mitteleuropa, Russland, Türkei und Afrika unter den mehr als 2.000 HPE-Partnern in diesem Teil der Welt gewonnen hat.

Beyond.pl wurde unter anderem für die Umsetzung ambitionierter Kundenprojekte mit Multi-Cloud-, IaaS- und Colocation-Lösungen für geschäftskritische Umgebungen wie SAP S/4HANA auf Basis des HPE GreenLake-Modells ausgezeichnet. Sowohl die einheimischen als auch die internationalen Kunden profitieren dabei von den Synergieeffekten, die durch die Kombination von HPE-Lösungen mit der erstklassigen Rechenzentrumsinfrastruktur von Beyond.pl ermöglicht werden.

"Es ist mir eine Ehre, die Preisträger der diesjährigen HPE Partner Awards zu würdigen, denn der Partnerkanal hat wieder einmal seine Fähigkeit unter Beweis gestellt, sich anpassen, transformieren und gemeinsam wachsen zu können", so George Hope, Worldwide Head of Partner Sales bei HPE. "Unser Partner-Ökosystem ist nach wie vor das Herzstück unseres Unternehmens, wobei die Gewinner der diesjährigen Partner Awards den Erfolg durch die Zusammenarbeit mit HPE als ein Team am besten nachgewiesen haben. HPE ist weiterhin darauf bedacht, die beste Partnererfahrung zu bieten, mit Möglichkeiten für alle Partner, mit uns zu wachsen und erfolgreich zu sein."

Beyond.pl und HPE haben eine Marktlücke bei potentiellen Kunden ausgemacht, die nach sicheren, nachhaltigen, innovativen, anpassungsfähigen und hybriden IT-Umgebungen für ihre anspruchsvollen Geschäftsanforderungen suchen. Zu Beginn des Jahre 2021 beschlossen die beiden Unternehmen dann, eine strategische Partnerschaft einzugehen, um diese Lücke mit einem gemeinsamen Serviceangebot zu schließen, das auf der Lösung HPE GreenLake und der sicheren und zukunftssicheren Rechenzentrumsinfrastruktur von Beyond.pl basiert. Das Data Center 2 von Beyond.pl, das zu den drei sichersten Rechenzentren in der EU zählt, wie es auch aus dem ANSI/TIA-942-Zertifikat mit Rated 4 hervorgeht, liegt strategisch günstig im Herzen Mitteleuropas auf halbem Weg zwischen Warschau und Berlin und wurde von HPE als zugelassener Colocation-Standort zertifiziert. Endkunden, die ihre Workloads off-premise betreiben möchten, können ihre IT-Infrastruktur an einem sicheren Ort unterbringen und gleichzeitig ihren CO2-Fußabdruck und ihre Energierechnung minimieren, da Beyond.pl sich zu 100 % dazu verpflichtet, das Rechenzentrum mit Ökostrom zu versorgen und einen PUE-Wert von 1,2 zu erreichen.

Darüber hinaus können die Kunden vom umfassenden Produktangebot von Beyond.pl profitieren, das Colocation, private, hybride und öffentliche Clouds einschließt und von einer breiten Palette an Konnektivitäts- und Managed Services begleitet wird, die von über 100 hochqualifizierten technischen Experten und bei Bedarf auch von den Weltklasse-Experten von HPE geliefert werden. So entsteht ein einzigartiges Ökosystem an Dienstleistungen, das auf die hyperinfrastrukturellen Herausforderungen vorbereitet ist, denen unsere Kunden schon heute und vermehrt in Zukunft gegenüberstehen.

"Wir sind stolz darauf, dass unsere Bestrebungen, Kunden bei ihrer Transformationsreise hin zu einem nachhaltigen und digitalen Unternehmen zu unterstützen, von HPE auf globaler Ebene gewürdigt wurden", sagt Wojciech Stramski, CEO von Beyond.pl. "Unsere Zusammenarbeit mit HPE war von Anfang an auf den wachsenden Bedarf von Kunden an Lösungen ausgerichtet, die alle Workload- und Compute-Anforderungen erfüllen, Sicherheit und Compliance gewährleisten sowie Flexibilität, Skalierbarkeit und ein transparentes Kostenmanagement bieten, insbesondere in Zeiten eines wachsenden Bewusstseins für Sicherheit und Nachhaltigkeit. Direkt nach der Einführung des gemeinsamen Serviceangebots haben wir ein enormes Interesse von Endkunden an der Entwicklung hybrider Umgebungen auf der Basis von HPE GreenLake und unserer sicheren und kostengünstigen Rechenzentrumsinfrastruktur festgestellt. Das positive Feedback der Kunden ist das beste Argument dafür, dass unser gemeinsames Angebot für das sich heutzutage rasant verändernde Geschäft bestens geeignet ist, wobei wir auch weiterhin eng mit HPE zusammenarbeiten werden, um die künftige Marktnachfrage zu erfüllen."

Heute bilden mehr als 80.000 Partner auf der ganzen Welt das HPE-Partner-Ökosystem. Diese Partner arbeiten mit HPE gemeinsam an der Bereitstellung optimaler technischer Lösungen, um die Bedürfnisse der Endkunden zu erfüllen. Mit den HPE Partner of the Year Awards werden Partner aus der ganzen Welt für ihr Engagement und ihre Fähigkeit ausgezeichnet, einen gleichbleibend hochwertigen Kundenservice zu liefern und sich dabei zugleich auf die Lösung schwierigster geschäftlicher Herausforderungen zu konzentrieren. Die Gewinner der diesjährigen HPE Partner of the Year Awards wurden während der Konferenz HPE Discover 2022 bekannt gegeben, die vom 27. bis 28. Juni in Las Vegas stattfand. Weitere Informationen über die Auszeichnung und alle Gewinner finden Sie hier.

Weitere Informationen: www.beyond.pl/de

