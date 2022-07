Startseite Sichler Haushaltsgeräte Faltbare Mini-Reisewaschmaschine Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2022-06-29 11:05. Auch im Urlaub und unterwegs einfach für saubere Wäsche sorgen - Für bis zu 1,5 kg Wäsche geeignet

- Timer schaltet die Maschine automatisch ab

- Entfernt leichte Verschmutzungen und Gerüche

- Platzsparendes Faltsystem: ideal zum Mitnehmen auf Reisen

- Vielseitig verwendbar: auch zum Säubern von Obst und Gemüse

- Stabil und leicht dank Weichgummi- und Kunststoff-Gehäuse Ideal für die schnelle Wäsche zwischendurch: Die faltbare Mini-Reisewaschmaschine (https://www.pearl.de/mtrkw-11988-faltbare-mini-reisewaschmaschinen.shtml) von Sichler Haushaltsgeräte (https://www.pearl.de/ar-2-65.shtml) mit kleinen und leichten Kleidungsstücken wie beispielsweise Babykleidung, Unterwäsche, Socken, kleinen Handtüchern füllen und einfach Wasser sowie etwas Waschmittel in die Maschine geben. Schon nach 15 Minuten ist die Wäsche wieder frisch und sauber! Passt in jedes Reisegepäck: Dank platzsparendem Faltsystem lässt sich die kompakte Waschmaschine überall mitnehmen. Sie eignet sich hervorragend für den nächsten Camping-Urlaub, Segeltörn und natürlich auch für kleine Wohnungen, in denen kein Platz für ein größeres Gerät vorhanden ist. Leichte Handhabung: Mit dem Timer-Knopf die gewünschte Waschdauer einstellen und sogleich startet der Waschvorgang. Wenn die Maschine fertig ist, leitet man das Schmutzwasser per Ablassschlauch aus dem Gerät und nimmt die Wäsche zum Trocknen aus der Trommel. Fertig! Vielseitig einsetzbar: Die Reisewaschmaschine ist sogar für die gründliche Reinigung von Obst und Gemüse geeignet! So säubert man Kartoffeln, Äpfel, Blattsalate und noch mehr, ohne sich dabei die Hände schmutzig zu machen. - Faltbare Mini-Waschmaschine zum Mitnehmen auf Reisen

- Ideal für kleine Textilien wie: Babykleidung, Unterwäsche, Socken, Stofftiere, kleine Handtücher, Geschirrtücher u.v.m.

- Platz für bis zu 1,5 kg Wäsche

- Timer-Funktion: einstellbar von 0 bis 15 Minuten

- Einfache Ein-Knopf-Bedienung

- Antibakterieller Pulsator bringt Wasser und Wäsche automatisch in Bewegung

- Inklusive Schlauch zum Ablassen von Schmutzwasser

- Warmes Wasser bis max. 50 °C einfüllbar

- Mit Kabelaufwicklung am Boden

- Gummi-Pads für einen sicheren Stand

- Platzsparend verstaubar dank Faltsystem

- Leistung: 50 Watt

- Betriebslautstärke: 60 dB

- Stromversorgung: 230 Volt

- Farbe: Cremeweiß

- Material: Weichgummi und Kunststoff

- Drehscheibe: Ø 19 cm

- Länge Ablassschlauch: 27,5 cm

- Maße: 30 x 33 x 31,5 cm (geöffnet), 30 x 33 x 15 (gefaltet), Gewicht: 2,36 kg

- Mini-Reisewaschmaschine inklusive Ablassschlauch und deutscher Anleitung

- EAN: 4022107405676 Preis: 76,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-6183-625

Produktlink: h ttps://www.pearl.de/a-ZX6183-3022.shtml (https://www.pearl.de/a-ZX6183-3022.shtml) Presseinformation mit Bilderlinks: https://magentacloud.de/s/rbRd2kGJB6eefRX PEARL - Der Online-Shop für Elektronik, PC- & Büro-Zubehör & MEHR Firmenkontakt

PEARL GmbH

Daniel C. Ludwig

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-0

07631-360-444

service@pearl.de

http://www.pearl.de Pressekontakt

PEARL GmbH

Heiko Loy

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-480

07631-360 42 480

presse@pearl.de

