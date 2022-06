Startseite Cosy-Landhaus-Stühle - Sitzen wie im Designhotel. Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2022-06-28 17:16. Blue Wall präsentiert original Loomchairs im modernen Designhotel-Look. Das Material ist traditionell, der Look trifft den Zeitgeist. Die Stuhlkollektion Cosy-Landhaus präsentiert das Beste aus 2 Welten. Cosy-Landhaus ist eine Designlinie, die charmant und modern zugleich ist. Schon 1906 erfand der Amerikaner Marshall B. Lloyd das feine Geflecht aus Draht und Kraftpapier. Im klassischen Windsor-Style verschönern seit dem Loomsessel Wintergärten auf der ganzen Welt. Nur im modernen Ambiente waren Loomstühle (https://www.blue-wall-design.de/home/shop/stuehle/loom-geflecht/) recht selten anzutreffen. Das ist jetzt anders. Mit neuen, eleganten Designlinien erobert das klassische Material immer mehr die Welt der Designhotels und der Trendrestaurants. Und auch im modernen, privaten Ambiente ist der neue Loom-Look schon weit mehr als ein Geheimtipp unter Einrichtungsgenießern. Cosy-Landhaus-Stühle kombinieren oft geschickt 2 Materialien miteinander. Die Sitzschalen werden aus original Lloyd-Loom hergestellt. Die Formen sind geschwungen - angenehm fürs Auge und mit viel Sitzkomfort. Die Gestellvarianten haben klare Linien und sind aus Metall oder Massivholz gefertigt. Gerade als moderner Esszimmerstuhl ist die Cosy-Landhaus-Linie eine perfekte Wahl. Viele Modelle sind als Esszimmerstuhl mit Armlehnen (https://www.blue-wall-design.de/news/tipps/armlehnstuhl/) konzipiert. Denn wie schon bei den beliebten Loomklassikern sind auch die modernen Looks Sitzplätze für die gemütlichen Momente. Außer neue Linien bringt Cosy-Landhaus auch neue Farben ins Spiel. Neben traditionellen Farben wie Walnut oder Wenge kann man zum Beispiel mit Aqua, Nacre oder Dusty Coral in Räumen spannende Akzente setzen. Blue Wall Design. Ein Stuhl ist nicht nur ein Stuhl.

Blue Wall ist ein Designatelier für individuelle Stühle und Loungechairs. Seit über 25 Jahren steht Blue Wall für besondere und individuelle Sitzgelegenheiten. Zum Programm gehören: Klassische Holzstühle mit Charakter. Polsterstühle von elegant bis üppig. Original Loom Chairs und New-Loom. Blue Wall Design, das Atelier für besondere Möbel-Stücke. Alle Designerstühle kann man unter www.blue-wall-design.de online entdecken. Kontakt

Blue Wall Design GmbH

Peter Franke

Rosmarinstr 39

40235 Düsseldorf

0211-395883

info@blue-wall.de

https://www.blue-wall-design.de Über pr-gateway Komplettes Benutzerprofil betrachten