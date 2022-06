Startseite Das Original-Boxspringbett "Libery" mit TV-Lift Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2022-06-28 16:00. Wie wichtig gesunder Schlaf ist, ist bekannt. Dennoch bezeichnen nach statistischen Erhebungen im gesamten Bundesgebiet fast zwei Drittel aller Befragten ihren Schlaf als mittelmäßig bis schlecht. Mit Boxspringbetten lässt sich dies ändern: Aufgrund ihrer angenehmen Liegehöhe und der flexiblen Taschenfederkerne tragen sie bereits an sich zu einer außergewöhnlichen Schlafqualität bei. Moebella24 hebt diesen Luxus jetzt auf eine neue Stufe. Mit seinem Boxspringbett Libery Velours mit TV-Lift (https://moebella24.com/betten/boxspringbetten/boxspringbett-libery-velou...) bietet der Schlafmöbel-Spezialist seinen Kunden Gesundheit, Entspannung und puren Luxus in einem. Luxus und Komfort Kurz vor dem Schlafen noch die Spätnachrichten anschauen, ohne danach durch die dunkle Wohnung den Weg ins Bett finden zu müssen? Diese Vorstellung lockt viele, doch sie scheuen den Platzverlust, den ein Fernsehgerät im Schlafzimmer bedeutet. Dass diese Sorge unbegründet ist, zeigt das einzigartige Boxspringbett Libery Velours mit integriertem TV-Lift. Dank der erfahrenen Entwickler der Premium Online-Plattform Moebella24 vereint das innovative Modell gleich drei Vorteile, auf die kaum jemand verzichten möchte. Die hochwertige Qualität der handgefertigten 7-Zonen-Nano-Taschenfederkernmatratze und des besonders weich gepolsterten Kopfteils garantieren rücken- und nackenfreundlichen und damit erholsamen Schlaf. Mit seinem barocken Design, den geflochtenen Rauten und Farbvarianten wie Taupe oder Smaragd sorgt die Marktneuheit für ein optisches Highlight. Doch die Besonderheit liegt im integrierten TV-Lift im Fußteil des Bettes. Fernseher von bis zu 32 Zoll Bildschirmdiagonale und einer Tiefe von neun Zentimetern lassen sich per Fernbedienung bedarfsgerecht aus- und wieder einfahren. Bequemer kann man sich nicht entspannen - das ist Luxus und Komfort pur! Erfahrung und Expertise Seit mehr als 15 Jahren bereits bietet die Moebella24 GmbH aus Berlin-Falkensee ihren Kunden exklusive Schlafprodukte in breiter Vielfalt. Dabei wird auf Individualität nicht verzichtet! Das gewisse Extra war es auch, das 2006 den Ausschlag zur Gründung der Gesellschaft gab. Einen Schritt weiterzugehen als die Konkurrenz stand von Beginn an auf der Agenda des zwölfköpfigen Teams, das seine Produkte auf Wunsch auch liefert. Wer das Boxspringbett Libery mit TV-Lift direkt in sein Schlafzimmer bestellen möchte, hat jedoch zuvor die Qual der Wahl. Welche Größe darf es sein, welcher Farbton für den strapazierfähigen und dabei so angenehm weichen Veloursbezug? Bis hin zu den Bettfüßen lässt sich das Boxspringbett Libery mit TV-Lift nach eigenen Wünschen gestalten. Selbst der Härtegrad der perfekt belüfteten, ergonomischen Taschenfederkernmatratze lässt dem individuellen Bedarf anpassen. Jetzt heißt es nur noch: Fernseher auf dem Lift platzieren und die Spätabendschau vom Bett aus verfolgen! Wir sind ein Online-Möbelhändler mit Schwerpunkt auf Luxus-Boxspringbetten. Kontakt

Moebella GmbH

Maximilian Otto

Straße der Einheit 112

14612 Falkensee

03322840766

-

m.otto@moebella24.com

