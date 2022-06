Startseite Sichler Haushaltsgeräte Kompakter Wandheizlüfter LV-840.w Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2022-06-28 11:29. Starke Heizleistung zum kleinen Preis - Wohlfühltemperatur auf Knopfdruck

- Zwei Heizstufen für wohlige Wärme: 1.000 Watt und 2.000 Watt

- Zuschaltbare Fenster-auf-Erkennung: spart Energie beim Lüften

- Praktischer Wochen-Timer

- Einfache Bedienung - auch per Fernbedienung

- LED-Display Die Heiz-Lösung für Räume ohne eigene Heizung - ob in Hobbykeller, Schuppen oder Garage: Kalte Räume lassen sich jetzt rasch mollig aufwärmen! Leistung ganz nach Bedarf: Die Wohlfühl-Temperatur lässt sich auf bis 45 °C einstellen. Dank zuverlässigem Thermostat reguliert der Wandheizlüfter (https://www.pearl.de/mtrkw-7007-wandheizluefter.shtml) von Sichler Haushaltsgeräte (https://www.pearl.de/ar-2-65.shtml) die Temperatur ganz von selbst. So ist der Raum immer ideal geheizt. Und dank Fenster-auf-Erkennung schaltet sich der Heizlüfter automatisch ab, wenn man lüftet. Das spart zusätzlich Energie! Sorgenfreier Betrieb per Timer: Per Wochentag- und Zeit-Einstellung lässt man den Heizlüfter ganz von alleine laufen. So hält man den Raum automatisch warm. Komfortable Bedienung vom Sofa aus: Alle Einstellungen steuert man bequem per Fernbedienung. Die Einstellungen erkennt man direkt auf dem LED-Display im Heizlüfter. - PTC-Heizelement: hochwertiges, nicht-glühendes Heizelement

- Einstellbare Heiz-Temperatur: 18 bis 45 °C

- Thermostat für konstante Raum-Temperatur

- Heizleistung: 1.000 oder 2.000 Watt

- Zuschaltbare Fenster-auf-Erkennung: schaltet das Gerät automatisch aus, wenn Sie lüften

- Heiz-Timer mit Wochentag- und Zeit-Einstellung

- LED-Display: zeigt Betriebsmodus, Temperatur und Timer

- Fernbedienung zum Ein- und Ausschalten sowie für Heiz-Einstellungen

- Ein/Aus-Schalter mit Status-LED

- Integrierter Überhitzungsschutz

- Leistungsaufnahme: max. 2.000 Watt

- Stromversorgung Lüfter: 230 Volt (Konturenstecker), Fernbedienung: Knopfzelle Typ CR2025 (bitte dazu bestellen)

- Maße: 42 x 16,5 x 11,5 cm, Gewicht: 1,8 kg

- Heizlüfter LV-840.w inklusive Fernbedienung, Montagematerial und deutscher Anleitung

- EAN: 4022107390873 Preis: 54,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-8091-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX8091-3035.shtml Presseinformation mit BIlderlinks: https://magentacloud.de/s/64tiP7RnytBAyts PEARL - Der Online-Shop für Elektronik, PC- & Büro-Zubehör & MEHR Firmenkontakt

PEARL GmbH

Daniel C. Ludwig

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-0

07631-360-444

service@pearl.de

http://www.pearl.de Pressekontakt

PEARL GmbH

Heiko Loy

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-480

07631-360 42 480

presse@pearl.de

http://www.pearl.de Über pr-gateway Komplettes Benutzerprofil betrachten