Startseite KB&B und Deutsche Bahn bauen Zusammenarbeit aus Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2022-06-28 08:21. Die Hamburger Agentur für übernimmt einen weiteren Etat und verantwortet auch die Kinder- und Jugendkommunikation/-marketing für den DB-Konzern. KB&B ist seit dem 1. April 2022 für die strategische und operative Unterstützung für Kinder- und Jugendkommunikation/-marketing für die Deutsche Bahn AG verantwortlich. Das Hamburger Expert:innen-Team für Kinder- und Familien-Themen konnte sich im Pitch gegen namhafte Mitbewerber aus Europa durchsetzen und sich die Partnerschaft bis März 2025 sichern. "Wir freuen uns sehr über das Vertrauen der Deutschen Bahn in unsere Expertise und auf die neuen Aufgaben sowie spannende Projekte. DB Fernverkehr zählt bereits seit vielen Jahren zu unseren geschätzten Kunden. Umso mehr sind wir begeistert, die Deutsche Bahn nun auch im Bereich Kinder- und Jugendkommunikation zu unterstützen und zu beraten", so KB&B-Gründer und Geschäftsführer Rolf Kosakowski. Gegenstand des Vertrages sind u.a. die Betreuung (z. B. Planung, Beratung, Konzeption, Organisation sowie die konzeptionelle, grafische und textliche Gestaltung) und die Realisierung von Kommunikationsprojekten der DB auf dem Gebiet Kinder- und Jugendkommunikation/-marketing. Dies beinhaltet die Umsetzung und Weiterentwicklung der Kinderwebsite www.olis-bahnwelt.de, sowie weiterer bestehender Maßnahmen. Zudem sind auch die strategische Beratung und Neukonzeption von kreativen Maßnahmen, Aktionen und Formaten für die jungen Zielgruppen (analog, digital und live) in Planung. "Wir wollen die jungen Zielgruppen für unser Unternehmen begeistern und noch mehr Einblicke in die bunte und vielseitige Welt der Deutschen Bahn geben. Mit KB&B haben wir dafür die Spezialagentur gefunden, die uns mit kreativen Ideen und viel Erfahrung im Umgang mit Kindern und Jugendlichen aber auch im Bildungsbereich überzeugt hat", betonte Nicole Schumacher, Leiterin Public Relations/Content Marketing/Media der Deutschen Bahn AG. Es gibt B2C-Agenturen. Und es gibt B2B-Agenturen.

Wir sind eine B2We-Agentur. Wir sind spezialisiert auf die unterschiedlichste Zielgruppe der Welt: Familien. Davon gibt es in Deutschland über 11 Millionen. Menschen von 0 bis 60, die in vielfältigen Eltern-Kind-Gemeinschaften zusammenleben, eine eigene kollektive Identität haben und jeden Tag die unterschiedlichsten Sichtweisen, Interessen, Bedürfnisse, Träume und Ziele aufeinander abstimmen. Sie lassen sich nicht über Standard-Personas beschreiben. Sie verbinden Gen X, Y, Z und Alpha, wechseln von einer Entwicklungsstufe in die nächste und richten ihren Alltag - und damit auch ihre Konsumentscheidungen - nach immer neuen Herausforderungen aus. Wer sie versteht und richtig anspricht, optimiert Marketing und Kommunikation für mehr als 30 Millionen Menschen. Der eine Teil von ihnen repräsentiert Kaufkraft. Der andere Zukunft. Kontakt

