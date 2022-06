Startseite Manganese X Energy reicht Bericht zur unabhängigen wirtschaftlichen Erstbewertung für sein Projekt Battery Hill ein Pressetext verfasst von connektar am Mo, 2022-06-27 23:05. Montréal, Québec, Kanada, den 27. Juni 2022, Manganese X Energy Corp. (TSXV: MN) (FWB:9SC) (OTCQB : MNXXF) (Manganese X, MN oder das Unternehmen) freut sich unter Bezugnahme auf seine Pressemeldung vom 12. Mai 2022 bekannt zu geben, dass das Unternehmen einen technischen Bericht zu einer wirtschaftlichen Erstbewertung (Preliminary Economic Assessment, die PEA) für sein zu 100 % unternehmenseigenes Manganprojekt Battery Hill in der Nähe von Woodstock (New Brunswick) bei SEDAR eingereicht hat. Es gibt keine wesentlichen Unterschiede zwischen der PEA und den Informationen, die in der Pressemeldung vom 12. Mai 2022 veröffentlicht wurden. Die PEA wurde von Wood Canada Ltd., einer unabhängigen Engineering-Services-Gruppe mit umfassender Erfahrung im Bereich Bergbau und Mineralienaufbereitung, erstellt. Der technische Bericht zur PEA wurde in Übereinstimmung mit den Anforderungen der Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101), ist zum 12. Mai 2022 gültig und ist datiert mit 24. Juni 2022. Wichtigste Ergebnisse der PEA (Alle Dollarangaben verstehen sich, soweit nicht anderweitig vermerkt, in US-Dollar): - Solide Wirtschaftlichkeit

- Kapitalwert nach Steuern anhand eines Kalkulationszinssatzes von 10 % (NPV10): 486 Millionen USD

- Interner Zinsfuß (IZF) von 25 %

- Kapitalkosten (CAPEX) von 350 Millionen USD mit einer Amortisation über 2,8 Jahre

- Durchschnittlicher jährlicher Bruttoumsatz von 177 Millionen USD pro Jahr über eine 47-jährige Projektdauer

- Durchschnittlicher jährlicher Bruttoumsatz von 220 Millionen USD über die ersten sieben Jahre

- Betriebskosten (OPEX) über die Lebensdauer der Mine (LOM) von 122 USD/t verarbeitetes Material

- Marktpreis von HPMSM

- Der Base-Case-Marktpreis von 2.900 USD/t für hochreines Mangansulfat (HPMSM) in Batteriequalität ist weit unter dem langfristig prognostizierten Preis von 4.200 USD/t HPMSM angesetzt, der von der CPM Group geschätzt wurde.

- Preissensitivität

- Nicht diskontierter Base-Case-Cashflow nach Steuern: 3,4 Milliarden USD

- Die Sensitivitätsanalyse zeigt, dass der NPV10 nach Steuern 914 Millionen USD bei 4.200 USD/t HPMSM erreicht.

- Lange Lebensdauer der Mine

- 40-jährige Lebensdauer der Minenproduktion und sieben Jahre Rückgewinnung von Aufbereitungsgut aus den Halden

- Gesamte Produktion von 3,2 Millionen Tonnen HPMSM über die LOM

- Durchschnittliche jährliche HPMSM-Produktion von 68.000 Tonnen über die LOM

- Durchschnittliche jährliche HPMSM-Produktion von 84.000 Tonnen in den ersten sieben Jahren der Produktion

- Niedrige Umweltbelastung

- Das Fließschema ergibt ein gefiltertes Rückstandslaugen-Produkt mit anfänglicher Säure-Base-Rechnung und nicht säurebildenden Prüfergebnissen, die kein Risiko von sauren Abflüssen mit sich bringen.

- Projektziele

- Das Projekt wird momentan zu einem Pilotprojekt, einer Vormachbarkeitsstudie sowie einem Bohrprogramm weiterentwickelt, um die Manganressourcen hochzustufen und zu erweitern.

Offenlegung Die Ergebnisse der PEA werden für die Zwecke dieser Pressemeldung zusammengefasst. Genauere Einzelheiten zum technischen Bericht zur PEA sind auf SEDAR unter dem Profil des Unternehmens unter www.sedar.com und auf der Website des Unternehmens verfügbar: www.manganesexenergycorp.com/wp-content/uploads/2022/06/final-pea-revise... . Die PEA ist vorläufiger Natur und enthält vermutete Mineralressourcen, die geologisch als zu spekulativ gelten, um wirtschaftliche Überlegungen zu rechtfertigen, durch die sie in die Kategorie Mineralreserven hochgestuft werden könnten, und es besteht keine Gewissheit, dass die Ergebnisse der wirtschaftlichen Erstbewertung realisiert werden. Mineralressourcen sind keine Mineralreserven; für sie liegt noch kein Nachweis der wirtschaftlichen Realisierbarkeit vor. Diese Pressemeldung wurde von Perry MacKinnon, P.Geo. Vice President of Exploration bei Manganese X Energy, in seiner Eigenschaft als ein qualifizierter Sachverständiger (Qualified Person) im Sinne von National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects. Über Manganese X Energy Corp. Manganese X hat sich zum Ziel gesetzt, sein Projekt Battery Hill zu einem Produktionsbetrieb auszubauen. Das Unternehmen hegt die Absicht, die Lithiumionenbatteriebranche und andere alternative Energiesektoren mit Mehrwertstoffen zu versorgen. Darüber hinaus strebt das Unternehmen nach neuen umweltfreundlichen und effizienteren Methoden, die auch eine Herstellung von Mangan zu geringeren, wettbewerbsfähigen Kosten ermöglichen. Das Unternehmen ist das einzige börsennotierte Manganunternehmen in Nordamerika, das die schnelle Kommerzialisierung seiner Manganlagerstätte anstrebt. Das Tochterunternehmen Disruptive Battery Corp. hat es sich zur Aufgabe gemacht, ein HLK-(Heizung, Lüftung, Kühlung)-Luftreinigungssystem für sauberere und gesündere Luft zu entwickeln, mit dem Ziel, COVID-19 und andere Schadstoffe auf Oberflächen und in der Luft zu verringern. Weitere Informationen erhalten Sie auf der Webseite www.manganesexenergycorp.com . Für das Board of Directors von

MANGANESE X ENERGY CORP. Martin Kepman

CEO und Director

E-Mail: martin@kepman.com

Tel: 1-514-802-1814 Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen: Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Informationen, die gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen der kanadischen Provinzen zukunftsgerichtete Informationen darstellen könnten. Zu den zukunftsgerichteten Informationen zählen unter anderem die Ergebnisse der PEA, einschließlich Aussagen in Bezug auf den Kapitalwert, die künftige Produktion, die künftige Erschließung und Kommerzialisierung, die Schätzungen der Barkosten, die vorgeschlagenen Abbaupläne und -methoden, die Cashflow-Prognosen, die HPMSM-Gewinnung, den Zeitplan für die Erteilung von Genehmigungen und Umweltverträglichkeitsprüfungen, die Fähigkeit, Oberflächenrechte zu angemessenen Kosten zu erwerben, die Realisierung der Mineralressourcenschätzungen, Kapital- und Betriebskostenschätzungen, Schätzungen der Projekt- und Minenlebensdauer, die Fähigkeit, Genehmigungen zum angestrebten Zeitpunkt zu erhalten, den Zeitplan und die Höhe der geschätzten zukünftigen Produktion, Explorationsausgaben und potenzielle Vorteile und Alternativen, die Durchführbarkeit und Wirksamkeit des geschützten Extraktionsprozesses von Manganese X, einschließlich seiner Fähigkeit, ein überlegenes Manganprodukt zu produzieren, und dessen Eignung für die Verwendung in der Batterieherstellung. Die Leser sollten sich nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge von Manganese X wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Die PEA-Ergebnisse sind lediglich Schätzungen und basieren auf einer Reihe von Annahmen, von denen jede einzelne, falls sie falsch ist, das prognostizierte Ergebnis wesentlich verändern könnte. Es kann nicht zugesichert werden, dass das Projekt in Produktion gehen wird. Zu den Faktoren, die das Ergebnis beeinflussen könnten, gehören unter anderem die tatsächlichen Ergebnisse der Erschließungsaktivitäten; Projektverzögerungen; die Unfähigkeit, die für den Abschluss der Erschließung erforderlichen Mittel aufzubringen; allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unwägbarkeiten; dass die künftigen HPMSM-Preise oder Projektkosten erheblich abweichen könnten und eine Kommerzialisierung unwirtschaftlich machen; die Verfügbarkeit alternativer Manganquellen oder Ersatzstoffe; die tatsächliche Manganausbeute; die Schlussfolgerungen wirtschaftlicher Bewertungen; Änderungen der Projektparameter im Zuge der weiteren Verfeinerung der Pläne; Unfälle, Arbeitskonflikte, die Verfügbarkeit und Produktivität von Fachkräften und andere Risiken der Bergbauindustrie; politische Instabilität, Terrorismus, Aufstände oder Krieg; Verzögerungen bei der Erlangung von behördlichen Genehmigungen, notwendigen Zulassungen oder beim Abschluss von Erschließungs- oder Bauaktivitäten; dass sich die Mineralressourcenschätzungen in Bezug auf das Projekt aus beliebigen Gründen als ungenau erweisen könnten; dass zusätzliche, derzeit noch unvorhergesehene Arbeiten erforderlich sein könnten, um das Machbarkeitsstadium zu erreichen; dass, selbst wenn das Projekt in Produktion geht, es keine Garantie gibt, dass der Betrieb rentabel sein wird; und Risiken in Zusammenhang mit der Auslegung der GMR-Lizenzgebühr (GMR), die in der Optionsvereinbarung des Unternehmens vom 22. April 2016 mit Globex Mining Enterprises Inc. (die Optionsvereinbarung) vereinbart wurde, einschließlich in Bezug auf: (i) die Kürze und die potenziellen Herausforderungen, denen sich das Unternehmen und andere Parteien im Hinblick auf die Auslegung der Bedingungen der GMR gegenübersehen könnten; (ii) die Bestimmung der Referenzpreise, die zur Bewertung der Metalle und Produkte, die aus dem Projekt produziert werden, herangezogen werden sollen; und (iii) die Produktionsstufe in der Verarbeitungs- und Wertschöpfungskette der lieferbaren Metalle innerhalb einer Produktionsanlage, in der die GMR zahlbar wird, was alles erhebliche Auswirkungen auf die Bestimmung der vom Unternehmen zu zahlenden GMR haben könnte. Die Optionsvereinbarung war bisher nicht Gegenstand von Rechtsstreitigkeiten und dementsprechend wurden keine Feststellungen oder Entscheidungen von Gerichten oder Schiedsrichtern bezüglich der spezifischen Auslegung der Optionsvereinbarung getroffen. Obwohl Manganese X versucht hat, wichtige Faktoren aufzuzeigen, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen beschrieben wurden, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse von jenen abweichen, die erwartet, geschätzt oder beabsichtigt wurden. Manganese X lehnt jegliche Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen verlangt. Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressmeldung. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Martin Kepman

146 Bd Brunswick

H9R 5P9 Pointe-Claire

Kanada email : martin@kepman.com Pressekontakt: Manganese X Energy Corp.

Martin Kepman

146 Bd Brunswick

