Raumluftqualität und Behaglichkeit

Ein entscheidender Faktor für Gesundheit und Produktivität in Unternehmen Laut einer Studie der Weltgesundheitsorganisation (WHO) herrscht in Innenräumen eine bis zu fünfmal höhere Luftverschmutzung als im Außenbereich. Die Folge: Weltweit zählen Atemwegserkrankungen zu den dritthäufigsten Erkrankungen an Büroarbeitsplätzen. Eine optimale Raumluftqualität (Indoor Air Quality, kurz IAQ) ist deshalb Grundvoraussetzung für Gesundheit, Zufriedenheit und Produktivität von Mitarbeitenden. Behaglichkeit: Normkonform Um an Innenraum-Arbeitsplätzen ein durchgehend optimales Raumluftklima zu gewährleisten, sollten die Umgebungsbedingungen regelmäßig und dauerhaft mit professioneller Messtechnik überwacht werden. Nur so lassen sich Abweichungen früh erkennen und Beschwerden von Mitarbeitenden vermeiden. Zudem wird sichergestellt, dass die relevanten Normen eingehalten werden. Kommt es dennoch zu Beschwerden, sollte die subjektiv empfundene thermische Unbehaglichkeit in ein objektives Messergebnis umgewandelt werden. Genau dafür hat der Messtechnikhersteller Testo das neue testo 400 Behaglichkeitsset entwickelt. Das neue testo 400 Behaglichkeits-Set - jetzt mit gratis IAQ-Datenlogger Ob Büro oder Bildungseinrichtung: Das testo 400 Behaglichkeits-Set erledigt die normkonforme und objektivierende Messung aller relevanten IAQ- und Behaglichkeits-Parameter wie PMV und PPD sowie Zugluft und Turbulenzgrad nach DIN EN ISO 7730 und ASHRAE 55. Damit bei der Objektivierung von Behaglichkeit jeder Handgriff sitzt, ist das neue testo 400 Behaglichkeits-Set ausgestattet mit relevanten Sonden, einem Stativ samt Zubehör sowie IAQ-Datenlogger für umfangreiche Langzeitmessungen. Bestimmung der IAQ-Parameter: Zwei Methoden - ein Set Beschweren sich Mitarbeitende über thermische Unbehaglichkeit am Arbeitsplatz, reicht meist eine Messung von wenigen Minuten, um die relevanten IAQ- und Behaglichkeits-Parameter zu erfassen. Treten jedoch dauerhaft und zu verschiedenen Zeiten Klagen über die thermischen Gegebenheiten auf, ist eine Langzeitmessung notwendig. Um in beiden Fällen die Raumluftqualität zu ermitteln, empfehlen sich zwei Methoden. Regelmäßige Messungen: Sollen einzelne Arbeitsplätze und deren individuelle thermische Behaglichkeit sowie die Raumluftqualität bewertet werden, eignen sich regelmäßige Messungen der IAQ- und Behaglichkeitsparameter mit dem testo 400 Behaglichkeits-Set. Langzeitmessungen: Soll dagegen das allgemeine Raumklima überprüft werden, empfiehlt sich eine umfangreiche Langzeitmessung der IAQ- und Behaglichkeitsparameter mit dem IAQ-Datenlogger. An diesem lassen sich nicht nur bis zu sechs Kabelsonden gleichzeitig anschließen, das Gerät kann auch als Stand-Alone-Datenlogger für Langzeit-Messungen von bis zu zwei Wochen eingesetzt werden. Praktisch dabei: das testo 400 Einzelgerät kann während der Langzeitmessung für andere Aufgaben genutzt werden. Das testo 400 Behaglichkeits-Set mit IAQ-Datenlogger - alle Vorteile auf einen Blick: -Normgerechte Bestimmung von Behaglichkeit durch PMV- und PPD-Index sowie Zugluft und Turbulenzgrad nach DIN EN ISO 7730 und ASHRAE 55.

-Überwachung der Raumluftqualität durch Bestimmung von CO2-Konzentration, Luftfeuchtigkeit, Lufttemperatur und Turbulenzgrad.

-Langzeitmessung mit IAQ Datenlogger mit bis zu sechs verschiedenen Sonden.

-Analysesoftware für professionelles Messdatenmanagement.

-Intelligentes Kalibrierkonzept stellt Kalibrierung der Sonden bzw. Sondenköpfe unabhängig vom Messgerät sicher. Zur Einführung des neuen testo 400 Behaglichkeits-Sets mit Universal-Klimamessgerät testo 400, CO2-Sonde, Turbulenzgrad-Sonde, Globe-Thermometer (Ø 150 mm), Mess-Stativ inkl. Tasche und praktischem Transportkoffer ist der IAQ-Datenjogger für umfangreiche Langzeitmessungen jetzt für kurze Zeit gratis enthalten. Mehr zum Thema (https://www.testo.com/de-DE/anwendungen/testo-400-behaglichkeit) Zum Produkt (https://www.testo.com/de-DE/testo-400-behaglichkeits-set-mit-datenlogger...) Testo ist ein Hersteller von portablen und stationären Messinstrumenten für Klima, Umwelt, Nahrungsmittel- und Pharmaindustrie sowie Emissionskontrolle.

