Beliebte Sonnenziele ansteuern auf einer Kanaren Kreuzfahrt

Die Kanaren sind nicht nur in den Sommermonaten ein beliebtes Reiseziel. Wegen des milden Klimas punkten Lanzarote, Gran Canaria und Teneriffa auch in den Wintermonaten bei den Urlaubern. Dann nämlich locken die milden Temperaturen der Kanaren, schließlich wollen viele Urlauber dem nasskalten Wetter zu Hause entfliehen. Um die Kanarischen Inseln in ihrer Vielfalt zu erleben, ist eine Kanaren Kreuzfahrt eine Empfehlung. Beim Spezialreiseprotal kreuzfahrten-reisebuero.de hat man für die kommende Wintersaison bereits viele Kanaren Kreuzfahrten im Angebot. Portugals Madeira und Spaniens Kanaren erleben auf einer Kanaren Kreuzfahrt Start der Kanaren Kreuzfahrt „AIDAmar Kanaren und Madeira mit La Palma" ist die kanarische Insel Gran Canaria. Nach einem Tag auf See legt das Schiff im Hafen von Funchal auf der portugiesischen Insel Madeira an. Die Hafenstadt ist von Hügeln umgeben und bekannt für die Gärten und die Madeirawein-Kellereien. Sehenswert ist auch die Kathedrale mit ihren gotischen und romanischen Bauelementen. Die im 17. Jahrhundert erbaute Festung von Sao Tiago liegt vor dem Hafen und beherbergt ein Museum für zeitgenössische Kunst. Von Madeira aus geht es auf der Kanaren Kreuzfahrt weiter nach Arrecife auf Lanzarote. Während des Landgangs lohnt ein Ausflug in das Stadtzentrum. Sehenswert sind das Rathaus und die Fußgängerzone Calle de Leon y Castillo. Die Promenade der Fußgängerzone grenzt direkt an den Atlantik und von dort gelangt man zu einer Brücke. Über die Brücke erreicht man die vorgelagerte Insel, auf der sich die historische Festung Castillo de San Gabriel befindet. Die Kanaren Kreuzfahrt stoppt außerdem noch in Santa Cruz auf La Palma und Santa Cruz auf Teneriffa. Auch hier kann man jeweils den ganzen Tag über die Inseln erkunden. Im schwimmenden Hotel von Insel zu Insel: Kanaren Kreuzfahrt macht es möglich An Bord von AIDAmar wird auf der Kanaren Kreuzfahrt Urlaubsflair großgeschrieben. So umfasst die Kanaren Kreuzfahrt viele Inklusivleistungen, die die Urlaubstage verschönern. Während der Zeit auf dem Schiff gibt es Vollpension, bei der kulinarische Köstlichkeiten in den Bordrestaurants serviert werden. Hinzu kommt ein vielfältiges Unterhaltungsprogramm, das für Abwechslung sorgt. Auch eine Kinderbetreuung ist verfügbar. Um zu den schönsten Plätzen auf den kanarischen Inseln zu gelangen, lohnt sich die zusätzliche Buchung von geführten Landausflügen. Die Kanaren Kreuzfahrt kann mit oder ohne Flug nach Gran Canaria gebucht werden.

Die in Uelzen ansässige Moana Reisen GmbH & Co. KG ist ein Reiseunternehmen, das sich auf die Vermittlung von Kreuzfahrten spezialisiert hat. Auf dem Reiseportal werden Hochseekreuzfahrten und Flussreisen angeboten. Die Ferien auf den Meeren und Flüssen werden von namhaften Reedereien organisiert und durchgeführt. Zu allen Reiseangeboten bietet der Reisevermittler eine detaillierte Beschreibung an. Auf Wunsch gibt es auch eine persönliche Beratung per E-Mail und per Telefon. Unternehmensinformation:

Moana Reisen GmbH & Co. KG

Ringstraße 4

