Von Angelsets können Hobby- und Profiangler profitieren

Beim Raubfischangeln setzt man als Angler bekanntlich diverses Angelzubehör ein, die Bandbreite an nützlicher Angelausrüstung ist hier tatsächlich groß. Aber auch zum Friedfischfang ist der Angelbedarf der Angler stets umfangreich. Umso vorteilhafter ist es, wenn in Angelsets bereits vieles zusammengestellt wurde, was man zum Angeln braucht. So haben die Profis vom Angel Berger Angelshop auf angel-berger.de praktische Angelsets zusammengestellt. Da die sinnvoll im Set angebotene Angelausrüstung sich sinnvoll ergänzt, erfreuen sich die Angelsets unter Anglern hoher Beliebtheit. Sie sind beispielsweise auch auf diverse Zielfische ausgerichtet, sodass nicht nur Hecht und Zander, sondern auch Karpfen, Forelle und andere Fische mit optimalem Zubehör gefangen werden können. Angelset zum Fliegenfischen – Alles bereit mit der Fliegencombo Ein überaus praktisches Angelset stellt beispielsweise die Fliegencombo von Angel Berger dar. Komplett und fertig montiert kann es mit diesem Angelset inklusive Tasche zum Fliegenfischen losgehen. Das Fliegenset ist eine tolle Ein- und Aufsteiger-Kombination und wurde von erfahrenen Profis zusammengestellt. Die leichte Vollkohlefaserrute, der Alu-Schraubrollenhalter, die Fliegenrolle mit Druckknopfspule mit montierter WF5F Keulenschnur und knotenlos verjüngtem Vorfach sind sofort zum Angeleinsatz bereit. Zur Auswahl beinhaltet das Angelset zudem zehn fängige und attraktive Fliegen für alle möglichen Gegebenheiten. Mit diesem Fliegen-Angelset ist man sowohl für den Urlaub als auch für den Feierabend angelbereit ausgestattet. Angelkoffer gefüllt mit Angelsets Auch die Angelgrundausstattung kann man als praktisches Angelset erwerben. So bietet der Angel Berger Angelkoffer auf angel-berger.de mit den beinhalteten Angelsets eine eben solche Zubehörgrundausstattung. Vorhanden sind alle wichtigen Bestandteile für die ersten Montagen. Die enthaltenen Angelsets lassen sich für fast alle Angelarten verwenden. Großzügigen Stauraum bieten die beiden Ablageebenen. So kann man wirklich viel zum Angeln mitnehmen, etwa ein Angelset für die Cheburashka Montage. Das Cheburashka-Rig ist im Grunde eine Art Jigmontage. Doch bei dieser Montage gehen Haken und Bleikopf keine starre Verbindung ein und gestatten daher sehr flexible, attraktive Bewegungen des Köders. Beim Wild Devil Baits Cheburashka Angelset wurden ideale Komponenten für die beliebte Cheburashka Angelmethode zusammengestellt, so dass Angler vom Ufer oder Boot aus fischen können. Das Angelset beinhaltet zwei Schaufelschwanz-Gummiköder und einen Twister. Alle benötigten Teile sind in diesem Angelset schon vorhanden und müssen nur noch montiert werden.

https://www.angel-berger.de/angelsets.htm Kurzprofil:

Das Unternehmen Angel Berger blickt mit seinem Angelshop angel-berger.de auf über 20 Jahre Erfahrung zurück. Der Shop bietet rund ums Angeln alles notwendige Zubehör zu günstigen Preisen. Mehr als 3.000 Produkte beinhaltet das Sortiment. Aus eigenen Produkten und Produkten namhafter Hersteller setzt es sich zusammen.

