Startseite Wasser sparen im Badezimmer Pressetext verfasst von pr-gateway am Mo, 2022-06-27 13:45. Wassersparende Sanitärprodukte für ein nachhaltiges Badezimmer 1. Warum sollten Sie in wassersparende Sanitärprodukte investieren? Wasser ist eines der kostbarsten Güter, die wir auf unserem Planeten haben. Es ist lebensnotwendig für alle Menschen, Tiere und Pflanzen. Jeden Tag verbrauchen wir rund 80-100 Liter Wasser pro Person - für die Körperpflege, das Kochen und die Toilette. In Deutschland ist der Wasserverbrauch in den letzten Jahren jedoch kontinuierlich gestiegen. Experten gehen davon aus, dass wir bis zum Jahr 2050 pro Kopf etwa 50% mehr Wasser verbrauchen werden als heute. Wasser sparen ist nicht nur gut für die Umwelt, sondern auch für Ihren Geldbeutel Neben dem Aspekt des Umweltschutzes sollten Sie auch an Ihren Geldbeutel denken: Denn je mehr Wasser Sie verbrauchen, desto höher sind auch Ihre Wasserkosten. Mit den richtigen Sanitärprodukten können Sie Ihren Wasserverbrauch jedoch ganz einfach reduzieren und so bares Geld sparen und das ganz ohne großen Aufwand! 2. Wie funktionieren sie und welche Produkte gibt es? Es gibt verschiedene Sanitärprodukte, die Ihnen helfen können, Wasser zu sparen. Zum Beispiel sind Wasserspar-Duschköpfe (https://www.skybad.de/energiesparende-und-wassersparende-sanitaerartikel...) sehr effektiv, da sie den Wasserdurchlauf reduzieren und so weniger Wasser verbrauchen. Wassersparende Wasserhähne (https://www.skybad.de/energiesparende-und-wassersparende-sanitaerartikel...) für Waschtische reduzieren deutlich und bei vollem Komfort den Wasserverbrauch und die Energieaufwendung. Dies wird durch einen integrierten Wasser-Durchflussbegrenzer erreicht und reduziert den Verbrauch somit um bis zu 60% reduziert. Auch Wasserspar- WCs sind eine gute Möglichkeit, den Wasserverbrauch zu reduzieren. Denn diese Toiletten spülen automatisch mit weniger Wasser nach. Neben den richtigen Sanitärprodukten gibt es noch einige weitere Tipps, wie Sie Ihren Wasserverbrauch reduzieren können. Zum Beispiel sollten Sie darauf achten, nicht länger als nötig zu duschen. Auch beim Zähneputzen oder Händewaschen sollten Sie darauf achten, nicht mehr Wasser zu verbrauchen als unbedingt nötig und z.B. beim Zähneputzen das Wasser abstellen. 3. Welche Vorteile haben sie für Sie und die Umwelt? Ein wesentlicher Vorteil von wassersparenden Sanitärprodukten ist ihre Umweltverträglichkeit. Durch den geringeren Wasserverbrauch tragen sie dazu bei, den Wasserhaushalt der Erde zu entlasten. Zudem sind wassersparende Sanitärprodukte oft auch energieeffizienter als herkömmliche Produkte, da weniger Wasser erhitzt werden muss. Dadurch reduzieren sie nicht nur den Wasserverbrauch, sondern auch die CO2-Emissionen. Wassersparende Sanitärprodukte sind also nicht nur gut für die Umwelt, sondern können auch dazu beitragen, Kosten zu sparen. Denn je weniger Wasser verbraucht wird, desto geringer sind auch die Wasserkosten. 4. Fazit: Investieren Sie jetzt in nachhaltige Sanitärprodukte! Auf skybad.de finden Sie eine große Auswahl an wassersparenden Sanitärartikeln (https://www.skybad.de/energiesparende-und-wassersparende-sanitaerartikel...) mit denen Sie Ihre Badezimmer stilvoll und ressourcenschonend einrichten können. Mit diesen Badezimmerprodukten schonen Sie die Umwelt und Ihren Geldbeutel Skybad.de ist der Sanitär Onlineshop Ihres Vertrauens. Bei uns finden Sie alles, was Sie für Ihr Traumbadezimmer benötigen: Von Badewannen, Duschwannen, Duschsystemen sowie Badarmaturen bis hin zu Badmöbeln, WCs und Spiegelschränken führt Skybad ausschließlich Sanitärprodukte von renommierten Markenherstellern.

