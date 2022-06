Startseite newgen medicals WLAN-Ohrreiniger WOR-50 Pressetext verfasst von pr-gateway am Mo, 2022-06-27 12:02. Das Innere des Ohres per App-Live-View inspizieren - 3-Achsen-Gyroskop für korrekte Bild-Ausrichtung

- Mit Video- und Foto-Aufnahmefunktion in der App

- Kostenlose App: Live-Übertragung des Bildes auf das Smartphone

- 73-Grad-Bildwinkel Ohrreinigung mit Video-Unterstützung: Jetzt kann man den Gehörgang von Ohrenschmalz befreien - ganz ohne unangenehme Ohrspülung oder schädliche Wattestäbchen! Einfach den WLAN-Ohrreiniger (https://www.pearl.de/mtrkw-11734-wlan-ohrreiniger-mit-full-hd-kamera.sht...) von newgen medicals (https://www.pearl.de/ar-2-43.shtml) mit dem Smartphone verbinden. Per App beobachtet man live, was sich im Gehörgang abspielt! Besonders bedienungsfreundlich: Der Ohrreiniger lässt sich bedenkenlos in jede Richtung drehen. Das 3-Achsen-Gyroskop im Gerät sorgt auch während der Bewegung immer für eine korrekte Bildausrichtung. Und dank 73-Grad-Bildwinkel sieht man einen großen Ausschnitt des Betrachtungsobjekts. Vielseitig einsetzbar: Das Otoskop kann auch für Nase, Mundhöhle oder Haut genutzt werden. So kann man mit der Bildfunktion beispielsweise auffällige Muttermale über einen längeren Zeitraum dokumentieren. Außerdem lässt es sich auch beim Modellbau verwenden! Auf dem Smartphone- oder Tablet-Bildschirm entgeht einem dank der hochauflösenden Kamera kein Detail während aufwendiger Kleinarbeiten. - WLAN-Ohrreinger mit Full-HD-Kamera & App-Live-View

- Ideal zur Entfernung von Ohrenschmalz

- WiFi-kompatibel: unterstützt WLAN-Standards IEEE 802.11 b/g/n (2,4 GHz)

- Kostenlose App für Android und iOS: für Live-Übertragung, Video- und Bildaufnahmen auf Smartphone und Tablet-PC

- Full-HD-Kamera mit 3 MP und 73° Bildwinkel für qualitativ hochwertige Bildübertragung

- Integriertes 3-Achsen-Gyroskop zur korrekten Bildausrichtung

- Bildformat: JPG, Videoformat: MP4

- 2 Löffel-Aufsätze (je 1x aus Metall und 1x aus Silikon) zur schonenden Reinigung des Gehörgangs

- 6 weiße LEDs zum Ausleuchten

- Material Gehäuse: hochwertiges Aluminium

- Stromversorgung: Li-Ion-Akku mit 185 mAh für bis zu 50 Min. Laufzeit, lädt per USB (Netzteil bitte dazu bestellen)

- Maße: 173 x 62 x 20 mm, Gewicht: 49 g

- WLAN-Ohrreiniger inklusive Metall-Ohrlöffel, Ersatz-Kunststoff-Ohrlöffel, USB-Ladekabel und deutscher Anleitung

- EAN: 4022107401739 Preis: 39,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-5235-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX5235-5201.shtml newgen medicals 10er-Set Silikon-Aufsätze für WLAN-Ohrreiniger WOR-50

Für konstant hygienische Anwendung des WLAN-Ohrreinigers - 5 kleine und 5 große Löffel aus PC / Silikon Jederzeit einsatzbereit: Die Aufsätze des WLAN-Ohrreinigers lassen sich schnell und einfach wechseln und reinigen. Die Silikon-Ohrlöffel sind nicht nur schnell ausgetauscht, sondern dank des Materials auch extra-schnell sauber gemacht. - 10er-Set Silikon-Aufsätze für WLAN-Ohrreiniger WOR-50

- Material: PC / Silikon

- Maße: 10 x 10 x 45 mm, Gewicht: 5,6 g

- Set bestehend aus 5 kleinen und 5 großen Ohrlöffel-Aufsätzen

- EAN: 4022107401746 Preis: 9,99 EUR

