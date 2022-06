Startseite Studier was Du willst, aber bitte mach den EBC*L Pressetext verfasst von pr-gateway am Mo, 2022-06-27 08:11. Zehntausende Abiturent:innen stehen mit der Wahl eines Studiums vor einer der wichtigsten Entscheidungen ihres Lebens. "Was!? Du willst Publizistik (Politik, Soziologie, Archäologie, Italienisch, Philosophie ...) studieren! Dann kannst Du Dich ja gleich beim Arbeitsamt anmelden! Willst Du gutes Geld verdienen und Karriere machen, dann studier" doch Wirtschaft!" Solche Gespräche werden aktuell wohl viele geführt.

Ganz anders sieht das Victor Mihalic, Vorsitzender von EBC*L International. Sein Ratschlag lautet: "Studiert was Euch wirklich interessiert! Die für Job und Karriere notwendige Wirtschafts- und Managementkompetenz könnt Ihr Euch nach dem Studium in wenigen Wochen aneignen; und mit dem europäischen EBC*L Zertifikat auch glaubhaft nachweisen." Das Interview mit Victor Mihalic ist abrufbar unter www.ebcl.eu/news Sie können gerne mit-bloggen. EBC*L Wirtschaftszertifikate International setzt mit seinen Bildungszertifikaten (European Business Competence*Licence) einen anerkannten europäischen Standard für praxisorientierte Wirtschafts- und Managementkompetenz. Durch die Einstufung der Zertifikate in den Europäischen Qualifikationsrahmen (EQR) ist das auch offiziell bestätigt. Über 70.000 AbsolventInnen aus 34 Ländern haben bereits eine EBC*L Ausbildung absolviert. Zur Prüfungsvorbereitung stehen innovative E-Learning-Programme und Trainingskonzepte auf modernstem didaktischen Niveau zur Verfügung.

Der EBC*L ist Bestandteil von Bildungs- und Karriereprogrammen zahlreicher renommierter Unternehmen. Er wird jedoch auch in allen anderen Bildungsbereichen eingesetzt: Hochschulen, Schulen und die Erwachsenenbildung. Damit trägt der EBC*L maßgeblich zum übergeordneten Ziel wirtschaftliche Kompetenz auf eine breite Basis zu stellen.

Vorsitzender von EBC*L International ist Victor Mihalic, Entmystifizierer der Betriebswirtschaft, Pionier gehirngerechten Lernens, des Storytellings und des E-Learnings.

