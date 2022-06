Ranga Yogeshwar gratuliert SIMWERT zum Sprung in die TOP 100

Berlin, 27. Juni 2022

Überlingen - Ehrung auf dem Deutschen Mittelstands-Summit: Ranga Yogeshwar würdigt die SIMWERT GmbH aus Berlin anlässlich ihres Erfolges beim Innovationswettbewerb TOP 100. Die Preisverleihung im Rahmen des Summit findet am Freitagabend, 24. Juni, in Frankfurt am Main für alle Mittelständler statt, die am Jahresanfang mit dem TOP 100-Siegel ausgezeichnet worden sind. Der Wissenschaftsjournalist begleitet den zum 29. Mal ausgetragenen Innovationswettbewerb als Mentor. In dem wissenschaftlichen Auswahlverfahren überzeugte SIMWERT in der Größenklasse A (bis 50 Mitarbeiter) besonders in der Kategorie "Innovationserfolg".

In dem anlässlich der Auszeichnung veröffentlichten TOP 100-Unternehmensporträt heißt es (Auszug):

Die Kunden der Berliner sind Point of Sales, also etwa Mobilfunkshops, die von Menschen mit Migrationshintergrund geführt werden. "Wir kennen die Bedürfnisse unserer Zielgruppen und können deshalb sehr spezifische Telekommunikationslösungen anbieten", erklärt Geschäftsführer Türker Yagmur, der das Unternehmen zusammen mit M. Ali Aktas leitet. Der Mobilfunkmarkt ist extrem dynamisch. Dank gut strukturierter Prozesse eroberte sich der Top-Innovator Stück für Stück Marktanteile.

Zum vollständigen Porträt geht"s hier: www.top100.de/die-top-innovatoren.

TOP 100: der Wettbewerb

Seit 1993 vergibt compamedia das TOP 100-Siegel für besondere Innovationskraft und überdurchschnittliche Innovationserfolge an mittelständische Unternehmen. Die wissenschaftliche Leitung liegt seit 2002 in den Händen von Prof. Dr. Nikolaus Franke. Franke ist Gründer und Vorstand des Instituts für Entrepreneurship und Innovation der Wirtschaftsuniversität Wien. Mentor von TOP 100 ist der Wissen-schaftsjournalist Ranga Yogeshwar. Projektpartner sind die Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung und der BVMW. Als Medienpartner begleiten das manager magazin und impulse den Unternehmensvergleich. Mehr Infos unter www.top100.de.

Die SIMWERT GmbH mit Sitz in Berlin vermarktet nicht nur Originalverträge deutscher Netzbetreiber, sondern distribuiert auch Prepaid-SIM-Karten. Das Produkt-Portfolio wird stetig ergänzt und erweitert, unter anderem mit globalen Schwerpunkten im Bereich der Mobildatenkommunikation sowie den betreffenden Produkten.

