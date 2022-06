Startseite Greencard Lotterie ermöglicht Leben und Arbeiten in den USA Pressetext verfasst von connektar am So, 2022-06-26 20:00. Frankfurt, den 26.06.2022. Immer mehr Menschen suchen nach einer Möglichkeit in den USA zu Leben und zu Arbeiten. Die Greencard Lotterie kann dies ermöglichen. Träumen Sie auch davon in den USA zu leben und zu arbeiten? Sie möchten ihren persönlichen amerikanischen Traum leben? Mit der Greencard haben Sie die Möglichkeit, sich diesen Traum zu erfüllen. Mit der Teilnahme an der Greencard Lotterie (Diversity Visa Lottery) kann man sich mit etwas Glück eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung für die USA sichern, die zahlreiche Vorteile, wie zum Beispiel ein unbegrenztes Aufenthaltsrecht und eine Arbeitsgenehmigung in den Vereinigten Staaten von Amerika bieten. Greencard Lotterie Für die qualifizierte Teilnahme an der Greencard Lotterie wird von den US-Behörden lediglich verlangt, dass man entweder eine qualifizierte Berufsausbildung mit entsprechender Berufserfahrung oder eine abgeschlossene Schuldausbildung (Abitur, Matura). hat, die der amerikanischen High-School ebenbürtig ist. Die Greencard Lotterie stellt eine der besten Möglichkeiten für Auswanderungswillige dar, um in die USA auszuwandern und seinen persönlichen amerikanischen Traum zu leben. Alternativ kann man eine Greencard nur unter anderem durch eine Arbeitsstelle oder im Rahmen der Familienzusammenführung erhalten. Dafür gibt es jedoch sehr strenge Auflagen und meistens sind auch die Wartezeiten sehr lang. Mit der Greencard Lotterie hat man hingegen eine Chance, schnell auswandern zu können. Wer sich dazu entschieden hat, sich für die Greencard Lotterie anzumelden, kann dies auf der Webseite des US State Department tun. Dort findet man ein Onlineformular, das ausgefüllt und online eingereicht wird. Es ist wichtig, das Formular korrekt auszufüllen und den Anweisungen genau zu folgen. Da viele Antragsteller sich bei diesem Prozess unsicher fühlen und den genauen Ablauf nicht kennen, können sie einen professionellen Dienstleister, wie AmericanSun, beauftragen, die Greencard Lotterie Anmeldung in ihrem Namen für sie durchzuführen. Anmeldung über Greencard Lotterie Service AmericanSun Wenn man sich für die Greencard Lotterie anmelden möchte, muss zunächst das Anmeldefenster beachtet werden. Dieses wird von den US-Behörden jährlich neu festgesetzt. Über den Greencard Lotterie Service von AmericanSun hat man die Möglichkeit, sich jedoch ganzjährig für die Greencard Lotterie anzumelden. Mit der Greencard Lotterie Anmeldung über AmericanSun haben Sie nicht nur den Vorteil, sich das ganze Jahr über für die Lotterie anmelden zu können. Sie haben eine garantierte Teilnahme an der Greencard Lotterie, eine Antragsprüfung inklusive Zuschnitt Ihres Fotos durch die Spezialisten sowie einen exklusiven Kundensupport. Die Leistungen für den Greencard Lotterie Service finden Sie unter Leistungen. Vorteile der Greencard Lotterie An der Auslosung zur Diversity Visa Lottery kann man als Deutscher, Österreicher oder Schweizer teilnehmen. Durch den Erhalt der Greencard kommen Sie außerdem in den Genuss, reduzierte Studiengebühren zu bezahlen, da Sie einem "Local" gleichgestellt werden. Jedes Jahr verlost die USA mit dem Greencard Lotterie Programm circa 55.000 Einreisevisa, mit denen es möglich ist, unbegrenzt in den USA zu leben und zu arbeiten. Nach drei bis fünf Jahren ist es sogar möglich, die amerikanische Staatsbürgerschaft zu beantragen. Als Greencard Inhaber kann man sowohl als Arbeitnehmer in den Vereinigten Staaten von Amerika tätig sein, oder sich selbständig machen und ein Unternehmen gründen. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: AmericanSun - Greencard Lotterie Service

