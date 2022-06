Startseite S+P Compliance Desk - Ihr kompetenter Partner für effektive Schulungen! Pressetext verfasst von connektar am So, 2022-06-26 10:03. Die S+P Compliance Desk ist die perfekte Lösung für effektives E-Learning in Ihrem Unternehmen. Diese Anwendung wurde entwickelt, um den Schulungsprozess zu verschlanken und Lernmaterialien optimal zu steuern. Mit der S+P Compliance Desk können Sie die Schulungen Ihrer Mitarbeiter einfach und übersichtlich steuern. Einfach effektiv lernen - mit S+P Compliance Desk Viele Unternehmen haben Schwierigkeiten, die vorgeschriebenen Schulungsmodule für ihre Mitarbeiter zu planen, durchzuführen und zu organisieren. Das Compliance Desk unterstützt dich bei der Planung, Durchführung und Organisation der vorgeschriebenen Schulungsmodule bis auf Ebene der einzelnen Mitarbeiter. Dadurch kannst du sicherstellen, dass alle Mitarbeiter die erforderlichen Schulungen erhalten und die Schulungen effektiv durchgeführt werden. Das Compliance Desk von S+P ermöglicht dir, die vorgeschriebenen Schulungsmodule für deine Mitarbeiter zu planen, durchzuführen und zu organisieren. Das Compliance Desk stellt sicher, dass alle Mitarbeiter die erforderlichen Schulungen erhalten, indem es auf Ebene der einzelnen Mitarbeiter plant, organisiert und die Schulungen durchführt. Das Compliance Desk von S+P ist ein effektives, einfaches und übersichtliches Werkzeug, das in jeder Unternehmenslizenz kostenfrei enthalten ist. Es bietet eine Vielzahl von Funktionen und ist somit ideal für Unternehmen jeder Größe. Sichere dir jetzt die E-Learning Unternehmenslizenz und das Compliance Desk von S+P.

Mit dem Compliance Desk von S+P kannst du dir sicher sein, dass dein Unternehmen compliant ist. Leicht und übersichtlich - die Compliance Desk von S+P ? Einfache und übersichtliche Oberfläche ? Steuerung und Managen der E-Learning für deine Mitarbeiter ? Schulungsprozess in deinem Unternehmen verschlanken ? Lernmaterialien optimal steuern Was sind die Vorteile eines S+P E-Learnings? S+P E-Learning ist ein Anbieter für E-Learnings für Fach- und Führungskräfte. Mit den E-Learnings von S+P kannst du deine Sachkunde aktualisieren und erhältst ein direktes Feedback zu deinem Lernerfolg. Die interaktiven Module sorgen für Spannung und Abwechslung und machen das Lernen zu einem echten Erlebnis. ? Aktualisierung der Sachkunde ? Lessons Learned ? Feedback zum Lernerfolg ? Interaktive Module Effektiv E-Learning steuern - mit dem Compliance Desk von S+P . Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: S&P Unternehmerforum GmbH

