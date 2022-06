Startseite Buchpakete zum Ferienstart zu gewinnen... Pressetext verfasst von connektar am So, 2022-06-26 09:49. ... und vieles mehr gibt es in der www.Leseschau.de Pünktlich zum Sommer- und Ferienstart verlost die Leseschau mehrere Bücherpakete. Kinderbuch, Kochbuch, Ratgeber, Roman, Krimi, Märchenbuch ... von jedem wird etwas in unseren Buchpaketen zu finden sein. Wir verlosen 3 x 2 Buchpakete für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Was müsst ihr tun? Einfach bis zum 30.6. eine E-Mail senden an: info@leseschau.de und das Kennwort "Kinder", "Jugend" oder "Erwachsene" vermerken. Mit viel Glück geht am 1.7.2022 das Buchpaket an dich.

Bitte Name und Adresse nicht vergessen. Was enthalten die Buchpakete? Kinder-Paket:

verschiedene Lesebücher

Mitmachbuch

Backbuch

Ausmalbuch

und vieles mehr... Jugend-Paket:

Jugendschreibt-Buch

Mitmachbuch

Jugendromane

und vieles mehr... Erwachsene-Paket:

Krimi

Roman

Märchenbuch

Gesundheitsbuch

Kochbuch

und vieles mehr... Was gibt es sonst noch neues in der Leseschau? Für Ungarnfans haben wir wie immer die komplette Kollektion von Cornelia Rückriegel. Neu ist ein Wörterbuch dazugekommen. Für Romanfans der leichten Unterhaltung empfehlen wir das neue Buch von Isabel Rümpler. "Finde mich auf dem Weg zu dir" ist extrem lesenswert. Die Autorin beschreibt viele Charaktere, in denen sich jeder wiederfindet. Ein erfrischender Roman, ideal für heiße Sommertage! Damit der Sommer auch für die Kleinsten zauberhaft wird, empfehlen wir das neue Buch der Autorin Mirjam Jasmin Strube. "Flynn und das Wunder des Lebens" verzaubert mit einer wahrhaft schönen Geschichte und am Ende des Buches endet der Zauber nicht. Denn dort gibt es die Anleitung zum Basteln des eigenen Zauberstabes. In diesem Sinne wünschen wir allen einen zauberhaften Sommer... Eure

