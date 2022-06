Startseite Diamonds of Flute - ein brillantes Debut Pressetext verfasst von SmartNett am Sa, 2022-06-25 17:01. Für das jetzt erschienene Live-Album „Diamonds of Flute“ von Katharina Martini steht vor allem eine herausragende Eigenschaft: virtuos! Die Musikerin lässt mit ihrer Querflöte spielerisch die H-Moll-Sonate von Johann Sebastian Bach perlen, setzt die Dramatik eines Claude Debussy oder Claude-Paul Taffanel in Szene, besticht mit einem charaktervoll fließenden Gabriel Fauré und verleiht Astor Piazolla die treffende leidenschaftliche Note. Ihre Auswahl fällt ebenso anspruchsvoll wie harmonisch aus. Den Diamanten klassischer Werke verleiht sie Schliff und Brillanz durch Präzision, Spielfreude und Leichtigkeit. Jinju Oh begleitet ihre hochklassige Interpretation am Piano mit Professionalität auf Augenhöhe. Neben einer Erstplatzierung bei „Jugend Musiziert“ errang Katharina Martini zahlreiche weitere renommierte nationale und internationale Musik-Preise. Zu ihrer weltweiten Karriere zählen Auftritte auf namhaften Bühnen wie das Concertgebouw in Amsterdam und die Carnegie Hall in New York. Aktuell ernannte sie Pearl, einer der führenden Querflötenhersteller, zum Artist for Europe. Die Flötistin aus den Raum Frankfurt ergänzt im Herbst 2022 ihre musikalische Karriere mit einer literarischen: Zusammen mit Christiane Martini veröffentlicht sie im Smart & Nett Verlag das „Glücksbuch – Journal“, kombiniert mit einem Album zum Buch. „Magic“ entsteht in der Zusammenarbeit mit der Musikerin SYLVIE. EAN 3616848287564

Erschienen 24. Juni 2022 Smart & Nett bringen als Label und Musikverlag seit 2016 ausgewählte Musik- und Videoproduktionen aus den Bereichen Pop, Rock, Jazz, Electronic, Klassik und Weltmusik auf den Markt. Genre-offen und mit schwerpunktmäßig deutschsprachigen Künstlern, erobert das Team aus München immer weiter den internationalen Raum.

Das Label ist Teil der Smart & Nett Marketing- und Künstleragentur, in welcher Dirk Walter und Veronika Peschkes ihre Talente aus Marketing, Webdesign, Photoshop-Know-how, bildender Kunst und Organisation gebündelt haben. Das vielfältige Potenzial stets neu kombinierbarer Synergieeffekte kommt wiederum dem Label zugute.

Musik steht bei Smart & Nett nicht für sich allein: häufig ist sie verbunden mit Buchprojekten https://smart-und-nett-verlag.de/. Sei es als Song oder gar als komplettes Musical zum Buch und natürlich als Rahmen für Events. Es finden sich zahlreiche Musiker in der Künstleragentur wieder und können für Liveauftritte gebucht werden https://smart-und-nett.de/kuenstleragentur/.