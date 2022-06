Startseite Dein Verein - Dein Design! Wie Vereine mit augnerplus und Thermosublimation einzigartig werden. Pressetext verfasst von connektar am Sa, 2022-06-25 16:35. Über 300 verschiedene Produkte für alle Sportarten und grenzenlose Gestaltungsmöglichkeiten: augnerplus von Lutz Augner gibt Vereinen und Firmen ein unverwechselbares "Gesicht". Immer wieder greift Lutz Augner in die große Musterkiste. Ein Shirt nach dem anderen holt er heraus - und jedes ist anders als das andere."Man muss sie von der Nähe ansehen. Mann muss sie fühlen. Man muss sie tragen um den Unterschied wirklich zu erfassen", sagt er und

tatsächlich: "Wow!" Der Unternehmer strahlt. Denn diese Reaktion ist eine von vielen, wenn

Hobby- und Profisportler seine tollen Produkt zu sehen und zu fassen bekommen. Der Egenhofener bietet nicht nur auf den Sport und den Sportler maßgeschneiderte Outfits in Topqualität an, sie werden auch alle individuell designt. Top-Qualität, schnell und günstig - und egal wie viele Sponsoren darauf stehen sollen. Der Firmengründer, der vor sieben Jahren mit seinem Unternehmen auf den Markt kam, war selbst früher aktiver Leistungssportler und im Spitzensport unterwegs. Deshalb weiß er, worauf es bei der Bekleidung ankommt, wie un-

unterschiedlich sie bei verschiedenen Sportarten sein müssen und was das Material leisten

sollte. Ein großes Problem war und ist das Aufbringen von Namen, Nummern und Sponsoren auf fertigen Textilien, das sogenannt Veredeln. "Aufgeklebte Teile sind nicht atmungsaktiv, lösen sich nach einiger Zeit, brechen oder bleichen aus und dann ist die Enttäuschung und mancher Ärger groß", weiß Lutz Augner aus Erfahrung. Außerdem koste jedes Logo, jede Ziffer, jeder Name: das könne sehr teuer werden.

Aus diesem Grund machte sich der Unternehmer auf die Suche nach Lösungen - und fand

sie schließlich in einer revolutionären neuen Fertigungstechnologie. Dabei wird der weiße Stoff in einem Spezialverfahren mitsamt den Textilfasern eingefärbt - entsprechend dem Design, das vorher am Computer entwickelt wurde. "Auswaschen und Ablösen ist unmöglich, egal wie oft man wäscht", ist Lutz Augner begeistert. Erhalten bleibt auch die volle Atmungsaktivität. Allein das ist ein Traum für alle Sportler, die bislang unter mancher

Plastikauflage schwitzen mussten. Alle Vereins- oder Sponsorenfarben werden exakt wiedergegeben und behalten dauerhaft den Farbton. Ein weiterer Traum ist die ist die individuelle Gestaltungsmöglichkeit der Textilien. Nichts ist unmöglich, von Landkarten und Stadt-Silhouetten oder Farbverläufen bis hin zu allen Spielernamen oder Fotos. Alles in brillanter Farbwiedergabe und Abstufungen und detailgetreu auf allen Textilien. "Auf Wunsch des Trainers haben wir auf den Trikots sogar die Trainingszeit auf einer Kirchturmuhr festgehalten" erzählt Lutz Augner schmunzelnd. Nachbestellungen sind zudem problemlos

möglich.Von der Idee bis zur fertigen Bekleidung sind es nur wenige Schritte, die zeitnah ablaufen: Nach einem gemeinsamen Termin und Sammeln der Ideen, erhält der Kunde die passenden Materialien und Schnitte aus Mustern. Mehr als 70 unterschiedliche Stoffe in Top-Qualität stehen zur Auswahl, die auch kombiniert werden können. Die Textildesigner des Unternehmens setzen anschließend die Ideen und Wünsche in individuelle Designvorlagen

am Computer um. "Das favorisierte Layout zeigen wir dem Kunden im 3D-Design mit 360 Grad Betrachtung", erklärt Lutz Augner. Dann erhält der Kunde ein Originalmuster aus dem

gewünschten Stoff im individuellen Design sowie Größenmuster. Nach der Freigabe geht es in die Produktion.

In drei familienbetriebenen Webereien in Südtirol, die auch die hochwertigen Stoffe für den Egenhofener Unternehmer weben, stehen die Spezialmaschinen von augnerplus. Dabei werden gestochen scharf die Designs in der Form und Größe des späteren Produkts - von 116 bis 3XL, teilweise sogar bis 5XL, übertragen. In einer Näherei werden schließlich die einzelnen Teile nach dem Ausschneiden passgenau und perfekt zusammengenäht für eine

extrem hohe Haltbarkeit. Fertig - innerhalb von drei bis vier Wochen! Egal ob kleine Stückzahlen oder Hunderte für ganze Vereine oder Teams und egal ob Biken, Langlauf, Beachvolleyball oder für alle Ballsportarten: Jeder kann sich für alles bei augnerplus sein individuelles Sportoutfit anfertigen lassen. Lutz Augner: "Einfach anrufen und informieren. Und unbedingt die InfoPreisliste downloaden https://www.augner.plus/_files/ugd/79ab40_aba2f507a57845ef845e451dbc34eb...

