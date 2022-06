Deutschlands Beste Anwälte 2022 - Rechtsanwalt Marc Klaas, MTR Rechtsanwälte, ins Ranking für den Bereich "Fusionen und Übernahm

Deutschlands Beste Anwälte 2022 - Rechtsanwalt Marc Klaas, MTR Rechtsanwälte, ins Ranking für den Bereich "Fusionen und Übernahmen" aufgenommen

Rechtsanwalt Marc Klaas, MTR Rechtsanwälte, ist vom Handelsblatt erneut ins Ranking "Deutschlands Beste Anwälte" für den Bereich "Fusionen und Übernahmen" aufgenommen worden.

Das Handelsblatt kürt jedes Jahr in Kooperation mit dem US-Verlag Best Lawyers "Deutschlands Beste Anwälte". Auch bei den Auszeichnungen 2022 hat es Rechtsanwalt Marc Klaas, MTR Rechtsanwälte, wieder geschafft, in das Ranking der "Best Lawyers" im Rechtsgebiet "Mergers and Acquisitions" (M&A) aufgenommen zu werden. Für Rechtsanwalt Klaas ist das kein Neuland. Schon in den vergangenen beiden Jahren wurde er im Bereich "Fusionen und Übernahmen" vom Handelsblatt bei den besten Anwälten Deutschlands geführt.

Rechtsanwalt Klaas hat es nun zwar schon zum dritten Mal nacheinander in die Liste der besten Anwälte Deutschlands geschafft, zur Routine wird die Auszeichnung für ihn deshalb aber nicht. Vielmehr stellt sie Ansporn und Herausforderung zugleich dar, das hohe Niveau in der Betreuung seiner Mandanten zu halten und noch weiter auszubauen. Dies sei immer nur im Team möglich, sieht Rechtsanwalt Klaas in der Aufnahme in das Ranking nicht nur eine persönliche, sondern eine Auszeichnung für das ganze Team der Wirtschaftskanzlei MTR Rechtsanwälte. Dies umso mehr, da es unter den erschwerten Bedingungen der Corona-Pandemie gelungen ist, das hohe Niveau der Rechtsberatung zu festigen und auszubauen.

Die Aufnahme in die Liste der besten Anwälte Deutschlands ist auch deshalb so besonders, weil damit auch die hohe Wertschätzung von Rechtsanwälten anderer Kanzleien ausgedrückt wird. Um das Ranking zu erstellen, führt Best Lawyers jedes Jahr eine Umfrage unter den Kanzleien durch. Rechtsanwälte geben dabei ihre Einschätzung zur Qualität der Arbeit ihrer Kollegen anderer Sozietäten ab. Die hohe Wertschätzung kommt dabei unter anderem in der Erklärung zum Ausdruck, welchen Rechtsanwalt sie empfehlen würden, wenn sie selbst für ein Mandant nicht zur Verfügung stehen können.

Die Empfehlung stellt natürlich eine hohen Vertrauensbeweis dar und Rechtsanwalt Klaas wird mit seinem Team auch künftig alles zu tun, dieses Vertrauen zu rechtfertigen und hohe Erwartungen zu erfüllen.

https://www.mtrlegal.com/rechtsberatung/gesellschaftsrecht.html

MTR Rechtsanwaltsgesellschaft mbH www.mtrlegal.com ist eine wirtschaftsrechtliche ausgerichtet Rechtsanwaltskanzlei. Die Anwälte beraten insbesondere im gesamten Wirtschaftsrecht, Handelsrecht, Gesellschaftsrecht und Steuerrecht, Kapitalmarktrecht und Bankrecht, IT Recht, IP Recht und Vertriebsrecht. Mandanten sind nationale und internationale Gesellschaften und Unternehmen, institutionelle Anleger und Private Clients. MTR Rechtsanwälte sind international tätig und befinden sich in Köln, Berlin, Bonn, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München, Stuttgart.

Kontakt

MTR Rechtsanwälte

Michael Rainer

Konrad-Adenauer-Ufer 83

50668 Köln

+49 221 2927310

+49 221 29273155

info@mtrlegal.com

https://www.mtrlegal.com