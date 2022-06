Startseite Wie kann ich die Schulungen meiner Mitarbeiter optimal steuern? Pressetext verfasst von connektar am Fr, 2022-06-24 10:07. Die Lernmanagement-Software von S+P ist eine der fortschrittlichsten auf dem Markt und bietet zahlreiche Funktionen, um die Schulungen Ihrer Mitarbeiter optimal zu steuern und zu verwalten. Zu den wichtigsten Funktionen gehören: #1 Ein integriertes Lernportal, das es Ihnen ermöglicht, Schulungskurse und -programme online anzubieten. #2 Ein eingebettetes Testing- und Tracking-System, mit dem Sie die Lernerfolge Ihrer Mitarbeiter messen und nachverfolgen können. #3 Sachkundeweise für jeden Ihrer Mitarbeiter. Einfach effektiv lernen - mit S+P Compliance Desk

Viele Unternehmen haben Schwierigkeiten, die vorgeschriebenen Schulungsmodule für ihre Mitarbeiter zu planen, durchzuführen und zu organisieren. Das Compliance Desk unterstützt dich bei der Planung, Durchführung und Organisation der vorgeschriebenen Schulungsmodule bis auf Ebene der einzelnen Mitarbeiter. Dadurch kannst du sicherstellen, dass alle Mitarbeiter die erforderlichen Schulungen erhalten und die Schulungen effektiv durchgeführt werden. Das Compliance Desk von S+P ermöglicht dir, die vorgeschriebenen Schulungsmodule für deine Mitarbeiter zu planen, durchzuführen und zu organisieren. Das Compliance Desk stellt sicher, dass alle Mitarbeiter die erforderlichen Schulungen erhalten, indem es auf Ebene der einzelnen Mitarbeiter plant, organisiert und die Schulungen durchführt. Das Compliance Desk von S+P ist ein effektives, einfaches und übersichtliches Werkzeug, das in jeder Unternehmenslizenz kostenfrei enthalten ist. Es bietet eine Vielzahl von Funktionen und ist somit ideal für Unternehmen jeder Größe. Sichere dir jetzt die E-Learning Unternehmenslizenz und das Compliance Desk von S+P.

Mit dem Compliance Desk von S+P kannst du dir sicher sein, dass dein Unternehmen compliant ist. Leicht und übersichtlich - die Compliance Desk von S+P ? Einfache und übersichtliche Oberfläche ? Steuerung und Managen der E-Learning für deine Mitarbeiter ? Schulungsprozess in deinem Unternehmen verschlanken ? Lernmaterialien optimal steuern Effektiv E-Learning steuern - mit dem Compliance Desk von S+P. Wie kann ich die Schulungen meiner Mitarbeiter optimal steuern und verwalten? Warum E-Learnings die Zukunft sind.

Du solltest an einem E-Learning teilnehmen, weil du damit von zu Hause aus lernen kannst und es sehr bequem ist. Präsenzseminare sind oftmals mit aufwändigen Anreisen verbunden. S+P E-Learnings bieten dir eine ortsunabhängige Möglichkeit für deine Weiterbildung. Du kannst selbst entscheiden, wo du das Training durchführen möchtest. Du wählst zwischen S+P Online Schulungen, die als Live-Schulungen durchgeführt werden oder den S+P ELearnings, die auch zeitunabängig buchbar sind, aus. Mit dem Compliance Desk von S+P erhältst du einen exklusiven Zugriff auf deine Lerninhalte und Lernmaterialien. Unsere Working Papers unterstützen dich bei der sicheren und einfachen Umsetzung des Erlernten in deiner Praxis. Mit unserem umfassenden und innovativen Online-Weiterbildungsprogramm erwirbst du die notwendigen Fähigkeiten und Kenntnisse, um dich beruflich weiterzuentwickeln. Lessons learned: direktes Feedback zu deinem Lernerfolg mit S+P E-Learnings. Interaktive Module: Spannende E-Learnings und Online Schulungen von S+P

S+P E-Learning ist die perfekte Lösung für Fach- und Führungskräfte, die ihre Sachkunde aktualisieren möchten. Durch lessons learned erhalten die Teilnehmer ein direktes Feedback zu ihrem Lernerfolg. Die interaktiven Module sorgen dafür, dass die E-Learnings von S+P spannend und abwechslungsreich gestaltet sind. Buche dein S+P E-Learning mit der Unternehmenslizenz

Bei der S+P Unternehmenslizenz handelt es sich um eine jährlich begrenzte, verlängerbare Lizenz für das gesamte Unternehmen. Über den individuellen Link können deine Mitarbeiter jederzeit auf das E-Learning zugreifen und erhalten nach Abschluss ein Teilnahmezertifikat. Das Compliance Desk von S+P ist das ideale E-Learning Plattform für Unternehmen, die ihren Mitarbeitern eine fundierte Ausbildung in Sachen Compliance bieten wollen. Die Unternehmenslizenz gilt für ein ganzes Jahr und ist jederzeit verlängerbar. Du erhältst einen individuellen Link, über den deine Mitarbeiter auf das Compliance Desk mit ihren E-Learning zugreifen können. Nach Abschluss des Kurses erhalten alle Teilnehmer ein Teilnahmezertifikat. Lessons learned: Feedback zum Lernerfolg in Echtzeit mit S+P E-Learnings. Wie kann ich die Schulungen meiner Mitarbeiter optimal steuern und verwalten? Was kann ich von S+P E-Learnings erwarten?

E-Learnings von S+P - für aktuelle Fachkräfte und interessierte Führungskräfte. S+P E-Learning bieten dir folgende Vorteile: Einfache Handhabung für Compliance Officer und Führungskräfte

Melden einfach die zu schulenden Mitarbeiter an. Bequem und einfach mit dem S+P Onboarding Tool. - Die Steuerung und Auswertung des Kurses übernehmen wir für dich. - Du erhältst einen prüfungssicheren Nachweis. - Übersicht zu den Teilnehmern, Ergebnissen und zum Nachschulungsbedarf. - Du hast keinen administrativen Aufwand. - Schulungszertifikat für die Teilnehmer zum Download. - Das Compliance Desk von S+P ist selbstverständlich DSGVO-konform organisiert. Wie kann ich die Schulungen meiner Mitarbeiter optimal steuern?

Steuere deine E-Learnings mit dem Compliance Desk

Compliance Desk bietet dir eine einfache und übersichtliche Oberfläche, mit der du die Schulungen deiner Mitarbeiter effektiv steuern kannst. - Einfach zu bedienende Oberfläche - Steuert den Schulungsprozess in Ihrem Unternehmen - Bietet eine übersichtliche Oberfläche - Kann Lernmaterialien effektiv steuern Wie kann ich die Schulungen meiner Mitarbeiter optimal steuern?

Was sind die Vorteile eines S+P E-Learnings?

S+P E-Learning ist ein Anbieter für E-Learnings für Fach- und Führungskräfte. Mit den E-Learnings von S+P kannst du deine Sachkunde aktualisieren und erhältst ein direktes Feedback zu deinem Lernerfolg. Die interaktiven Module sorgen für Spannung und Abwechslung und machen das Lernen zu einem echten Erlebnis. ? Aktualisierung der Sachkunde ? Lessons Learned ? Feedback zum Lernerfolg ? Interaktive Module S+P Online Schulungen Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: S&P Unternehmerforum GmbH

Herr Achim Achim

Feringastr. 12 A

85774 Unterföhring

Deutschland fon ..: +49 89 452 429 70 - 100

web ..: https://sp-unternehmerforum.de/

email : service@sp-unternehmerforum.de Seminare + Online Schulungen + Inhouse Training

Du suchst Seminare und Online Schulungen? S+P Unternehmerforum ist ein innovativer Seminar-Anbieter für Nicht-Finanzunternehmen und Finanzunternehmen. Die S+P Idee: Mit den S+P Seminaren setzt Du Lösungen ohne Umwege um und sicherst Deine Chancen. Unsere Mission: Mit der S+P Tool Box das Beste für Dich und Dein Unternehmen schaffen. ProvenExpert: S+P Seminare werden von den Teilnehmern mit 4,65 von 5 Sternen bewertet Pressekontakt: S&P Unternehmerforum GmbH

Herr Achim Schulz

Feringastr. 12A

85774 Unterföhring bei München fon ..: +49 89 452 429 70 - 100

web ..: https://sp-unternehmerforum.de/

email : service@sp-unternehmerforum.de Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten