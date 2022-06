Startseite Die BaFin warnt vor einer betrügerischen Webseite : Warnung vor gefälschter Website "finanzmarktaufsicht.net" Pressetext verfasst von HorstWerner am Do, 2022-06-23 15:29. Betrug mit einer gefälschten Webseite "finanzmarktaufsicht.net": Die BaFin warnt am 23. Juni 2022 Verbraucherinnen und Verbraucher vor der Website "finanzmarktaufsicht.net". Auf dieser wird Anlegern angeboten, sie dabei zu unterstützen, ihr Geld zurückzuerlangen, wenn sie Opfer eines Betrugs geworden sind. Dazu sollen Verbraucher ihre persönlichen Daten hinterlassen. Die Betrüger wollen nur die Daten von Anlegern abfangen. Es handelt sich hierbei um einen Betrugsversuch. Die BaFin empfiehlt, sich keinesfalls auf dieses Hilfsangebot einzulassen und keine Login-Daten, Passwörter, Kreditkartennummern, Kontoverbindungen oder ähnliche Daten herauszugeben. Die betrügerische Internetseite finanzmarktaufsicht.net ist nicht zu verwechseln mit der Website der österreichischen Aufsichtsbehörde Finanzmarktaufsicht (FMA), die unter www.fma.gv.at abrufbar ist. Die Aufsicht bittet alle Verbraucher, derartige Kontaktaufforderungen abzulehnen und Anzeige bei der Polizei oder Staatsanwaltschaft zu erstatten. Wer Zweifel hat, kann sich auch an die BaFin selbst wenden. Das Verbrauchertelefon ist kostenfrei unter der Telefonnummer 0800 2 100 500 zu erreichen. Über HorstWerner Komplettes Benutzerprofil betrachten