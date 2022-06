Startseite Expedia Group weitet TAAP-Programm auf neue Märkte aus Pressetext verfasst von pr-gateway am Do, 2022-06-23 12:18. Expedia Group weitet TAAP-Programm auf neue Märkte aus, um Reiseberatern zu helfen, die gestiegene Nachfrage zu bedienen

Das Unternehmen kündigt außerdem neue Verkaufsförderungsmaßnahmen, Berater-Tools und eine höhere Vergütung für Reiseberater an Berlin, Deutschland -- 23. Juni 2022 - Die Expedia Group kündigte neue Initiativen und Anreize an, die Reiseberatern helfen sollen, von der aufgestauten Nachfrage in den kommenden Monaten zu profitieren. Dazu gehören die Ausweitung des Expedia Travel Agent Affiliate Program (TAAP) auf neue Märkte, spezielle Verkaufsförderungsmaßnahmen, um mehr Buchungen zu fördern, und höhere Beratervergütungen für Premium-Plus-Angebote. "Berater spielen eine entscheidende Rolle im globalen Reise-Ökosystem, und wir sind bestrebt, sie dabei zu unterstützen, den Reisenden, die sie betreuen, erstklassige Erlebnisse zu bieten", sagte Robin Lawther, Senior Director TAAP der Expedia Group. "Tatsächlich zählen mehr als 35.000 Agenturen auf uns, um ihre Buchungen zu erfüllen. Wir freuen uns, unseren Beratern wettbewerbsfähige Anreize und einen einfachen Zugang zu unseren Reiseangeboten zu bieten, um ihnen zu helfen, ihre Umsatzmöglichkeiten zu maximieren und die Bedürfnisse der Reisenden in der voraussichtlich geschäftigsten Reisesaison seit Jahren zu erfüllen." Laut einer Studie der Expedia Group planen mehr als drei Viertel (76 %) der Menschen, im nächsten Jahr zu verreisen und sie werden dabei im Durchschnitt drei Reisen unternehmen.1 Damit Reiseberater in noch mehr Märkten von diesem Nachholbedarf profitieren können, erweitert die Expedia Group Expedia TAAP auf zusätzliche Märkte in der Karibik, Europa, Lateinamerika und dem Nahen Osten. Mit dieser Erweiterung fügt Expedia TAAP 53 Märkte zum Expedia TAAP hinzu.2 Alle Expedia TAAP-Berater profitieren von der innovativen Technologie und dem breiten Reiseangebot der Expedia-Gruppe, das Hotels, Ferienhäuser, Flüge, Mietwagen, Kreuzfahrten und Aktivitäten umfasst. Expedia TAAP-Berater haben Zugang zu einer Reihe von Technologien und Tools der Expedia-Gruppe, darunter ein virtueller Agent, der es den Beratern ermöglicht, sich selbst zu bedienen und Antworten auf allgemeine Fragen zu finden, schnell nach Informationen zu suchen oder Buchungen zu einem Zeitpunkt ihrer Wahl zu ändern. Expedia TAAP stellt neue Sommerangebote und Premium-Plus-Vergütungserhöhungen vor Die Expedia Group hat außerdem neue Anreize und Werbeaktionen vorgestellt, die den Beratern helfen sollen, ihr Gewinnpotenzial in den reisereichen Monaten zu maximieren. Im Rahmen des Summer Sale können Expedia TAAP-Berater in Deutschland Reisenden bei Buchungen zwischen dem 6. Juli und dem 7. August 2022 Einsparungen von 15 % oder mehr auf Tausende von Hotels weltweit anbieten. Darüber hinaus erhalten Berater in Deutschland einen zusätzlichen Vergütungsschub für Buchungen in Premium-Plus-Hotels, einer Auswahl von Häusern, in denen Berater bereits die höchste Vergütung verdienen können. Das Angebot gilt für Buchungen, die zwischen dem 20. Juni und dem 3. Juli 2022 über Expedia TAAP getätigt werden. Expedia TAAP bietet Reiseberatern ein breites Spektrum an Reiseangeboten, darunter mehr als eine Million Immobilien, Reiseprodukte, 200.000 Aktivitäten, 175 Autovermietungen und 500 Fluggesellschaften. Klicken Sie hier, um weitere Informationen über die Mitgliedschaft bei Expedia TAAP zu erhalten. *** Weitere Informationen finden Sie unter www.expediagroup.com. Folgen Sie uns auf Twitter, Facebook oder LinkedIn. © 2022 Expedia, Inc. ein Unternehmen der Expedia Group. Alle Rechte vorbehalten. Warenzeichen und Logos sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. CST: 2029030-50 _____________________________________________________________________________________________

1Expedia Group Traveler Value Index, April 2022

2Die neuen Märkte umfassen die Karibik (21 neue Länder): Anguilla, Antigua und Barbuda, Aruba, Bahamas, Barbados, Bonaire, Britische Jungferninseln, Kaimaninseln, Curaao, Dominica, Dominikanische Republik, Grenada, Jamaika, Puerto Rico, St. Kitts und Nevis, St. Lucia, St. Maarten (niederländische Seite), St. Vincent und die Grenadinen, Trinidad und Tobago, Turks- und Caicosinseln, US Virgin Island. Europa (16 neue Länder): Griechenland, Ungarn, Portugal, Lettland, Tschechische Republik, Polen, Slowakei, Kroatien, Litauen, Rumänien, Slowenien, Bulgarien, Zypern, Estland, Luxemburg, Malta. LATAM (13 neue Länder): Bolivien, Chile, Ecuador, Paraguay, Peru, Uruguay, Belize, Nicaragua, Honduras, Guatemala, Panama, El Salvador, Costa Rica. Naher Osten (3 neue Länder): Vereinigte Arabische Emirate, Saudi-Arabien und Malediven. Über die Expedia-Group

Die Unternehmen der Expedia Group, Inc. ermöglichen über ihre globale Plattform Reisen für jeden und überall. Angetrieben von der Grundüberzeugung, dass Reisen eine Kraft für das Gute ist, helfen wir Menschen, die Welt auf neue Weise zu erleben und dauerhafte Verbindungen aufzubauen. Wir bieten branchenführende Technologielösungen, um das Wachstum und den Erfolg unserer Partner zu fördern und gleichzeitig unvergessliche Erlebnisse für Reisende zu ermöglichen. Unsere Organisation setzt sich aus vier Säulen zusammen: Expedia Services, das sich auf die Plattform und die technische Strategie der Gruppe konzentriert; Expedia Marketplace, das sich auf Produkt- und Technologieangebote im gesamten Unternehmen konzentriert; Expedia Brands, das alle unsere Verbrauchermarken umfasst; und Expedia for Business, das aus Business-to-Business-Lösungen und Beziehungen im gesamten Reise-Ökosystem besteht. Zur Markenfamilie der Expedia Group gehören: Expedia®, Hotels.com®, Expedia® Partner Solutions, Vrbo®, trivago®, Orbitz®, Travelocity®, Hotwire®, Wotif®, ebookers®, CheapTickets®, Expedia Group™ Media Solutions, CarRentals.com™, und Expedia Cruises™. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.expediagroup.com/partner-with-us/default.aspx. Folgen Sie uns auf Twitter https://twitter.com/EGPartnerships und besuchen Sie unser LinkedIn https://www.linkedin.com/showcase/expedia-group-partnerships/. © 2022 Expedia, Inc. ein Unternehmen der Expedia Group. Alle Rechte vorbehalten. Warenzeichen und Logos sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. CST: 2029030-50 Firmenkontakt

