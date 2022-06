Startseite Einladung zur 3. Deutor Cyber Security Best Practices Konferenz 2022 Pressetext verfasst von pr-gateway am Do, 2022-06-23 11:44. Gemeinsam resilienter werden Wie sichern Sie Ihr Unternehmen gegen Cyber-Angriffe?

Und wie schützen Sie sich vor Cyber-Kriminalität? Mit der 3. Deutor Cyber Security Best Practice Conference 2022 wollen wir das Wissen aus Behörden und Industrie zusammenführen und Ihnen die Möglichkeit bieten, Teil der Diskussion in der Cyber-Familie zu sein. Dazu laden wir Sie herzlich ein: Am 30. Juni 2022, Beginn 09:00 Uhr im Steigenberger Hotel in Stuttgart unter dem Motto

"Gemeinsam resilienter werden - Best Practices der Behörden und der Industrie"

beleuchten wir die aktuellen Entwicklungen und die wichtigsten Bausteine in der Cyber-Security und im Top-Management. Für die Vorträge konnten wir wichtige Entscheidungsträger*Innen aus Politik und Wirtschaft gewinnen, welche individuelle Einblicke liefern. Schwerpunktthemen sind in diesem Jahr: Cyber Defence, "Herausforderungen und Maßnahmen der Bundeswehr in der Cyber-Sicherheit"

Live Hacking: "Bedrohungen für deutsche Unternehmen durch mobile Endgeräte und Home-Office"

"Datenschutz: Schutz oder Stolperstein?"

Strafverfolgung und Forensik. Sichern Sie sich jetzt Ihre Teilnahme.

Tickets und Agenda finden Sie hier:

https://deutor.de/deutor-conference-2022/ Wir freuen uns auf Sie! Ihr Deutor-Team Wir unterstützen Unternehmen und Behörden bei der Identifizierung ihrer kritischen Geschäftsstrukturen, Prozesse und Systeme, ihren Schwachstellen bei Cyber-Attacken und wir definieren geeignete Sicherheitsmaßnahmen. Kontakt

Deutor Cyber Security Solutions GmbH

Michael Bartsch

Am Turm 44

53721 Siegburg

+491713243350

info@deutor.de

https://deutor.de Über pr-gateway Komplettes Benutzerprofil betrachten