Startseite EMX Royalty erwirbt Aktien von Norra Metals Corp. Pressetext verfasst von connektar am Do, 2022-06-23 03:02. Vancouver, British Columbia, 22. Juni 2022 (NYSE American: EMX; TSX Venture: EMX; Frankfurt: 6E9) - EMX Royalty Corporation (das Unternehmen oder EMX) hat 7.924.106 Stammaktien (7,25 % der ausstehenden Aktien) von Norra Metals Corp. (TSX-V: NORA) aus Vancouver (BC) erworben. Der Erwerb erfolgte im Rahmen eines Konzessionsgebietskaufvertrags mit Norra, der im Dezember 2018 abgeschlossen wurde. Vor dem Erwerb war EMX im Besitz von 5.771.000 Stammaktien (5,69 % der ausstehenden Stammaktien von Norra). EMX besitzt und kontrolliert nun 13.695.106 Stammaktien von Norra (12,53 % der ausstehenden Stammaktien von Norra). Die Aktien wurden am 15. Juni 2022 im Rahmen der Prospektausnahme gemäß Abschnitt 2.13 [Petroleum, natural gas and mining properties] der Vorschrift National Instrument 45-106 - Prospectus Exemptions der kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörde erworben. EMX beabsichtigt derzeit nicht, weitere Wertpapiere von Norra zu erwerben. EMX wird im Zusammenhang mit dem Erwerb einen Frühwarnbericht bei den Wertpapieraufsichtsbehörden von British Columbia und Alberta einreichen. Eine Kopie des Berichts kann auf SEDAR ( www.sedar.com) abgerufen oder kostenlos bei Rocio Echegaray, Corporate Secretary von EMX, unter der Rufnummer 604-688-6390 angefordert werden. Über EMX. EMX ist ein Gebührenbeteiligungsunternehmen für Edel-, Basis- und Batteriemetalle. EMX bietet Anlegern diversifizierte Beteiligungen an Entdeckungs-, Erschließungs- und Rohstoffpreismöglichkeiten, während die Exposition zu den mit operativen Unternehmen verbundenen Risiken begrenzt wird. Die Stammaktien des Unternehmens sind an der NYSE American Exchange und der TSX Venture Exchange unter dem Kürzel EMX sowie an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel 6E9 notiert. Nähere Informationen erhalten Sie unter www.EMXroyalty.com . Nähere Informationen erhalten Sie über: David M. Cole

