Startseite TATTOOMED STELLT NEUE DAILY TATTOO CARE PRIDE EDITION VOR Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2022-06-22 14:46. TattooMed"s Geschenk an die Vielfalt Zur Feier des "Pride Month" im Juni bringt TattooMed eine Pride Edition der Daily Tattoo Care heraus, um die weltweite LGBTQ+ Community und die Gleichstellungsbewegung zu unterstützen. Die Daily Tattoo Care Pride Edition kommt zusätzlich mit neuer Duftformel und in einer 200ml Tube daher. Wie bei jeder Limited Edition unterstützt TattooMed mit der Pride Edition die weltweite LGBTQ+ Community und spendet einen Euro pro verkaufter Tube an das Projekt "Queer Refugees Deutschland" des LSVD. e.V., das sich für LGBTQ+ Geflüchtete einsetzt. TattooMed"s Geschenk an die Vielfalt

"Wir kümmern uns täglich um tätowierte Haut. Doch dabei vergessen wir nicht, dass es noch so vieles gibt, um dass wir uns kümmern können. Mit unserer Limited Edition PRIDE übernehmen wir Verantwortung, denn soziales Engagement geht uns alle an. Wir lieben es wie sich jede und jeder Einzelne der Community definiert und stolz für ein buntes Leben einsteht.", so Daniel Stuckert, Head of Marketing bei TattooMed. Daily Tattoo Care Pride Edition

Der tägliche Begleiter für abgeheilte Tattoos zur dauerhaften Pflege und Farbschutz ab Tag 21 der Care Days feiert das gesamte Spektrum des Regenbogens. Stark, kraftvoll und leidenschaftlich - die Daily Tattoo Care entdeckt sich mit Macht neu. Tiefe, Spannung und Kraft verleihen der neuen Duftformel seine Persönlichkeit. Die Daily Tattoo Care Pride Edition ist ein Abbild von Energie und Vitalität - wie die Queere Community. Preise und Verfügbarkeit

- Die Daily Tattoo Care Pride Edition ist für 24,95 Euro inkl. MwSt. erhältlich.

- Die neuen Pride Edition kann ab heute exklusiv nur auf tattoomed.de bestellt werden Wir lieben Deine Farben - TattooMed ist die Marke für medizinische Hautpflege rund um tätowierte Haut. Für jede Regenerationsphase bieten wir 100% vegane Produkte, die wirksam Schmerzen lindern und die Regeneration unterstützen. Darum setzen nicht nur PMU-, Piercing- und Tattoostudios rundum auf Pflege von TattooMed - alle Pflegeprodukte bieten wir natürlich auch in handlichen Dosen für Deine Tattoopflege zu Hause an. Von der Wundversorgung ab Tag 1 mit unseren CE-Medizinprodukten über die Pflege und Reinigung in der Regenerationsphase zu Hause bis hin zur täglichen Pflege und Farbschutz für deine abgeheilten Tattoos sind wir ein Tattooleben lang für Dich da! Kontakt

TattooMed GmbH

Daniel Stuckert

Ulmer Str. 184

70188 Stuttgart

0711460512990

d.stuckert@tattoo-med.de

