Online goes Offline - wenn der Shop einen Laden eröffnet Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2022-06-22 14:27. Die clever+zöger gmbh als Internetdienstleistungsagentur bietet hierfür eine Lösung zur Integration eines Kassensystems an den Magento-Shop. Der Verkauf von Waren sowohl online als auch offline gehören längst zu einer zentralen Verkaufsstrategie von Händlern. Sobald Online-Händler aber ihre Waren im Shop und Ladengeschäft verkaufen, kommen einige Herausforderungen auf sie zu. Das Kassensystem ist eine davon.

Das stationäre Kassensystem kann hierfür mit dem Online-Shop verbunden werden. So können Zeit und Ressourcen eingespart werden. Eine digitale Bestandverwaltung sowie die Optimierung des Einkaufs helfen, den Umsatz zu steigern. Für jeden Verkauf im Ladengeschäft wird eine Bestellung im Online-Shop angelegt und komplett verarbeitet. Magento Open Source mit integriertem Kassensystem

Die clever+zöger gmbh bietet für alle Magento-Shops, die zukünftig Waren vor Ort im Laden verkaufen wollen eine Lösung.

Mit einer individuell angepassten Entwicklung wird das stationäre Kassensystem an den Magento-Shop angebunden sowie angepasst. Bei einem Verkauf im Laden erstellt das POS-System automatisch einen Kassenbon mit allen notwendigen und in Deutschland gesetzlich vorgeschriebenen Informationen. Die Artikel können mit einem Etikett und Barcode mit EAN-Codierung ausgezeichnet werden. Dies erleichtert die Erfassung der Waren vor Ort und das Eingeben der Artikelnummer wird überflüssig. Zusätzlich kann die Herkunft aller Bestellungen im Magento-Shop für eine bessere Übersicht ausgewiesen werden. Weitere Informationen zu der Integration eines stationären Kassensystems finden Sie hier: https://bit.ly/39HmHXM Die clever+zöger gmbh bietet professionelle Programmierdienstleistungen im Bereich Internet und Intranet. *GDPR, DSGVO Datenschutz Services, Videokonferenz-Lösungen * Online-Shops auf Basis von Magento, Magento 2 (zertifiziert) * Webseiten/ Portale auf Basis von TYPO3, Wordpress, etc. * Enterprise-Entwicklungen auf php/Zend Basis, J2EE, Websphere, etc. * Managed-Hosting, Support Firmenkontakt

