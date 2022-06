Startseite Fakten und Expertenstimmen rund um Wohnungslüftung Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2022-06-22 13:06. Neue Infobroschüre der Initiative "Gute Luft" liefert interessante Einblicke in die energieeffiziente Haustechnik Köln/Bietigheim-Bissingen/Berlin im Juni 2022. Die Initiative "Gute Luft" hat eine Infobroschüre zur Wohnraumlüftung zusammengestellt. Die Broschüre "Wohnungslüftung. Stimmen, Fakten und Zahlen" ist ab sofort verfügbar unter www.wohnungs-lueftung.de. Fundiert recherchierte und unterhaltend aufbereitete Fakten belegen die hohe Energieeffizienz von Wohnungslüftungsanlagen und räumen mit vielen, verbreiteten Vorurteilen auf. Zudem findet der Leser Expertenstatements von Wissenschaftlern, Gesundheitsexperten, Haustechnikern und Verbrauchern, welche alle überzeugende Argumentationen hinsichtlich Gesundheit und Energieeffizienz liefern. Wussten Sie eigentlich, dass jeder Mensch täglich mehr als zwei bis drei Liter Wasser in Form von Wasserdampf durch Atmen, Kochen und Waschen an die Raumluft abgibt? Oder, dass bis zu 90 Prozent der Raumwärme mit modernen Lüftungssystemen zurückgewonnen werden kann und sich dadurch die Heizkosten um bis zu 30 Prozent reduzieren lassen? Dank solcher plakativer Aussagen erkennen selbst "Lüftungsneulinge" sehr schnell die hohe Relevanz der kontrollierten Wohnungslüftung beim energieeffizienten Bauen und Renovieren. Denn Lüftungsanlagen, ob als zentrale Lüftungsanlage oder dezentral raumweise mit Einzelgeräten installiert, sorgen in Neubau und in sanierten Bestandsgebäuden zuverlässig für einen gesunden Luftaustausch und sparen gleichzeitig dank Wärmerückgewinnungsfunktion Energie und Heizkosten ein. Für alle Hausbauer, Renovierer, Skeptiker und Themeneinsteiger steht diese kompakte Faktensammlung der Initiative "Gute Luft" rund um das Thema Wohnungslüftung unter www.wohnungs-lueftung.de zum Download bereit. Über die Initiative "Gute Luft"

Frische Luft liegt uns am Herzen! Erfahren Sie mehr über die Vorteile von Lüftungsanlagen unter www.wohnungs-lueftung.de. Initiatoren dieses Verbraucherportals sind die renommiertesten Verbände in der Lüftungsbranche: BDH (Bundesverband der Deutschen Heizungsindustrie e.V.), FGK (Fachverband Gebäude-Klima e.V.) sowie IGDWL (Verband der Interessensgemeinschaft Dezentrale Wohnungslüftung e.V.). In den Verbänden BDH, FGK und IGDWL haben sich führende Hersteller der Klima- und Lüftungswirtschaft zusammengeschlossen. Als Vertreter dieser Branchen setzen sich die Verbände vor allem für die Verbesserung der Raumluftqualität und die Förderung des Einsatzes von erneuerbaren Energien in der Klimatechnik ein. Auch die Stärkung des Bewusstseins für die Rolle der Luft als Gesundheitsfaktor ist ein Ziel, das die Mitglieder in den Verbänden vereint. Mehr Informationen liefert die Initiative "Gute Luft" unter www.wohnungs-lueftung.de Firmenkontakt

Bundesverband der Deutschen Heizungsindustrie e.V. (BDH)

Frederic Leers

Frankfurter Straße 720 – 726

51145 Köln

0 22 03/9 35 93-0

info@bdh-koeln.de

www.wohnungs-lueftung.de Pressekontakt

Sage & Schreibe Public Relations GmbH

Theresa Plank

Landwehrstr. 61

80336 München

089/23 888 98-0

info@sage-schreibe.de

www.sage-schreibe.de Über pr-gateway Komplettes Benutzerprofil betrachten