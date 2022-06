Startseite Sparda-Bank Nürnberg als Top-Partner der Fördermittelberatung ausgezeichnet Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2022-06-22 13:02. Für die erfolgreiche Vermittlung von Förderkrediten hat die DZ BANK die Sparda-Bank Nürnberg eG als "Top-Partner" im Bereich der Fördermittelberatung 2021 ausgezeichnet. Dieser jährlich verliehene Preis würdigt den engagierten Einsatz der Bank für ihre Kunden im Bereich der "öffentlichen Finanzierungshilfen", also den staatlichen Förderprogrammen für Unternehmen, Privatkunden und landwirtschaftlichen Betriebe.

Insgesamt über 68 Millionen Euro an neuen öffentlich geförderten Darlehen hat die Sparda-Bank Nürnberg ihren Kunden im vergangenen Jahr zur Verfügung gestellt. Zahlreiche private Wohnungsbau-Projekte konnten dank dieser Förderprogramme zinssubventioniert oder mit einem Zuschuss finanziert werden. Gleichzeitig unterstützt die mitgliederstärkste Genossenschaftsbank Nordbayerns damit den Umweltschutz, denn ein Großteil der zugesagten Fördermittel fließt in Maßnahmen zum energieeffizienten Sanieren. Markus Siller, Vertriebsleiter der Sparda-Bank Nürnberg, erklärt: "Die Wohnträume unserer Kunden zu erfüllen und dabei die optimale Förderung zu nutzen - das ist unser Anspruch. Wenn wir damit gleichzeitig noch die Nachhaltigkeit von Gebäuden stärken, freut uns das umso mehr." Daten und Fakten zur Sparda-Bank Nürnberg

Die 1930 gegründete Sparda-Bank Nürnberg eG ist die größte genossenschaftliche Bank in Nordbayern und mittlerweile mit 15 Filialen und 9 SB-Centern in der gesamten Region vertreten. Heute ist die Sparda-Bank Nürnberg eG eine Direktbank mit Filialen; das heißt, sie verbindet die Vorteile einer Direktbank (günstige Konditionen und einfache Abwicklung) mit den Vorteilen einer Filialbank (qualifizierte und persönliche Beratung). Als eines der ersten Unternehmen der Branche ist die Genossenschaftsbank seit 2021 klimaneutral. Die Sparda-Bank Nürnberg hat insgesamt über 200.000 Mitglieder. Viele der neuen Mitglieder gehen auf Empfehlung zufriedener Sparda-Kunden zur Sparda-Bank Nürnberg. Die Bilanzsumme der Bank betrug 2021 rund 4,9 Milliarden Euro. Firmenkontakt

Sparda-Bank Nürnberg eG

Frank Büttner

Eilgutstraße 9

90443 Nürnberg

0911/2477-321

frank.buettner@sparda-n.de

http://www.sparda-n.de Pressekontakt

KONTEXT public relations GmbH

Janine Wölfel

Melli-Beese-Str. 19

90768 Fürth

0911/97478-0

info@kontext.com

