Startseite Welche Brille passt zu meiner Gesichtsform? Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2022-06-22 11:32. So findest Du die Brille, die Dir wirklich steht. Eine Brille zu finden, die der eigenen Gesichtsform schmeichelt und farblich perfekt zum Teint und dem individuellen Farbtyp passt, ist gar nicht so leicht.

Oftmals stehen wir ratlos im Geschäft, probieren uns durch zahlreiche Brillengestelle und können uns aufgrund der überwältigenden Auswahl nicht entscheiden.

Um der misslichen Situation zu entkommen, nehmen viele Kundinnen und Kunden dann einfach irgendeine Brille.

-Doch ist das die Richtige? Wir bei beautystyle in München sind seit vielen Jahren auf die professionelle Brillenberatung spezialisiert und arbeiten dazu mit dem renommierten Wörle Sehkraft Centrum in München zusammen. Egal ob in puncto Sehhilfe oder typgerechte Sonnenbrille - Lassen Sie sich beraten und finden Sie heraus, welche Brille Ihnen wirklich steht.

Basierend auf der Theorie der Farblehre finden wir gemeinsam mit Ihnen ein Brillengestell, das Ihren Typ optimal unterstreicht.

Egal ob für Ihre Sehstärkenbrille oder eine Sonnenbrille, wir beraten Sie ausführlich und individuell. Vereinbaren Sie einen Termin zur Brillenberatung bei beautystyle.

Dauer ca. 30 min. Preis: 45,-€.

