Startseite revolt Solar-Powerbank PB-240.qi Watt, SOS-Licht, IP54 Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2022-06-22 11:32. Flexibel und kabellos mit Sonnenkraft Mobilgeräte aufladen - Leistungsstarker Lithium-Polymer-Akku mit 20.000 mAh Kapazität

- Flexibel per Sonnenkraft oder Netzteil laden

- Solarenergie: stromsparend und umweltbewusst

- Integrierte LED-Taschenlampe mit SOS-Licht: 672 lm hell

- Qi-kompatible Ladefläche Die extra Portion Power: Mit der USB-Solar-Powerbank (https://www.pearl.de/mtrkw-11926-usb-solar-powerbanks-mit-qi-kompatibler...) von revolt (https://www.pearl.de/ar-2-55.shtml) versorgt man Smartphone, Tablet und andere Mobilgeräte auch unterwegs stets mit genügend Energie. Das Smartphone unterwegs kabellos laden: Über die Qi-kompatible Ladefläche versorgt man seine Mobilgeräte per Induktion mit Energie - ganz ohne Kabel! Clever und stromsparend dank Solar-Ladefunktion: Einfach in die Sonne legen, schon lädt man die Powerbank mit der enormen 20.000 mAh Kapazität im Notfall umweltfreundlich nach. Scheint die Sonne einmal nicht, betankt man sie einfach per USB-Kabel. Robust und handlich: Die mobile Powerbank passt locker in oder an jeden Rucksack. Damit sind Smartphone und Co. auch auf Reisen, beim Camping oder am Strand mit ausreichend Ladestrom versorgt! Integrierte LED-Taschenlampe: Dank LED-Licht findet man auch im Dunkeln jederzeit, wonach man sucht. Damit ist der Energiespender idealer Begleiter bei allen Outdoor-Aktivitäten! Das SOS-Licht macht zudem im Notfall schnell auf einen aufmerksam. - Integrierter LiPo-Akku mit 20.000 mAh: bis zu 100 Extra-Stunden Laufzeit für das Smartphone, Ladedauer: ca. 9 Std.

- Ideal für alle USB-Mobilgeräte, z.B. Smartphone, Tablet, eBook-Reader u.v.m.

- Lädt mehrere Mobilgeräte gleichzeitig

- Qi-kompatible Ladefläche: lädt kompatible Smartphones beim Auflegen per Induktion

- 1x USB-C: 5 V, 3 A / 15 Watt

- Qi-kompatible Ladefläche: 5 V, 1 A / 5 Watt

- 2x USB-Typ A: 5 V, 2 A / 10 Watt

- Weitere Eingänge: Micro-USB, Lightning-kompatibler Anschluss

- Integrierte LED-Taschenlampe mit 28 LEDs und SOS-Licht, insgesamt 674 Lumen hell

- Akku-Ladestands-Anzeige über 4 LEDs

- Schutz vor Kurzschluss, Überladung, Entladung und Überstrom

- Integriertes Solarpanel: stromsparender und umweltfreundlicher Betrieb

- Spritzwassergeschützt: IP54

- Akku lädt auch per USB (USB-Netzteil bitte dazu bestellen)

- Maße: 167 x 86 x 33 mm, Gewicht: 500 g

- Solar-Powerbank PB-240.qi inklusive USB-Ladekabel und deutscher Anleitung

- EAN: 4022107399890 Preis: 34,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-3159-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX3159-1420.shtml Presseinformation mit Bilderlinks: https://magentacloud.de/s/aHJH5yEQCx8BNcS

