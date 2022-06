Startseite Goldpreis kann trotz Zinserhöhungen steigen Pressetext verfasst von connektar am Di, 2022-06-21 04:30. Bis zum dritten Quartal 2022 sehen die Analysten der Societe Generale einen Goldpreis von 2.100 US-Dollar je Unze. Die französische Investmentbank Societe Generale sieht die Möglichkeit, dass der Goldpreis die 2.000 US-Dollar je Unze überschreitet, auch wenn die Fed aggressive Zinserhöhungen vornimmt. Durchschnittlich 2.100 US-Dollar die Unze Gold gegen Jahresende würde Anleger erfreuen. Für das kommende Jahr rechnet die Bank allerdings mit einem Rückgang auf 1.800 US-Dollar. Entscheidend seien die Realzinsen. Auch wenn bedeutende Zinserhöhungen von der Fed veranlasst werden, so werden diese wohl nicht mit der Inflation mithalten können. Negative Realzinsen werden noch geraume Zeit bleiben, für kürzere Zeit werden sie stark negativ sein und dies ist ein positives Umfeld für den Goldpreis. Außerdem, so die Bankanalysten, wird die Attraktivität des Goldes von den anhaltenden geopolitischen Unsicherheiten im Russland-Ukraine-Krieg gesteigert. Dazu kommt die Aktienmarktvolatilität, die ebenfalls dem Goldpreis in die Hände spielen sollte, denn es besteht eine Investitionsnachfrage. Dass der Goldpreis noch nicht höher notiert, ist vielleicht nur noch eine Frage der Zeit, denn manchmal verlaufen die Bewegungen an den Märkten zeitversetzt. So könnten sich aktuell gerade gute Chancen am Goldmarkt bieten, die für einen Einstieg bestens geeignet sind. Im Goldbereich von Interesse sind etwa Aztec Minerals oder GoldMining. Aztec Minerals - https://www.youtube.com/watch?v=piie5H0ke40&t=34s - besitzt das Gold-Kupfer-Projekt Cervantes in Sonora, Mexiko und das epithermale Gold-Silber-Blei-Zink-Kupfer-Projekt Tombstone in Arizona. Für die weiteren Explorationsarbeiten ist die Gesellschaft bestens finanziert. GoldMining - https://www.youtube.com/watch?v=gofefXhUHKY&t=2s -, ausgestattet mit einer immens großen Goldressourcenmenge, erwirbt und erschließt Goldvorkommen in Nord- und Südamerika (Kanada, USA, Brasilien, Peru, Kolumbien). Auch ein großes Aktienpaket von Gold Royalty ist dabei. Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von GoldMining (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/goldmining-inc/ -). Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten. Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: JS Research UG (haftungsbeschränkt)

