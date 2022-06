AIDA Kreuzfahrt als perfekten Kurzurlaub vom Alltag nutzen

Kurzreisen mit dem Schiff sind sehr beliebt. Solche Ferien kann man für eine kurze Auszeit vom Alltag nutzen. Das weiß man auch bei AIDA Kreuzfahrten. Daher gibt es bei AIDA eine ganze Bandbreite an verschiedenen Kurzreisen. Auch wer zum ersten Mal einen Aufenthalt an Bord eines Kreuzfahrtschiffes ausprobieren möchte, für den eignen sich diese kurzen AIDA Kreuzfahrten. Der Kreuzfahrten-Spezialist kreuzfahrten-reisebuero.de hat viele aktuelle Angebote für die AIDA Kreuzfahrten auf seiner Reiseseite zusammengestellt. Eine dieser AIDA Kreuzfahrten ist die „AIDAluna Kurzreise nach Dänemark“.

Auf einer Kurzreise zwei faszinierende Städte besuchen mit einer AIDA Kreuzfahrt

Start der AIDA Kreuzfahrt nach Dänemark ist Kiel. Die charmante Hafenstadt stimmt schon vor der Einschiffung auf den Urlaub an Bord eines schwimmenden Hotels ein. So ist es durchaus lohnenswert, einen Abstecher zur Kieler Hörn einzuplanen. An der Hafenspitze kann man von der Hörnbrücke aus eine beeindruckende Aussicht auf die Stadt genießen. Nach der Einschiffung ist das erste Ziel der AIDA Kreuzfahrt Aarhus in Dänemark. Die Stadt liegt an der Ostküste auf der Halbinsel Jütland. Sehenswert ist beispielsweise das Freilichtmuseum Den Gamle By, eine Freilichtanlage in der man historische Fachwerkhäuser besichtigen kann. Beliebte Ausflugsziele in Aarhus sind außerdem das Kunstmuseum ARoS, das unterirdisch angelegte Wikingermuseum sowie der Dom zu Aarhus. Die zweitgrößte Stadt Dänemarks bietet auch zahlreiche Möglichkeiten für eine Shoppingtour während des Landgangs. Insbesondere in der Fußgängerzone mit den romantischen Gassen findet man zahlreiche Geschäfte. Dänemarks Hauptstadt Kopenhagen ist das nächste Ziel dieser AIDA Kreuzfahrt. Die dänische Metropole beeindruckt mit zahlreichen historischen Bauwerken und vielen Möglichkeiten zum Entspannen und zum Shoppen. Den ganzen Tag über haben die Passagiere Zeit, um die Schlösser Amalienborg, Christiansborg und Rosenborg zu besuchen. Zum Shoppen lädt die Haupteinkaufsmeile Stroget ein. Einen ausgedehnten Spaziergang kann man am Nyhavn und im Freizeitpark Tivoli unternehmen.

Auf der AIDA Kreuzfahrt auch das Bordleben genießen

Während der Reise von Kiel nach Aarhus und Dänemark genießen die Passagiere der AIDA Kreuzfahrt an Bord des schwimmenden Hotels zahlreiche Annehmlichkeiten. Neben der hervorragenden Kulinarik in den Restaurants gibt es auch ein vielfältiges Unterhaltungs- und Freizeitprogramm. Die Nutzung der freien Bordeinrichtung lässt den Tag wie im Fluge vergehen und auch eine Kinderbetreuung zählt zu den Inklusivleistungen dieser AIDA Reise. Damit man bei den Landgängen zu den schönsten Plätzen und Sehenswürdigkeiten in den dänischen Hafenstädten gelangt, lohnt sich das Zubuchen von geführten Landausflügen.

