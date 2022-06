Startseite Nachhaltige LaptopTasche handmade in Deutschland Pressetext verfasst von pr-gateway am Mo, 2022-06-20 09:29. Nachhaltige LaptopTasche ein Naturprodukt aus Deutschland Das Handelsunternehmen eTrado bietet europaweit auf verschiedenen Onlineplattformen Markenartikel an. Den Handelspartnern bietet eTrado einen hervorragenden Service über das eigene Vertriebsnetzwerk inklusive Fulfillment an. Die nachhaltige Laptoptasche von eTrado Vom Hersteller ViSation kommt eine nachhaltige Laptoptasche, die das Gerät ausgezeichnet schützt und dabei ebenso leicht wie stabil ist. Sie wurde aus den nachhaltigen Naturmaterialien Leder und Wollfilz gefertigt und eignet sich für Geräte mit Diagonalen zwischen 13 und 16". Hierfür hat die Laptophülle Außenmaße von 35 x 25 cm (sowie 39 x 28 cm). Das schwarz-graue Design des handgemachten Produkts made in Germany ist ein echter Hingucker. Nachhaltig sind die beiden Basismaterialien: -Wollfilz: zertifiziert nach ISO 9001:2015 und OEKOTEX-Standard 100 (Klasse II) aus 100 % Mulesing-freier Schurwolle

-Leder: pflanzlich gegerbt, chromfrei, aus IVN-konformer Produktion in Deutschland, "gold-rated" nach den LWG-Standards. Das Unternehmen ViSation bietet zukünftig weitere Naturprodukte für ein nachhaltiges Business an. Für die Entwicklung der Laptoptasche nahmen sich die Designer ein Jahr Zeit. Unter anderem suchten sie intensiv nach den passenden Ausgangsmaterialien. Die Manufaktur hat ihren Sitz in Nordrhein-Westfalen, wo die jeweils einzigartigen Laptoptaschen entstehen. Ihr Wollfilz schützt und reinigt die Oberfläche des Laptops, enthält keinerlei Polyester und wirkt antistatisch, wasserabweisend und selbstreinigend. Das pflanzlich gegerbte Leder enthält keinerlei Chrom und ist damit biologisch abbaubar. Einzigartige Verpackung für den Versand Der Versand des Artikels erfolgt in Furoshiki-Tüchern aus 100 % Baumwolle. Das feine Material wird von den Käufer*innen gern neu verwendet, so beispielsweise für Geschenkverpackungen. Die Laptoptasche bringt ausreichend viel Stauraum mit und ist mit einem Magnetverschluss versehen. Sie eignet sich für diverse Notebooks der genannten Größe. Mehr Informationen dazu sind bei eTrado zu finden. Nachhaltige Laptoptasche (https://www.etrado.de/nachhaltig/nachhaltige-laptoptasche) Mit einem umfangreichen Multichannel Online-Vertriebs-Netzwerk, bestehend aus den umsatzstärksten Verkaufsplattformen (z.B.: Lenando, eBay, Otto, Amazon, Digitec Galaxus, MyToys, Netto-online Kaufland, Limango), ist e-Trado in der Lage Produkte im Internet zu verkaufen und weitreichend zu präsentieren. Kontakt

