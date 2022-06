Startseite Sonnenblumen-Öl Direktimport aus der Ukraine Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2022-06-15 16:30. Speiseöl in Kürze führen wir aus neuer Ernte auch Raps-Öl Wir importieren Sonnenblumen-Öl direkt aus der Ukraine, immer in vollen LKW-Einheiten. (Mindestmenge 1 Palette) Wir führen die 1 Ltr. und 5 Ltr. und 10 Ltr. Flasche PET-Flasche, sowie für die Industrie die Flexitanks mit 22.000 Ltr. Ab Juli haben wir aus neuer Ernte dann auch Raps-Öl und Pflanzen-Öl.

Unser Hersteller ist TÜV Nord zertifiziert und einer der größten Produzenten in der Ukraine. Unsere Zielgruppe:

Aktuell bedienen wir den Einzelhandel, die Lebensmittelindustrie und viele Großhandelsbetriebe damit. Vorteile:

Komplett in Deutsch deklariert!

Unser Partner ist IFS und TÜV zertifiziert.

Ebenso haben wir weitere Labor-Untersuchungen von Eurofins Hamburg.

Direktimport aus der Ukraine. Keine Vorauskasse, bei Bestandskunden, bei Neukunden prüfen wir die Bonität. Fachgroßhandel für Hotellerie und Gastronomie Kontakt

Leiber Gastro-Concept GmbH & Co.KG

Kai-Uwe Leiber

Im Mittleren Ösch 10

78532 Tuttlingen

074617037733

u.leiber@l-gc.de

www.intergaho.de Über pr-gateway Komplettes Benutzerprofil betrachten