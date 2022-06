Immobilien-welt.ae Dein Makler für Dubai - Immobilien kaufen in Dubai

Immobilien in dubai kaufen

Wir von Immobilien Makler sind Ihr Partner für Immobilien in Dubai ! Kaufen & moeten von Immobilien in Dubai ist kein Problem mit uns.

Zur Startseite (https://www.immobilien-welt.ae/)

Wenn Sie das "High Life" leben wollen, ist Dubai Marina der richtige Ort für Sie. Das Wohnviertel liegt am Interchange 5 zwischen Jebel Ali Port und Dubai Internet City und ist ein modernes und schickes Viertel. Das Gebiet besteht aus einer Ansammlung von Türmen und Villen inmitten von künstlich angelegten Kanälen und Wasserstraßen, die sich entlang der Küste des Persischen Golfs erstrecken.

Marina Promenade, Al Sahab, Al Majara und Marina Quays sind die wichtigsten Wohnkomplexe in der Gegend, zusätzlich zu kleineren Turmgruppen, und verfügen über Studio-, Einzimmer-, Zweizimmer- und Dreizimmerwohnungen. Die Komplexe verfügen über mehrere luxuriöse Einrichtungen wie zugewiesene überdachte Parkplätze, Sporthallen, Swimmingpools und Gemeinschaftszentren. Sie verfügen auch über hauseigene Unterhaltungseinrichtungen wie Kinos, Einzelhandelsgeschäfte und Gastronomiebetriebe.

In Dubai Marina befinden sich die Jumeirah Beach Residence, ein lebhafter Stadtteil am Wasser, und The Walk, ein Geschäftsviertel im Erdgeschoss des JBR-Hochhausclusters, in dem man einkaufen und essen gehen kann, und in dem es an Möglichkeiten für ein lebhaftes Nachtleben nicht mangelt. Der Walk liegt direkt am Strand und ist ein beliebter Ort für Mahlzeiten im Freien. Die Auswahl an Restaurants ist so vielfältig, dass man mittags schickes Sushi und abends Fastfood-Burger essen kann - und das alles an einem Tag.

Nur eine kurze Autofahrt entfernt befindet sich die Dubai Marina Mall, die zentrale Anlaufstelle für Einkäufe. Sie ist das Herzstück des Viertels, in dem man Geschäfte von Luxusmarken aus aller Welt findet.Zum "High Life" gehört auch ein reges Nachtleben, und der Dubai Marina Yacht Club ist der Ort, an dem es das gibt. Die Mitglieder dieses Clubhauses haben exklusiven Zugang zu einem Infinity-Pool, zu Boots- und Jachtservices mit erfahrenen Sicherheitsteams sowie zu Bars, Clubs und Restaurants.Das Gebiet ist durch Metro und Straßenbahn mit dem Rest der Stadt verbunden. Die U-Bahn-Station Damac Properties an der Roten Linie und die Dubai Tramway sind die zentralen Punkte des öffentlichen Verkehrsnetzes. Die Bewohner können auch die Dienste des Dubai Water Bus in Anspruch nehmen. Mieten Sie noch heute ein Apartment in Dubai Marina und erleben Sie die Lebendigkeit Dubais!

Dubai, der Inbegriff des kosmopolitischen Lebens, ist eine moderne Oase des Luxus und Komforts. Die Stadt ist das arabische Äquivalent zum amerikanischen Traum und ein wichtiger Ort auf der Weltkarte von heute. Sie zieht Menschen aus der ganzen Welt an, die in Dubai leben, arbeiten und den berühmten Lebensstil erleben wollen.

Jetzt Rendite kalkulieren. (https://www.immobilien-welt.ae/rechner)

In Anbetracht der Tatsache, dass die Stadt einige der wichtigsten Geschäfts-, Finanz- und Einzelhandelszentren der Region beherbergt, ist sie eine Goldmine an Möglichkeiten für diejenigen, die eine erfolgreiche Karriere in einer Vielzahl von Bereichen anstreben. Die ikonische, glitzernde Skyline ist ein Zeugnis für den Lebensstandard, den die Einwohner Dubais genießen, mit allen Annehmlichkeiten und Einrichtungen, die man für ein komfortables Leben braucht oder wünscht. Egal, was Ihre Leidenschaft ist, es gibt eine Gemeinschaft, einen Raum, eine Nische, in der Sie sie pflegen und mit Gleichgesinnten wachsen lassen können.

Dubai ist eine saubere, sichere und glückliche Stadt und hat sich zu einer zentralen Anlaufstelle für Shopping, Gastronomie, Tourismus, Sport, Bildung und Gesundheitsdienste entwickelt. Die Stadt ist die Heimat vieler einzigartiger Erlebnisse und lobenswerter Premieren und versprüht ihren ansteckenden Charme auf jeden, der einen Fuß in die Stadt setzt. Das pulsierende, fröhliche und energiegeladene Dubai ist wirklich das Zentrum des Jetzt.

Wenn Sie auf der Suche nach einer Mietwohnung sind, bereits Mieter sind oder demnächst in ein neues Mietobjekt umziehen, haben unsere Experten einige nützliche Ratschläge für Sie, um sicherzustellen, dass Sie eine möglichst reibungslose Erfahrung machen. Das Mieten in Dubai hat viele Vorteile, nicht zuletzt die unglaublichen Möglichkeiten, die sich den hier lebenden Menschen bieten. Mietobjekte sind nicht schwer zu erwerben, und es gibt eine riesige Auswahl an Möglichkeiten mit ausgezeichneten Annehmlichkeiten, damit Sie sich wie zu Hause fühlen. Als Dubais ältestes Immobilienunternehmen verfügen wir über viel Erfahrung, Fachwissen und eine große Auswahl an Unterkunftslösungen, so dass wir Ihnen bei der Suche nach Ihrer idealen Immobilie behilflich sein können.Der Kauf einer Immobilie ist eine Investition nicht nur für Ihre jetzige, sondern auch für Ihre zukünftigen Generationen. Ein Familienhaus ist geräumig und schön, aber vor allem ein Ort, an dem sich alle Familienmitglieder wohl und sicher fühlen. Ein familienorientierter Lebensstil ist die Priorität vieler Menschen, und es gibt keinen besseren Weg, diesen zu leben, als in eine Villa in Dubai zu investieren.

Finanzierien Sie jetzt Ihre Immobilie unter: JETZT Finanzieren (https://www.immobilien-welt.ae/finanzierung)

Das vergangene Jahr war das Jahr, in dem der Verkauf von Villen aufgrund der Pandemie am stärksten zugenommen hat. Ein Anstieg von 146 % bei der Anzahl der verkauften Villen und Stadthäuser bei Betterhomes zeigt, dass Villengemeinschaften am Stadtrand in Dubai derzeit voll im Trend liegen.

Die Kultur der Villenprojekte in Dubai ist so, dass die Gemeinden eine entspannte, friedliche und vorstädtische Atmosphäre haben. Die meisten Villengemeinschaften sind eingezäunt, werden von Sicherheitspersonal bewacht und sind in sich geschlossen. Die Bewohner finden auf dem Gelände alle wichtigen Dienstleistungen und luxuriösen Annehmlichkeiten wie Fitnessstudios, Schwimmbäder, Sportplätze, Geschäfte und Gemeindezentren.

Freiflächen und eine üppige Landschaftsgestaltung sind wichtige Merkmale von Villengemeinschaften, die ideal sind, um einen aktiven Lebensstil zu pflegen und den Geist der Zusammengehörigkeit in der Gemeinschaft zu fördern. Abseits der Hektik der Stadt, aber nicht isoliert von ihr, sind die Villengemeinschaften friedliche Orte, an denen die Bewohner nach einem langen Tag entspannen können.

Zu den beliebten Villengemeinschaften in Dubai gehören Arabian Ranches, Damac Hills, Dubai Hills Estate, JVC, Dubailand, Emirates Living und Mirdif, allesamt gehobene Gemeinschaften mit luxuriösen Immobilien und Einrichtungen. Investoren haben die Wahl zwischen Villen mit mehreren Schlafzimmern, privaten Garagen, Pools und Gärten, Terrassen und Nebengebäuden.

Ganz gleich, welche Vorlieben Sie haben, es gibt ein Design, das Ihnen gefällt. Ob klassisch, zeitgenössisch, traditionell oder futuristisch, Sie werden garantiert finden, was Sie suchen!

Immobilien-Welt.ae - das Vergleichsportal für Immobilien wie Wohnung & Haus in Dubai.

Kontakt

Immobilien-welt.ae

T Klingler

Marina Gate 2

00000 Dubai

971522776604

info@immobilien-welt.ae

www.immobilien-welt.ae