Callstel 6in1-Schnelllade- & Datenkabel USB-A/C zu USB-C/MicroUSB Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2022-06-15 12:00. Ersetzt 6 verschiedene Kabel - für praktisch alle Computer- und Mobilgeräte - Vielseitig einsetzbar für PC, Smartphone, iPad u.v.m.

- 4 Stecker für Geräte mit USB A/C, Micro-USB, 8-Pin Lightning-kompatibel

- Stecker mit robustem Aluminium-Gehäuse

- Hochwertige Textil-Kabelummantelung

- Unterstützt Quick Charge, Fast Charge und Power Delivery Ein USB-Kabel für viele verschiedene Geräte: Dieses 6in1-USB-Kabel (https://www.pearl.de/mtrkw-11673-6in1-usb-kabel-fuer-usb-a-und-c-micro-u...) von Castel (https://www.pearl.de/ar-2-6.shtml)l ist so vielseitig einsetzbar, wie kaum ein anderes Kabel. Denn es vereint 6 Anschluss-Varianten in einem Kabel! Perfekt um iPhone, Android-Smartphone, MP3-Player und mehr für den Datenaustausch wahlweise per USB Typ A oder USB-C z.B. mit PC und Notebook zu verbinden. Perfekt auch zum schnellen Laden: Das USB-Kabel unterstützt einen Ladestrom von bis zu 3 A an 20 Volt. Das entspricht einer 60 Watt starken Ladeleistung. Damit verwendet man praktisch alle Schnell-Ladegeräte optimal für seine Mobilgeräte, ob mit Quick Charge, Power Delivery oder Fast Charge. - Universelles Daten- und Ladekabel: ideal für Smartphone, iPhone, Tablet und Laptop

- Lightning-kompatibel für iPhone, iPad, iPod und USB-Mobilgeräte mit USB-C, USB Typ A, Micro-USB

- 6in1-Anschluss-Möglichkeiten: USB Typ A oder C auf Micro-USB, USB Typ C und 8-Pin (Lightning-kompatibel für Apple-Geräte)

- Unterstützt schnelles Laden mit bis 20 Volt und 3 A / 60 Watt: ideal z.B. für Quick Charge, Power Delivery und Fast Charge

- Stecker mit Aluminium-Gehäuse

- Kabel mit robuster Textil-Ummantelung

- Länge: 100 cm, Gewicht: 44 g

- 6in1-Schnelllade- und Datenkabel

- EAN:4022107390835 Preis: 8,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-5069-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX5069-1059.shtml Auch als Sets erhältlich:

Callstel 2er -6in1-Lade- & Datenkabel USB-A/C zu USB-C/Micro-USB/Lightning, 60 Watt

Preis: 16,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-5177-625 Callstel 4er - 6in1-Lade- & Datenkabel USB-A/C zu USB-C/Micro-USB/Lightning, 60 Watt

Preis: 29,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-5178-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX5178-1059.shtml Und in weiteren Längen plus Sets:

2 Meter: Art.Nr.: ZX-5204

2er- und 4er-Set:

Art.Nr.: ZX-5250

Art.Nr.: ZX-5251 0,3 Meter: Art.Nr.: ZX-5205

2er- und 4er-Set:

Art.Nr.: ZX-5248

Über pr-gateway