Startseite #sogethybrid: SWAN gewinnt "Europäischen Trainingspreis 2022" des BDVT e.V. Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2022-06-15 10:12. Projekthaus für SAP-Logistik erhält "goldene Eule" für erfolgreiches hybrides Trainingskonzept Augsburg, 15. Juni 2022. Ein Konzept, das aufgeht. Die SWAN GmbH freut sich über die Auszeichnung mit dem "Europäischen Trainingspreis 2022" des Berufsverbandes für Training, Beratung und Coaching (BDVT e.V.). Die SAP-Experten erhielten die "goldene Eule" für außergewöhnliche Ausbildungs-, Weiterbildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen in der Kategorie "Hybrid/Blended Training". Manuela König, Human Resources Director bei SWAN, entwarf hierfür gemeinsam mit der externen Trainerin Eva-Maria Kraus von NEWVIEW Wien und SWAN-Geschäftsführer Alexander Bernhard ein hybrides Trainingskonzept für Führungskräfte. #sogethybrid lautet der Titel, des von Manuela König und Trainerin Eva-Maria Kraus erarbeiteten Trainingsprogrammes. Es nimmt Führungskräfte der SWAN mit auf eine durchgängige Lernreise. Damit soll SWAN in der Lage sein, eine moderne, stärkenfokussierte und aktive Führungskultur im Change Management der zukünftigen Arbeitswelt erfolgreich zu etablieren. Im Mittelpunkt des 3-stufigen Trainingskonzepts: die Kombination der Möglichkeiten und Vorteile aller Arbeits- und Lernwelten, um dem veränderten Führungsanspruch gerecht werden zu können. Dieser Ansatz hat die Jury des BDVT e.V. überzeugt. SWAN konnte in der Kategorie "Hybrid/Blended Training" den ersten Platz im Rennen um den renommierten "Europäischen Trainingspreis" machen. Europäischer Trainingspreis Der Berufsverband für Training, Beratung und Coaching (BDVT e.V.) verleiht bereits seit 1992 den "Europäischen Trainingspreis". Er dient als Wegweiser und Trendgeber für Methodik und Wirksamkeit in der Weiterbildung von New Work bis New Learning. "Wir freuen uns sehr über einen großartigen ersten Preis für ein außergewöhnliches Training", so Manuela König enthusiastisch. "Dieses Projekt war eine große Herausforderung für mich, an der ich wieder einmal ein Stückchen wachsen durfte." Gelebte Werte, Agilität und New Work SWAN-Geschäftsführer Alexander Bernhard zeigt sich ebenfalls sehr zufrieden: "Die Auszeichnung beweist, dass wir mit unserem 3-stufigen hybriden Trainingskonzept den Nerv der Zeit treffen. Die reflektierende Methodik entspricht zu 100 Prozent unserer Unternehmenskultur." Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten, Teamgeist, Einsatzfreude, Verantwortung - aber auch Innovationskraft und Agilität machen die SWAN aus. Dazu tragen zudem flache Hierarchien, selbstverantwortliches und eigenständiges Arbeiten bei. "Wir möchten keinen Stillstand. Wir möchten, dass unsere Mitarbeiter:innen mit ihren Aufgaben wachsen und sich entwickeln. Das gilt für Führungskräfte gleichermaßen wie für Berufseinsteiger:innen", ergänzt Alexander Bernhard. Über SWAN GmbH

Als modernes Unternehmen steht die SWAN GmbH für den digitalen Wandel in der SAP-Logistik. An ihren Standorten Augsburg, Altenstadt an der Waldnaab, Dortmund, Giebelstadt, Graz, Nürnberg und Walldorf implementieren die SWAN-Experten manuelle und automatisierte Logistiklösungen auf Basis der SAP-Module SAP EWM und SAP TM. Der Fokus liegt auf innovativen SAP-Logistik-Lösungen, Steuerung von Automatik-Anlagen, technischen Schnittstellen sowie Service und Support. Zusätzlich bietet die SWAN viele Add-ons in den Bereichen Materialfluss, Direktkopplung und IoT-Anbindung, Real Time Location System (RTLS) und SAPUI5 Usability an allen Arbeitsplätzen. Zum Kundenkreis zählen Firmen aus dem Mittelstand ebenso wie internationale Konzerne.

Erfolgreich umgesetzte Projekte aus den Bereichen Food & Beverage, Automotive, Chemie, Pharma, Handel, Hochtechnologie und Elektronik zeugen von SWANs Kompetenz, sowohl im Umfeld von hochautomatisierten Distributionslagern als auch bei der Produktionsintegration und der Transport-Disposition.

Unkompliziert und flexibel ermöglicht die vor 10 Jahren gegründete SWAN ihren über 130 Mitarbeiter:innen ein optimales Arbeitsumfeld für Experten und fördert selbstverantwortliches Arbeiten nach dem agilen "New-Way-of-Working"-Prinzip. Sie lebt Offenheit, zeichnet sich durch flache Hierarchien aus, steht für Teamgeist und Zusammenhalt und Innovationsfreude. Kurze Entscheidungswege, flexible Arbeitsgestaltung und ein ausgewogenes Maß an Eigenverantwortung, gepaart mit offener Kommunikation und einem kreativen Miteinander - das sind wichtige Zutaten für das Erfolgsrezept der SWAN GmbH.

