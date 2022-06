Startseite Kenia Safari Reisen sind eine perfekte Kombination für Reisen nach Kenia Pressetext verfasst von pr-partners am Di, 2022-06-14 17:49. Sucht man nach einem schönen Ziel für die nächste Urlaubsreise, wäre Kenia an der Ostküste Afrikas genau so ein Ort. Mehrfach wurde Kenias Diani Beach bereits als schönster Strand Afrikas ausgezeichnet. Für die Reise nach Kenia gibt es Ferienhotels, die mit ihren tropischen Palmengärten direkt am weißen Sandstrand einen optimalen Strandurlaub versprechen. Neben einem Top-Strandurlaub ist eine Keniareise auch ideal, um eine Safari zu unternehmen. Eine Kenia-Reise mit Safari durch die atemberaubenden Nationalparks sorgt für echtes Abenteuergefühl. Die unglaublich schönen und imposanten Naturlandschaften Kenias sind das Zuhause der kenianischen Tierwelt. Wer während seiner Kenia-Reise einen Strandurlaub mit einer Kenia Safari kombinieren möchte, überlässt die Planung der einzelnen Komponenten am besten ausgewiesenen Kenia Experten wie den Betreibern des Keniaportals kenia-safari-reisen.de. Das Team bestehend aus bestens geschulten Mitarbeitern hat bereits jahrzehntelange Kenia-Erfahrung einschließlich hervorragender Vor-Ort-Kontakte und kann so bei der Zusammenstellung der Kombireise die Wünsche der Keniareisenden umsetzen. Auf der Kenia-Safari-Reise den Urlaub rundum genießen Für den Kenia-Strandurlaub sollte man ein attraktives Hotel wählen, so beispielsweise das 4 Sterne Plus Hotel Baobab Beach Resort am preisgekrönten Diani Beach. Das Hotel macht die Kenia Reise mit seiner Top-Lage direkt am traumhaften Diani Beach und dem etwa 80 Hektar großen tropischen Garten mit den drei Poollandschaften zu einem echten Traumurlaub. Die Kenia Reisenden werden mit köstlichen Mahlzeiten, die sowohl nationale als auch internationale Gerichte beinhalten, kulinarisch verwöhnt. So werden die Tage wie im Fluge vergehen. Doch das Highlight dieser Kenia Reise ist dann sicherlich die Kenia Safari. Reise nach Kenia mit ganz besonderem Highlight gespickt: Kenia Safari Reisen Im komfortablen Geländewagen geht es für die Teilnehmer der Kenia Safari in die besten Nationalparks Kenias. Auf der 7-tägigen „Out of Africa Safari“ stehen beispielsweise Ausflüge in den trockenen und kargen Tsavo Ost mit seinen berühmten roten Elefanten, den üppig grünen Tsavo West, der zum Beispiel Krokodile und Flusspferde beherbergt sowie in den nahe des Kilimanjaro gelegenen Amboseli Nationalpark auf dem Safariplan. Der vierte Nationalpark, den die Safarigäste auf dieser Kenia Safari besuchen, ist der Lake Naivasha mit seinen etwa 300 Vogelarten. Der Abschluss der Kenia Safari führt die Safariteilnehmer dann in die atemberaubenden Weiten der berühmten Masai Mara. Der Masai Mara Nationalpark ist Heimat der legendären Big Five, also von Löwen, Leoparden, Nashörnern, Büffeln und Elefanten. So wird diese Kenia Safari sicherlich atemberaubende Begegnungen bereithalten, bevor es mit einem Flugzeug zurück nach Mombasa und dann weiter in das Strandhotel geht. Hier kann man im „Baobab Beach Resort“ nach der Kenia Safari noch einige Tage am Diani Beach entspannen. Weiterführende Informationen zum Thema auf:

Die gut geschulten Mitarbeiter des Teams von Safari-Tours kennen sich mit Kenia Reisen bestens aus, schließlich haben sie auf diesem Gebiet mehr als 30 Jahre Erfahrung. Für die Vermittlung von Safarireisen nutzen die Keniaspezialisten nicht nur ihre umfangreichen Kenntnisse im Reisebereich, sie haben zudem auch über viele Jahre hinweg eigene Vor-Ort-Erfahrungen gesammelt. Die Kunden erhalten so gut durchorganisierte individuelle Kenia-Safaris, bestens abgestimmt auf ihre jeweiligen Wünsche. Unternehmensinformation:

