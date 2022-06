Startseite DER ULTIMATIVE STRANDURLAUB IM MADINAT JUMEIRAH IST JETZT MIT EINEM EXKLUSIVEN SOMMERANGEBOT ERHÄLTLICH Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2022-06-14 16:18. Buchen Sie bis zum 30. Juni vier Nächte oder mehr für Aufenthalte bis zum 30. September 2023 und profitieren Sie von verlockenden Zusatzleistungen, Sondertarifen, kostenlosen Vergünstigungen, Spa-Vorteilen und vielem mehr Dubai / München, 14. Juni 2022: Gönnen Sie sich und Ihren Lieben in diesem Sommer eine außergewöhnliche Auszeit im Madinat Jumeirah und schaffen Sie bleibende Erinnerungen mit den Menschen, die Ihnen am wichtigsten sind. Madinat Jumeirah, das atemberaubende Resort innerhalb eines Resorts der Jumeirah Group, verspricht seinen Gästen eine Reihe exklusiver Privilegien, wenn sie diesen Sommer einen Aufenthalt buchen. Mit der Wiedereinführung der Jumeirah Summer Escapes können Gäste, die bis zum 30. Juni 2022 für Aufenthalte bis zum 30. September 2023 buchen, bei einem Aufenthalt von vier Nächten oder mehr im Jumeirah Al Naseem, Jumeirah Al Qasr, Jumeirah Mina A'Salam und Jumeirah Dar Al Masyaf bis zu 15 % sparen. Neben diesem verlockenden Angebot kommen die Gäste in den Genuss einzigartiger Vorteile und exklusiver Privilegien mit weiteren Angeboten unvergleichlicher Wellness- und Speiseerlebnisse der Marke. Gäste, die sich für Halbpension entscheiden, können mittags und abends aus über 20 Restaurants wählen, darunter auch Signature Dining-Erlebnisse. In allen vier atemberaubenden Strandresorts - Jumeirah Al Naseem, Jumeirah Al Qasr, Jumeirah Mina A'Salam und Jumeirah Dar Al Masyaf - können die Gäste außergewöhnliche Vorteile genießen, die von dem Resort ihrer Wahl zusammengestellt werden. Dazu gehören zwei-für-eins-Happy-Hour-Zuschläge in ausgewählten Poolbars und Restaurants, unbegrenzter Zugang zu den privaten, gekühlten Pools des Resorts und Freikarten für den Wild Wadi Waterpark. Gäste, die in einem der vier Madinat Jumeirah-Resorts wohnen, können im Talise Spa entspannen und das aktuelle Angebot "Gift of Time" nutzen, bei dem jede 60-minütige Behandlung um weitere 30 Minuten verlängert wird. Das Mega-Resort beherbergt auch den J Club, Jumeirahs Premium-Wellness- und Lifestyle-Ziel. Wer sich während seines Aufenthalts im Madinat Jumeirah fit halten möchte, kann die Einrichtungen des J Club nutzen, der ein vielfältiges Programm an Sportkursen, ein Hallenbad, drei brandneue Padelplätze, zwei Squashplätze und vieles mehr bietet. Die kleinen Gäste können im Sinbad's Kids Club ein Wunderland aus lustigen Aktivitäten, Spielbereichen und Pools entdecken. Gäste, die sich für einen Aufenthalt in einer der luxuriösen Suiten des Madinat Jumeirah entscheiden, kommen in den Genuss zusätzlicher Vorteile, darunter ein Gutschein für ein Resort-Guthaben in Höhe von 100 USD sowie exklusiver Zugang zur Club Lounge im Haus ihrer Wahl. Die Club Lounge ist nur für Gäste von Suiten und Clubzimmern zugänglich und bietet eine breite Palette von Privilegien, darunter kostenlose Mahlzeiten und vieles mehr. Gäste der Luxussuiten können in der Lounge von 7 Uhr bis 11.30 Uhr frühstücken und von 15 Uhr bis 16.30 Uhr den traditionellen Nachmittagstee genießen. Von 17.30 bis 19.30 Uhr werden in der Club Lounge außerdem köstliche Sundowner und erlesene Canapes serviert, während die Gäste die bezaubernde Aussicht auf das Burj Al Arab Jumeirah genießen können. Mit Blick auf ruhige Wasserwege und üppige Gärten bietet die Lounge auch einen privaten Concierge, der den Gästen persönlich während ihres Aufenthalts bei allen Belangen zur Seite steht. Für diejenigen, die Privatsphäre und Abgeschiedenheit suchen, sind alle Vorteile der Club Lounge nur einen Telefonanruf entfernt und können im Zimmer in der komfortablen Suite genutzt werden. Und für Gäste über 12 Jahre, die in einer der atemberaubenden Suiten des Jumeirah Al Naseem wohnen, gibt es exklusiven Zugang zum Summersalt Beach Club. Madinat Jumeirah ist ein idyllischer Rückzugsort am Strand, wo unvergessliche Erinnerungen mit Familie und Freunden auf Sie warten. Mit der speziellen Sommerurlaubsaktion können Jumeirah One-Mitglieder ihren Sommer zu etwas ganz Besonderem machen und erhalten zusätzlich 5 % Rabatt auf ihren Aufenthalt sowie ein kostenloses Upgrade in die nächsthöhere Zimmerkategorie je nach Verfügbarkeit. Das Jumeirah Summer Escapes-Angebot ist entweder nur mit Frühstück oder mit Halbpension erhältlich und beinhaltet: -Bis zu 15 % Ermäßigung auf unsere Jumeirah Flexible Rate bei einem Aufenthalt von vier Nächten oder mehr -USD 100 pro Aufenthalt als Resort-Guthaben (für Suite-Buchungen) -Zugang zu gekühlten Privat-Pools -Unbegrenzter Zugang zum Wild Wadi Waterpark™ -Nutzung der Wellnesseinrichtungen im Talise Spa und J Club -Zugang zum Kids Club für kleine Gäste -Zwei-für-eins-Happy Hour von 15 bis 19 Uhr in ausgewählten Lokalen -30 kostenlose Minuten im Talise Spa bei jeder 60-minütigen Behandlung -Tägliches Frühstück bei Buchung von Jumeirah Escapes mit Frühstück -Tägliches Frühstück und Mittag- oder Abendessen bei Buchung von Jumeirah Escapes mit Halbpension -Kostenloses Wi-Fi, um Ihre besonderen Momente zu teilen -Jumeirah One-Mitglieder können ihre Jumeirah Summer Escapes mit einem zusätzlichen Rabatt von 5 % auf ihren Aufenthalt und einem kostenlosen Upgrade aufwerten (je nach Verfügbarkeit) Um mehr über dieses verlockende Sommerangebot zu erfahren, besuchen Sie www.jumeirah.com//jumeirah-summer-escapes Und buchen Sie Ihren Sommerurlaub in diesen teilnehmenden Hotels:

-Jumeirah Al Naseem

-Jumeirah Al Qasr

-Jumeirah Mina A'Salam

-Jumeirah Dar Al Masyaf

Bleiben Sie über unsere Social-Media-Kanäle in Verbindung und vergessen Sie nicht, uns in Ihren Beiträgen mit #TimeExceptionallyWellSpent zu markieren.

Instagram:

@jumeirahgroup

@madinatjumeirah

@jumeirahminaasalam

@jumeirahalnaseem

@jumeirahalqasr

@jumeirahdaralmasyaf

@talisespa

@jclubdxb Über Jumeirah Group:

Jumeirah Group, ein Mitglied der Dubai Holding und ein globales Luxushotelunternehmen, betreibt ein Weltklasse-Portfolio von 24 Luxushotels mit mehr als 6.500 Zimmern im Nahen Osten, Europa und Asien.

Die Gruppe rühmt sich einiger der prestigeträchtigsten und faszinierendsten Häuser der Welt, vom ikonischen Flaggschiff-Hotel und zeitlosen Höhepunkt des Luxus, dem Burj Al Arab Jumeirah, über die üppigen arabischen Paläste in Dubais Madinat Jumeirah bis hin zum modernen maledivischen Inselparadies auf Olhahali Island und dem von der Kunst inspirierten Dolce Vita auf der Insel Capri. Ob eine moderne Variante eines britischen Klassikers im Herzen von Belgravia im The Carlton Tower Jumeirah oder ein futuristisches Ambiente im Jumeirah Nanjing, der Name Jumeirah ist ein Synonym für exzellenten Service und außergewöhnliche Erlebnisse für jeden, der durch seine Türen tritt.

Über ihre Häuser und Resorts hinaus widmet sich die Jumeirah Group auch der Erlebnisgastronomie, indem sie die authentischsten und vielfältigsten Küchen mit spektakulären Kulissen kombiniert, um unvergessliche Momente zu schaffen, die es wert sind, mit anderen geteilt zu werden. Mit mehr als 85 Restaurants in ihrem Portfolio genießen die preisgekrönten eigenen Konzepte der Jumeirah Group, darunter Sal, KAYTO, Shimmers und French Riviera, einen beneidenswerten Ruf für kulinarische Exzellenz, ebenso wie die mit dem Michelin-Stern ausgezeichneten Restaurants Shang High und L'Olivo der Gruppe.

Die Gesundheit und Sicherheit von Gästen und Mitarbeitern hat für die Jumeirah Group oberste Priorität. Aus diesem Grund hat die Gruppe in allen ihren Hotels eine Reihe von Schutzmaßnahmen eingeführt und hält sich strikt an die jeweiligen Regierungsrichtlinien der einzelnen Märkte.

