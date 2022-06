Startseite Stuttgart: dbfp - Zweites Rekordgeschäftsjahr in Folge Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2022-06-14 12:46. Die dbfp schloss das Geschäftsjahr 2021 mehr als erfolgreich ab: Mit einer Steigerung der Provisionserlöse um 30 % im Vergleich zum Vorjahr, hat das Unternehmen das bisherige Top Ergebnis aus 2020 weit übertroffen. Die Steigerung ist das Ergebnis des kundenorientierten, langfristig ausgelegten und nachhaltigen Geschäftsmodells. Zudem wurden in den letzten zwei Jahren im Bereich Distanzvertrieb innovative und strukturierte Kommunikationsprozesse installiert. Wie bereits in den Jahren zuvor, hat das Unternehmen ein starkes Wachstum in den Beratungsfeldern "Wertpapiere" und "Finanzierungen" realisiert. Auch im weiterhin wichtigen Geschäftsbereich "Absicherung und Vorsorge" bleibt das Beratungshaus bei einem stabilen Wachstumskurs. Auch im laufenden Jahr setzt das Unternehmen auf die Expansion seines umfangreichen Beratungsnetzwerkes. Die dbfp ist ein mittelständisch geprägtes Beratungshaus mit dem Fokus auf vermögende Privatkunden. Die Beratungsfelder umfassen die Anlageberatung und Vermögensverwaltung, Vorsorge und Absicherung sowie die Finanzierungsberatung. Nach über 12 Jahren am Markt betreut die dbfp heute, mit ihrem bundessweiten Beratungsnetzwerk, Kundenvermögen in Höhe von über einer halben Mrd. Euro. Das Geschäftsfeld der Anlageberatung und Vermögensverwaltung betreibt das Unternehmen gemeinsam mit ihrem langjährigen strategischen Partner, der Fürst Fugger Privatbank Aktiengesellschaft. Kontakt

dbfp - Deutsche Beratungsgesellschaft für Finanzplanung

Burkhard Stallein

Heilbronner Str. 150

70191 Stuttgart

0711/50621892

info@dbfp.de

