Startseite MARIAN Beast: umfassende integrierte Mixing-Umgebung der MARIAN Audiosysteme Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2022-06-14 12:34. Weltweit verlassen sich Profis auf den Sound und die zuverlässige Performance der hochwertigen Audiolösungen von MARIAN. Die Mehrkanal-Systeme der Clara und Seraph Reihen bringen mit dem Beast eine intuitive Mischumgebung mit bis zu 64 Kanälen mit, die mit 56 Bit auf dem internen DSP verarbeitet werden, ohne den Rechner zu belasten. Ein umfassendes Routing zwischen externen Quellen, DAW-Kanälen und acht Summen integriert ein digitales Steckfeld zur besonders komfortablen Erstellung von Setups. Standard-Funktionen wie Mute, Solo, Phasenumkehr und Aux-Wege sowie eine leistungsfähige, vierbandige Klangregelung pro Kanal erlauben Workflows wie mit klassischen Pulten. Damit macht das Beast die Clara und Seraph Audiosysteme von MARIAN zu vollständigen Mixing- und Routing-Lösungen für Studios, Broadcasting und Installationen. Gauting, 14. Juni 2022 - Alle MARIAN Audiolösungen sind in Klang und Zuverlässigkeit über jeden Zweifel erhaben. Dank ASIO Direct Monitoring ist latenzfreies Mithören auch während der Aufnahme mühelos möglich. Die neuen Clara und Seraph Audiosysteme gehen noch darüber hinaus und bieten mit dem Beast einen 64-kanaligen Mixer mit 8 Summen - ein enorm potentes Tool für die professionelle Arbeit in Studio, Broadcast und Installation. MARIAN Clara und Seraph: erstklassige Audiolösungen

Die leistungsfähigen Clara und Seraph Audiosysteme von MARIAN sind bei professionellen Anwendern wegen ihrer hervorragenden Klangeigenschaften und ihrer absoluten Zuverlässigkeit und Stabilität beliebt. Mit dem Beast liefern die Systeme sogar eine intuitive Mischumgebung mit, die umfassende Klangregelungs- und Routing-Möglichkeiten bietet. Dabei wird die komplette Signalverarbeitung auf dem DSP der MARIAN Systeme berechnet, sodass der Prozessor des Rechners nicht belastet wird. Das Beast orientiert sich am Klangcharakter klassischer Mischpulte - und ermöglicht ihren bewährten Workflow. 64 Kanäle mit geballter DSP-Power

Der Beast Mixer von MARIAN gibt dem ambitionierten Tontechniker 64 voll ausgestattete Mischpult-Kanäle an die Hand. Dabei liegen alle wichtigen Parameter jederzeit im direkten Zugriff und ermöglichen einen intuitiven Workflow ganz wie mit einem analogen Mischpult. Auch klanglich muss sich das Beast nicht hinter legendären Studiokonsolen verstecken: Das Kanal-Processing erfolgt mit 32 Bit, während die Summierung sogar mit 56 Bit stattfindet, was bis zu 24 Dezibel zusätzlichen Headroom gewährleistet. Volle Mischpult-Ausstattung

Der Beast Mixer in den Clara und Seraph Systemen von MARIAN zeichnet sich durch ein intuitives und ergonomisches Handling aller wichtigen Audio-Parameter aus. Jeder Kanal verfügt über Phase Reverse, Mute- und Solo-Funktionen, Pre- oder Post-Fader schaltbare Aux-Wege sowie einen vollparametrischen Vierband-Equalizer, dessen Regelverhalten besten analogen Klangregelungen nachempfunden ist. Dabei spielt es keine Rolle, woher die einzelnen Signale kommen, denn jeder In- und Output-Pfad des Beast Mixers lässt sich völlig frei auf Rechner-interne DAW-Ressourcen oder die physikalischen Ein- und Ausgänge der installierten MARIAN Systeme routen. Acht Busse für flexibles Monitoring

Besonders wenn mehrere Musiker im Studio gleichzeitig einspielen, stellen deren individuelle Kopfhörer-Abmischungen eine besondere Herausforderung für den Tontechniker dar. Mit acht einzeln regelbaren Summen macht das Beast diese Aufgabe zum Kinderspiel. Dabei ist es unerheblich, ob die einzelnen Zuspiel-Signale von der DAW oder von externen Quellen kommen, denn die akkurate Clock der MARIAN Systeme sowie die latenzfreie Verarbeitung der Beast DSPs sorgen in allen denkbaren Szenarios für ein äußerst präzises Timing, wie es für professionelles Monitoring unerlässlich ist. Auch in klanglicher Hinsicht bietet der Beast Mixer größtmögliche Freiheit bei der Erstellung verschiedener Monitor-Abmischungen: Für jeden einzelnen Bus kann individuell festgelegt werden, ob er von den jeweiligen Kanal-Equalizern beeinflusst wird oder nicht. Digitale Patchbay inklusive

Mit seinen umfangreichen Routing-Möglichkeiten geht der Beast Mixer von MARIAN weit über die Features eines traditionellen Mischpultes hinaus und bietet die volle Funktionalität einer ausgereiften Audio-Matrix. So lassen sich alle Ein- und Ausgänge flexibel auf virtuelle DAW-Busse oder physikalische Schnittstellen routen, wobei stets ein akkurates Timing gewährleistet bleibt. Damit ist es beispielsweise auch möglich, mehrere DAW-Signale mit externen Quellen zu mischen und auf weiteren DAW-Spuren aufzunehmen, wenn eine Anwendung eine solche Vorgehensweise erfordert. Darüber hinaus lassen sich alle Signale innerhalb des Beast Mixers duplizieren, um ein Signal beispielsweise mit unterschiedlichen Bearbeitungen weiterzugeben. Preise und Verfügbarkeit

Das DSP-basierte Beast Mischpultsystem ist Bestandteil jedes Clara und Seraph Audiosystems von MARIAN. Die unverbindlichen Preisempfehlungen inklusive Mehrwertsteuer betragen jeweils: Clara D: 639,00 Euro

Clara Dmaj: 929,00 Euro

Clara D MWX: 719,00 Euro

Clara Dmaj MWX: 1.098,00 Euro

Seraph 8 MKII: 649,90/679,90 Euro

Seraph AD8 MKII: 899,00/929,00 Euro

Seraph 8 MKII MWX: 729,90/759,90 Euro

Seraph AD8 MKII MWX: 965,00/998,00 Euro Bildmaterial

Bild

http://cmaaudio.rtfm-pr.de/MARIAN_Beast.png Bilderpaket

http://cmaaudio.rtfm-pr.de/MARIAN_Beast.zip Testgeräte

Bei Interesse bitten wir um eine E-Mail. Die Unternehmensgruppe cma audio / Lake People electronic

Die Unternehmensgruppe aus cma audio GmbH und Lake People electronic GmbH ist der ideale Partner und Dienstleister für Produkte und Lösungen der Audiotechnik. Lake People fungiert als Entwickler und Hersteller hochwertiger Audio-Elektronik und cma audio übernimmt den Vertrieb für tontechnische Produkte, Systeme und Dienstleistungen. Mit den Marken Lake People, Violectric und Niimbus bedient die Lake People electronic GmbH die professionellen und audiophilen Märkte mit herausragenden Kopfhörerverstärkern, Wandlern und Werkzeugen. Dabei ist "Made in Germany" der Leitgedanke des Unternehmens, das bereits auf eine 35-jährige Tradition zurückblickt. Die gesamte Entwicklung und Fertigung finden unter reger Beteiligung von Gründer und Mastermind Fried Reim in der Manufaktur in Konstanz statt, selbst die Zulieferer stammen weitestgehend aus Deutschland. Um den Vertrieb kümmert sich die cma audio GmbH als erfahrener und global agierender Value Added Distributor. Für deutsche Marken erschließt die cma audio die Märkte weltweit. Gleichzeitig bietet das Unternehmen internationalen Marken einen umfassenden Zugang zu den Märkten Europas. Mit etablierten Brands wie Audeze, Chord Electronics, IsoAcoustics, MARIAN, Mogami, OEAudio, Prism Sound und SPEAR Labs vertrauen renommierte Hersteller auf die Dienste von cma audio. Die Mitarbeiter des Unternehmens mit Sitz in Gauting nahe München kümmern sich mit Leidenschaft, Kompetenz und Engagement um das exklusive Sortiment. Sie machen cma audio seit über 20 Jahren zu einem verlässlichen Partner für Wiederverkäufer, Online-Handel, Systemhäuser sowie professionelle und institutionelle Anwender. www.cma.audio

