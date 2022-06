Startseite Haustechnik & Malerbetrieb Nier Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2022-06-14 12:16. Ihr Partner seit 25 Jahren im Ruhrgebiet

Wer ein Unternehmen für Renovierung, Sanierung und Umbau sucht, kann sich an den Essener Fachbetrieb wenden. Der Fachbetrieb Haustechnik Nier (https://www.haustechnik-nier.de/), mit Firmensitz in der Stadt Essen im Ruhrgebiet, hat sich auf professionelle Renovierungen, Sanierungen und Umbaumaßnahmen an Häusern, Wohnungen und Innenräumen aller Art spezialisiert.

Im Bereich der Haustechnik kümmern sich die erfahrenen Handwerker beispielsweise um die Bereiche Heizung, Sanitär, Fliesen, Trockenbau und Putzarbeiten. Die entsprechenden haustechnischen Anlagen werden von den Profis auf Wunsch geprüft und/ oder erneuert.

Auf dem Gebiet der Malerarbeiten übernehmen die Fachleute unter anderem die Anbringung von Tapeten und Isolierungen, das Verlegen von Fußböden, das Auftragen von Anstrichen sowie Lackierungen und mehr. Das gut eingespielte Team von Haustechnik Nier kann auf einen breiten Erfahrungsschatz zurückgreifen und renoviert bzw. bearbeitet Häuser, Wohnungen, Innenräume und dergleichen solange, bis die Wünsche der Auftraggeber umgesetzt worden sind. Alternativ können von den Experten auch umfangreichste Sanierungsmaßnahmen durchgeführt werden, um in die Jahre gekommene Gebäude in einem völlig neuen Glanz erstrahlen zu lassen.

Falls eine Immobilie nicht nur saniert, sondern grundlegend verändert werden soll, etwa weil sie den Besitzern nicht mehr gefällt oder auch einer neuen Art der Nutzung zugefügt werden soll, sind des Weiteren auch umfangreiche Umbaumaßnahmen möglich. Das Team von Haustechnik Nier hat in der Vergangenheit bereits zahlreiche Projekte erfolgreich realisiert und auf diese Weise viele Kunden zufriedengestellt. Auf der Internetseite des auf Haustechnik und Malerarbeiten spezialisierten Betriebs findet sich eine umfangreiche Bildergalerie mit diversen Fotos von Referenzprojekten. Dazu gehören beispielsweise neue verlegte Bodenbeläge, angebrachte Isolierungen, renovierte Badezimmer oder auch ein neuer Sicherungskasten.

Bei Fragen zu den vielfältigen Leistungen stehen die kompetenten Mitarbeiter von Haustechnik Nier gerne für ein Beratungsgespräch (https://www.haustechnik-nier.de/#kontakt) zur Verfügung. Haustechnik Nier ist ein auf Haustechnik und Malerarbeiten spezialisierter Fachbetrieb aus der Stadt Essen. Renovierung, Sanierung, Umbau und Ausbau von Häusern, Wohnungen und unterschiedlichsten Innenräumen bilden das Kerngeschäft der gut ausgebildeten Handwerker. Die Öffnungszeiten von Haustechnik Nier sind von Montag bis Freitag, zwischen 09.00 und 17.00 Uhr. Firmenkontakt

Thomas Nier Haustechnik & Malerbetrieb

Thomas Nier

Dachstraße 8

45355 Essen

0201 / 69 47 94

0201 / 7 49 13 51

hn-nier@t-online.de

https://www.haustechnik-nier.de Pressekontakt

TJWeb GmbH

Thomas Joppien

Klosterplatz 6

47551 Bedburg-Hau

02821 7203-200

presseservice@tjweb.eu

https://www.tjweb.eu Über pr-gateway Komplettes Benutzerprofil betrachten