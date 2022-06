Startseite Jürgen Pleinetti-Für Dich knips ich die Sonne an Pressetext verfasst von connektar am Di, 2022-06-14 12:06. Seine neue Single ist da Die 6. Single "Für Dich knips ich die Sonne an" - eine moderne Uptempo Popschlagernummer, dessen Hook sofort ins Ohr und Tanzbein geht, erscheint am 12.06.22 auf allen Download- und

Streamingplattformen.

Seine Musikvideos erreichen mittlerweile über 60.000 Aufrufe auf Youtube; er schrieb eine Weihnachtsballade, drehte Videos auf Mallorca und seine Musik schaffte es auf die Playlisten eines Kreuzfahrtschiffs und zahlreicher Radios. Mehreren regionalen Medien stand der in Bayern lebende,

gebürtige Dormagener (NRW) Schlagersänger bereits für Interviews bereit. In seiner neuen Single "Für Dich knips ich die Sonne an" gibt Jürgen Pleinetti "Schub und Gas" und ruft musikalisch den Sommer herbei. Der Song verspricht mit seinen emotionalen und zugleich wilden Lyrics, starken Synthesizer-Beat sowie sphärischen Vocal-Effekten, durchgetanzte Sommernächte und mehr.

Neben der Popschlager-Nummer erscheint auch ein Partyfox-Mix auf Spotify & Co. Jürgen Pleinetti nimmt sein Publikum mit, sich mit ihm zusammen zu erinnern wie es damals war: "Wir zogen jeden Tag von Bar zu Bar", schließlich der großen Liebe zu begegnen, die es ermöglicht alte Sorgen hinter sich

zu lassen, neue Wege gemeinsam zu gehen und sich allen Herausforderungen zu stellen. Der Wunsch zusammen alt zu werden und verrückte Dinge zu tun, wird in dem verträumten Text zum Normalzustand

erklärt, indem Jürgen sogar "Pluto aus der Umlaufbahn" wirft.

Im neuen Musikvideo braust der gut gelaunte Sänger, mit Sonnenbrille in seinem Cabrio durch die malerische Natur und besteigt einen Aufsichtsturm in der Berglandschaft rund um Waldkirchen in Niederbayern, der

neuen Heimat seines Produzenten. Dabei folgt ihm die Kameradrohne und verspricht atemberaubende Luftaufnahmen mit Weitblick, während der Beat pulsiert. Der neue Song entstand erneut in Zusammenarbeit mit Medien- und Musikproduzent Florian Glötzl sowie Textautor Boris Fechner und wurde über das Waldkirchner Label Bertl's Records veröffentlicht. Release b.z.w. Veröffentlichung am 12.06.2022

Titel: Ich knips für Dich die Sonne an

Interpret: Jürgen Pleinetti

Komposition: Florian Glötzl

Musikproduktion: Florian Glötzl (https://bayarox.de)

Text: Boris Fechner

Mastering: Florian Glötzl

Released @ Bertl's Records 2022 (https://bertls-records.de)

Labelcode: 24929

ISRC = DEAR42216739

EAN = 4061707988172

youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=krcn1rbRkUM&ab_channel=Bertl%27sRecords%...

Kontakt:

Telefon: 09677-9144565

Email: kontakt@juergenpleinetti.de

Webseite: https://juergenpleinetti.de

facebook: https://www.facebook.com/JuergenPleinetti

Instagram: https://www.instagram.com/pleinetti/

