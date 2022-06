Startseite Perle IOLAN Console Server sind Top-of-Rack im Rechenzentrum der Universität Bielefeld Pressetext verfasst von Perle Systems am Di, 2022-06-14 10:23. Perle IOLAN Console Server sind Top-of-Rack im Rechenzentrum der Universität Bielefeld

Out-of-Band-Netzwerkzugriff zur Fernverwaltung von Cisco- und HP-Switches, WLAN-Controllern und VPN-Servern für 24/7-Netzwerkbetriebszeit Bremen, DE. 14, Juni 2022: Das IT-Servicezentrum der Universität Bielefeld (BITS) hat den Anspruch, mit seiner IT-Netzinfrastruktur zu den modernsten Rechenzentren in Deutschland zu gehören. Entscheidend für das Erreichen dieses Ziels ist die Fähigkeit, ununterbrochenen Benutzerzugriff auf Systeme, Anwendungen und Informationen im Netzwerk gewährleisten zu können.

Wie andere Unternehmen und Bildungseinrichtungen mit verteilten IT-Umgebungen verfügt auch die Universität Bielefeld über Geräte, die auf mehrere „Technikräume“ auf dem gesamten Campus verteilt sind. Das bedeutet, dass die Verwaltung des Netzwerks vor Ort kompliziert und zeitaufwändig ist, wenn sich das IT-Personal physisch vor dem Server, dem Switch oder der Anwendung befinden muss, an dem bzw. der Arbeiten vorgenommen werden müssen.

Um dieses Problem zu lösen, implementierten die BITS-Netzwerkingenieure ein Out of Band Management (OOBM)-Netzwerk. Die Top-of-Rack-Installation von IOLAN Konsolenserver, bieten Netzwerkadministratoren einen alternativen Weg für den Fernzugriff auf Cisco- und HP-Switches, WLAN-Controller und VPN-Server, so als wären sie lokal über eine direkte serielle Konsolenport-Verbindung angeschlossen, selbst wenn das Netzwerk ausgefallen ist. Störungen und Ausfallzeiten wurden aufgrund der besseren Übersicht über die physische Umgebung und den Status der Geräte minimiert. Wir sind vor allem von der Stabilität der IOLAN Konsolenserver im Betrieb beeindruckt. Soweit ich mich erinnern kann, laufen die IOLANs, ohne dass jemals ein Neustart erforderlich war. Wir sind sehr zufrieden,

kommentiert ein Mitglied des BITS-Netzwerkteams. Über BITS – Das Bielefelder IT-Servicezentrum (BITS)

Das Bielefelder IT-Servicezentrum (BITS) ist eines der modernsten Rechenzentren in der deutschen Hochschullandschaft und ist der universitätsweite, zentrale Dienstleister für Services im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnik. Mit seinen IT-Diensten unterstützt das BITS rund 30.000 Nutzer in den Bereichen Forschung, Lehre, Studium und Verwaltung. Anhang Größe scgru-remote-console-management.gif 20.43 KB Über Perle Systems Komplettes Benutzerprofil betrachten